CAS отказал представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой
Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой.
Об этом сообщила в соцсети американская журналистка Кристин Бреннан. Она опубликовала письмо с ответом Cпортивного арбитражного суда на соответствующий запрос олимпийской команды США.
Обращение в CAS подписывали американские фигуристы Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл, Захари Донохью, Алекса Книрим, Брендон Фрэйзер, Карен Чен и Винсент Чжоу.
«Подтверждаем получение вашего письма от 24 августа, в котором вы просите разрешить наблюдателю присутствовать на слушании, назначенном на 26-29 сентября 2023 года.
Сообщаем, что ваш запрос отклонен на том основании, что разбирательство проходит в закрытом режиме и ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний», – говорится в письме.
Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го.
Валиева в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место. Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.
Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Валиевой
- Отдайте сейчас же наши медали!
— А какие у вас документы?
— Пробы на допинг Валиевой— вот наши документы!
— На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на пробах? А-а, нету! А так пробы и подделать можно. Так что идите, граждане.
Навеяло...