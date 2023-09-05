Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья, получив огромный опыт в США и России, в августе я решил вернуться в Италию, чтобы продолжать подготовку и тренировки перед дальнейшими сезонами. Я буду тренироваться в Турине у Пала Таццоли вместе с Эдуардо ди Бернардисом.

Полученный в Америке и России опыт очень помог мне. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и обучение», – написал Грассль в инстаграме.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. О его сотрудничестве с Тутберидзе стало известно в январе 2023-го.

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