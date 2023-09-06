CAS отказал представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой

Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой.

Об этом сообщила в соцсети американская журналистка Кристин Бреннан. Она опубликовала письмо с ответом Cпортивного арбитражного суда на соответствующий запрос олимпийской команды США.

Обращение в CAS подписывали американские фигуристы , , , , , Алекса Книрим, Брендон Фрэйзер, Карен Чен и Винсент Чжоу.

«Подтверждаем получение вашего письма от 24 августа, в котором вы просите разрешить наблюдателю присутствовать на слушании, назначенном на 26-29 сентября 2023 года.

Сообщаем, что ваш запрос отклонен на том основании, что разбирательство проходит в закрытом режиме и ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний», – говорится в письме.

Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го.

Валиева в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место. Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.

Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Валиевой