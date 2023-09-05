Пол Мерсон: «МЮ» отстает от «Сити» на миллион миль. Они рассчитывают на ничьи в гостях, стараются скорее не проиграть, чем выиграть – тренеру надо быть смелее»
Пол Мерсон недоволен стилем игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает на ничьи в гостях. Они стараются скорее не проиграть матч, чем выиграть его. Я не понимаю этого. Если команды забивают голы, то и вы должны попробовать.
Думаю, тренеру надо быть смелее. Он должен заставить быть смелее игроков. Контратакующий футбол – это вообще не то. Я и в самом деле беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед».
Времена сэра Алекса Фергюсона давно прошли. Они дальше от победы в АПЛ, чем когда-либо. Я знаю, что «Манчестер Сити» намного опережает всех, но «МЮ» отстает на миллион миль», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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Все понимают, что «Юнайтед»
2013 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». - За «Сити» или «Юнайтед»?
2018+ год: - за кого болеешь? - За «Манчестер».
Все понимают, что «Сити»
такой же лысый шарлатан и Хейлунд на острие
Ковентри без перерывов играл в высшем дивизионе английского футбола 34 года, дольше на тот момент не вылетали только Эвертон, Ливерпуль и Арсенал. Всего лишь один раз в истории вышел в элиту - в 1967 и всего один раз из неё вылетел - в 2001. Я, мягко говоря, сильно удивился когда узнал это :)
Начнём с того что МЮ не играл в финале с Реалом, в 20 веке так точно, поэтому не понимаю как они могли обыграть их в матча которого не было ? Если ты про плей офф лч , допустим. Но тогда мю и Барсу отыгрывал в плей офф лч. И что дальше ?
В общем суть такова, что МЮ не может быть подделкой команды которая покупала игроков когда те думали, что приехали в Юнайтед потому, что не знали о существовании сити в принципе(погнули интервью робиньо). Интересно за кого будут болеть болелы сити когда пеп уйдёт и вы превратитесь в условный Челси после Абрамовича?😁
Челси без истории ? Еще три месяца назад у них было на два кубка ЛЧ больше чем у сити. И если у Челси нет истории , то о каком равенстве между сити и мю вообще можно говорить ?
не нужно команде, которая ведет в счете и хороша в контратаках садиться в низкий блок и сидеть доигрывая игру
не нужно делать удерживающие замены и прочие боязливые вещи
в этом как это странно не звучало мне нравится клопп. он даже проигрывая 0:2 будет гнуть свою линию до конца и попытается найти решение проблемы
а вот ты бойся, ведь до прихода Пепа Сити брал трофеи, а вы уже сменили хулиард тренеров и футболистов, но все так же в одном месте)