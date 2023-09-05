Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе

Теги сборная России сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе переходы Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья, получив огромный опыт в США и России, в августе я решил вернуться в Италию, чтобы продолжать подготовку и тренировки перед дальнейшими сезонами. Я буду тренироваться в Турине у Пала Таццоли вместе с Эдуардо ди Бернардисом.

Полученный в Америке и России опыт очень помог мне. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и обучение», – написал Грассль в инстаграме.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. О его сотрудничестве с Тутберидзе стало известно в январе 2023-го.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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40 комментариев

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Anna
После всех сумасшедших новостей, переход, который и так был делом времени, никаких эмоций не вызывает. Прости Даник, у нас тут свои страсти, ну и удачи тебе)
+27
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Аленка_76
Удачных тренировок Грасслю в Турине!
+14
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Hiro Nakamura
А кто-то думал что он навсегда останется? Он же сам говорил, что приехал к ЭГТ на стажировку (т.е. на время).
+18
-8
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Аврора кубик
Удачи и успеха в Италии))
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King_bez_ice
Ответ Hiro Nakamura
А кто-то думал что он навсегда останется? Он же сам говорил, что приехал к ЭГТ на стажировку (т.е. на время).
Нет, он собирался у нее постоянно тренироваться
+12
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Аврора кубик
Ожидаемо))
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Капитан Немо
Надеюсь, без конфликтов.
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Олег Васильев
недолго музыка играла
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Katerina Sunny
Было ожидаемо после того, как поехал ставить программу у Ришо в Америку.
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Delirium
Ответ Gemma157
Ахах, а фаны ТШТ тут после ЧМ реки слез вылили, на каждой ветке кричали, что Грассля засудили и что он должен был выиграть ЧМ-23 и ждали от него в этом сезоне всего золота мира 😆 Ну что ж, будет снова читать какой Грассль плохой фигурист после ухода от Гогиевны
Опять лжете зачем-то.
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Katerina Sunny
Ответ Капитан Немо
Надеюсь, без конфликтов.
А какие конфликты? Он не бесплатно тренировался в Хрустальном и Новогорске. Попробовал, как Уно в своё время.
+6
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Anna
Ответ King_bez_ice
Нет, он собирался у нее постоянно тренироваться
У него проблемы с менталкой, сегодня собирался, завтра передумал. Надеюсь, у себя дома ему будет спокойнее и прекратится буллинг
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Rina
Удачи! И обрести стабильность в новом сезоне!
+5
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Viktoria dek
Ответ Katerina Sunny
Было ожидаемо после того, как поехал ставить программу у Ришо в Америку.
Ну, после этого он на сборах в Новогорске был)
+5
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Katerina Sunny
Ответ Viktoria dek
Ну, после этого он на сборах в Новогорске был)
И что? Иностранцы любят в межсезонье на разные сборы ездить.
+3
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Леличек
Ожидаемо. И молодец Даня, всех поблагодарил за помощь и поддержку. Я за него притапливаю, он приятный мальчик)
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Gemma157
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Ответ Delirium
И опять лжете. У вас цель в жизни ловить минуса чтоль?
Вы неспособны по сути темы общаться? Тогда ступайте в ЧС 😃
А в ветки все же загляните потом
+5
-3
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Роман Волков
Да и Фиг с ним! Гуд бай👋
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Delirium
Ответ Gemma157
Загляните в мартовские ветки после ЧМ. Там куча нытья по поводу того, что у Грассля заниженные оценки и надо было на самом деле ему ставить девятки в компах и +5 в гоях
И опять лжете. У вас цель в жизни ловить минуса чтоль?
+7
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bona ulo
Все же тяжело оказалось жить вдали от дома и выносить давление. Немного жаль, было интересно увидеть результат. Но удачи Даниэлю в будущем.
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romeo5555
Даниэлю успехов тебе в сезоне. Опыт будет работать на него.
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Слончик
Грассль видимо эти дни провел, читая новости нашей фигурки.
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Still Running
Жаль, что так вышло. Хотелось бы посущественнее срок его сотрудничества с ТШТ, чтобы можно было реально говорить о результатах их совместной работы, а то Даниэль то тут то там…
+1
0
+1
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vik444
Не может быть такого.
+1
0
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Oleandra
Не вынесла душа поэта.. хрустальных тренировок.. и жизни в России..
+10
-9
+1
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