Санчо мог перейти в «Челси» летом. Лондонцы усомнились в ментальных качествах хавбека «МЮ» и выбрали Палмера

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Коул Палмер Футбол

Джейдон Санчо мог покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Сообщается, что из-за конфликта с тен Хагом будущее Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

По информации Daily Mail, Санчо мог подписать «Челси». Сделка не состоялась, поскольку «синие» усомнились в психологических качествах полузащитника. В итоге выбор был сделан в пользу полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера.

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37 комментариев

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Усы Годзиллы
Ответ Cruel Snake
Теперь помимо техники и универсальности , ещё важна ментальность
а когда она не нужна была?
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Бритва Борисович
Но ведь... Но ведь... Но ведь фаны Роналду в предыдущих новостях строчили и заплюсывали в топ комментарии о том, что Санчо чуть ли не потенциальный обладатель Золотого Мяча, а физрук Тен Хаг его просто третирует, и правильно Криштиану его поливал... Как же так, ребят...
+49
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+34
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Cearvm
Ответ Бритва Борисович
Но ведь... Но ведь... Но ведь фаны Роналду в предыдущих новостях строчили и заплюсывали в топ комментарии о том, что Санчо чуть ли не потенциальный обладатель Золотого Мяча, а физрук Тен Хаг его просто третирует, и правильно Криштиану его поливал... Как же так, ребят...
Так это фанаты Роналду, им плевать, что Санчо уже два сезона провалил в МЮ, они же даже матчи не смотрят)
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+12
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Аморалинни
Ответ Cruel Snake
Теперь помимо техники и универсальности , ещё важна ментальность
Менталка всегда была важна
+12
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tampa-bay
Лучше бы Санчо из Боруссии никуда не дергался
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Schiaff1no
Кек, то есть в Мудрике, остальном молодняке накупленном за кучу бабла они не сомневались?)
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Stereophonics89
Ответ vulturecrow
как, однако, Санчо мочить начали. я понимаю, что Daily Mail - это уважаемое всеми икзпердами со спорца издание, прямо-таки светоч достоверности и литературности. но лично я отношусь скептически к таким набросам.
там уже и слова Саутгейта передают негативные о
Санчо, короче, зря всё это затеял и нужно было без огласки обсудить проблему с Тен Хагом
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Игорь Дерябин
Забавно, что Челси, набирающий состав из всего что попадается под руку, в ком-то мог усомниться
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Диер Ташкент
Ответ Бритва Борисович
Но ведь... Но ведь... Но ведь фаны Роналду в предыдущих новостях строчили и заплюсывали в топ комментарии о том, что Санчо чуть ли не потенциальный обладатель Золотого Мяча, а физрук Тен Хаг его просто третирует, и правильно Криштиану его поливал... Как же так, ребят...
Так из Криштибоев эксперты никакой. Да и память у них как у рыбки
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Dm Kznts
Ответ Трент 66
Запасные ботинки для глоров маню всегда готовы.
трентик, ты голову включи то.
откуда у МЮ глоры? ))
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Serdar Muhatov
я бы тоже усомнился в игроке, за которого отвалили кучу денег, а он даже толком с состав не попадал, к тому же в команде, в которой скамейка не такая уж и грозная ( при всём уважении к моей любимой команде МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, но это факт) и в конечном итоге его место занял молодой пацан. явно мю его не продал бы за дёшево
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Stereophonics89
Ответ vulturecrow
мне вполне очевиден этот сезон МЮ: середина турнирной таблицы, увольнение Тен Хага примерно зимой, финиш ближе к зоне вылету, чем к зоне ЛЧ. скриньте.
в прошлом сезоне в августе таких скринов можно было десятками сделать
итог был иной
так что я бы тут ничего не утверждал с такой уверенностью
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Stereophonics89
Ответ vulturecrow
публичные разборки, конечно, не помогают никому. но начал это Тен Хаг публичной критикой очередного игрока. МЮ и так погряз в скандалах, вот вам ещё один. теперь на вентилятор полетит всё больше и больше. но это ни очков команде не прибавит, ни игру не улучшит. впрочем, как болела Арсенала, я рад отвалившемуся конкуренту за ЛЧ.
уже прям отвалился очередной конкурент?)
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Вертуальный
Щас Челси и МЮ один и тот же типаж плавать не хотят да и на берег не вытащишь
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Freedoms
Ответ Анхолик
Хм, Магуля за 90 смеется над тобой
Магуайр 2 сезона был стабильным защитником основы и даже бывало голы забивал. И свое время привнёс порядок в оборону мю. Это потом мю решил играть в современный футбол и Мага стал мэмом.
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RedDevil1909
Ответ Профессор из Кобхэма
Санчо показал себя в АПЛ хуже Пулишича и даже Мхитаряна. Где-то на уровне с Кагавой. Ему нужно петлять с МЮ. Чемпионат Италии для него самое то.
Кагава помню хоть хет-трик кому-то сделал) Санчо максимально никакой,возможо худший трансфер в истории МЮ по соотношению цена-качество
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Дмитрий Кораблев
Ответ tampa-bay
Лучше бы Санчо из Боруссии никуда не дергался
Пересмотрел нарезку из его игр в БД. Парень реально был хорош и в пас и в дриблинг.
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Dm Kznts
Ответ vulturecrow
публичные разборки, конечно, не помогают никому. но начал это Тен Хаг публичной критикой очередного игрока. МЮ и так погряз в скандалах, вот вам ещё один. теперь на вентилятор полетит всё больше и больше. но это ни очков команде не прибавит, ни игру не улучшит. впрочем, как болела Арсенала, я рад отвалившемуся конкуренту за ЛЧ.
конкуренту за ЛЧ? 🤣
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Алексей Дрожжин
в зенит его!
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saynaraboy
Палмер молодой заряженный парень с духом победителя, в раздевалке на Этихаде нет грустных парней, за исключением Жоао, ну ему пожелаем успехов в Барсе
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Дмитрий Кораблев
Не понимаю как плох Санчо если в старте играет Марсиаль..
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Роман Буянов
Да-да, купили до этого 6 вингеров, хотели брать седьмого, но передумали именно из-за ЦП Палмера)
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ChicagoBears
Хоть бы раз , они посомневались в уровне приобретённых бегунков
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Трент 66
Запасные ботинки для глоров маню всегда готовы.
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Растиньяк
🤦🏻‍♂️
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