CAS отказал представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг CAS сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс Мэдисон Чок Брендон Фрэйзер Нэтан Чен Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Алекса Книрим (Шимека) Карен Чен Винсент Чжоу Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой.

Об этом сообщила в соцсети американская журналистка Кристин Бреннан. Она опубликовала письмо с ответом Cпортивного арбитражного суда на соответствующий запрос олимпийской команды США. 

Обращение в CAS подписывали американские фигуристы Нэтан ЧенМэдисон ЧокЭван БейтсМэдисон ХаббеллЗахари Донохью, Алекса Книрим, Брендон Фрэйзер, Карен Чен и Винсент Чжоу.

«Подтверждаем получение вашего письма от 24 августа, в котором вы просите разрешить наблюдателю присутствовать на слушании, назначенном на 26-29 сентября 2023 года. 

Сообщаем, что ваш запрос отклонен на том основании, что разбирательство проходит в закрытом режиме и ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний», – говорится в письме. 

Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го.

Валиева в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место. Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.  

Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Валиевой

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13 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Правильно. Ибо не фиг лезть, куда не надо. Правильные для омерики решения судьи и без вас примут, чего уж.
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Alexander X
иии?.. это, вроде, уже было неделю назад!!!... спортс тормозит???
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Самая цитируемая и вообще недура
Сборная США голосом кота Матроскина:
- Отдайте сейчас же наши медали!
— А какие у вас документы?
— Пробы на допинг Валиевой— вот наши документы!
— На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на пробах? А-а, нету! А так пробы и подделать можно. Так что идите, граждане.

Навеяло...
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Alexander X
Ответ Anton Kortenko
закончит карьеру раньше чем будет решение по этому деееееелу.
предварительно складывается такое впечатление... на всех этапах, все, и "они" и "наши", всё затягивают до предельно допустимых сроков...
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Мэй Касахара
И правильно 👍 нечего им там делать)
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Любитель_ФК
Ну хоть в этом суд проявил свою самостоятельность и не предвзятость, надеюсь и в остальном решение будет по закону, а не по понятиям.
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Гамарджоба Генацвале
Представители США хотели присутствовать на закрытом(ЗАКРЫТОМ) слушании. Не удивлюсь, что завтра оно станет открытым.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Любитель_ФК
Ну хоть в этом суд проявил свою самостоятельность и не предвзятость, надеюсь и в остальном решение будет по закону, а не по понятиям.
Реально верите? Серьезно?! Не для того столь крутая игра затевалась, не для того...
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Любитель_ФК
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Реально верите? Серьезно?! Не для того столь крутая игра затевалась, не для того...
А для чего? Мне кажется именно такая затяжка процесса и предполагает истинно верное и справедливое решение. Если бы все было так просто, медаль бы давно отдали американцам и не стали бы тянуть резину. По этому они так и беспокоятся, и это последняя их попытка , хоть как-то повлиять, надавить на суд, потому что видимо почувствовали , что их дело пахнет керосином.
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Alexander X
Ответ Maturmalai
Ну и где все эти горе-геополитики, которые верещали, что швейцарский суд спляшет под дудку американского "гегемона"?
подождите, "ещё не вечер"... это ещё пока только их федра "подключалась"...
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