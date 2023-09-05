Санчо мог перейти в «Челси» летом. Лондонцы усомнились в ментальных качествах хавбека «МЮ» и выбрали Палмера

Джейдон Санчо мог покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, тен Хаг объяснил свое решение тем, что не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Сообщается, что из-за конфликта с тен Хагом будущее Санчо в « » находится под вопросом.

По информации Daily Mail, Санчо мог подписать « ». Сделка не состоялась, поскольку «синие» усомнились в психологических качествах полузащитника. В итоге выбор был сделан в пользу полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера.

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

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