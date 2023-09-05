Пол Мерсон: «МЮ» отстает от «Сити» на миллион миль. Они рассчитывают на ничьи в гостях, стараются скорее не проиграть, чем выиграть – тренеру надо быть смелее»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пол Мерсон Эрик тен Хаг Футбол

Пол Мерсон недоволен стилем игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает на ничьи в гостях. Они стараются скорее не проиграть матч, чем выиграть его. Я не понимаю этого. Если команды забивают голы, то и вы должны попробовать.

Думаю, тренеру надо быть смелее. Он должен заставить быть смелее игроков. Контратакующий футбол – это вообще не то. Я и в самом деле беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед».

Времена сэра Алекса Фергюсона давно прошли. Они дальше от победы в АПЛ, чем когда-либо. Я знаю, что «Манчестер Сити» намного опережает всех, но «МЮ» отстает на миллион миль», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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50 комментариев

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JENNINGS
2008 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер».
Все понимают, что «Юнайтед»
2013 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». - За «Сити» или «Юнайтед»?
2018+ год: - за кого болеешь? - За «Манчестер».
Все понимают, что «Сити»
+59
-15
+44
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jam.football
Только Ливерпуль был рядом с Сити, а иногда в промежутках времени и обходил его, а сейчас рядом с Сити нет никого. АПЛ сильная лига, но Сити настолько крут, что может лишь проиграть себе. даже ничьи с Сити стали восприниматься сенсацией и не важно кто соперник
+31
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Nikita_C47
Ответ JENNINGS
2008 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». Все понимают, что «Юнайтед» 2013 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». - За «Сити» или «Юнайтед»? 2018+ год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». Все понимают, что «Сити»
Грустная реальность болельщика Юнайтед :(
+30
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+25
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Гамаль Хайдаров
МЮ китайская подделка Сити,
такой же лысый шарлатан и Хейлунд на острие
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eftomolgy
Ответ JENNINGS
2008 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». Все понимают, что «Юнайтед» 2013 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». - За «Сити» или «Юнайтед»? 2018+ год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». Все понимают, что «Сити»
Помню, в 90-х только ленивый не шутил над превосходством МЮ над Сити. Сити позиционировался как клуб-лифт, который никогда ничего не в состоянии выиграть. Где-то около Ковентри Сити, при том, что Ковентри ещё держался в АПЛ, а Сити гулял между лигами. А МЮ был гегемоном английского футбола с классом 92, рекордными покупками типа Энди Коула и Дуайта Йорка, Ферги-таймами и постоянной игрой в ЛЧ. Как же всё изменилось...
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alexmixer9
Ответ jam.football
Только Ливерпуль был рядом с Сити, а иногда в промежутках времени и обходил его, а сейчас рядом с Сити нет никого. АПЛ сильная лига, но Сити настолько крут, что может лишь проиграть себе. даже ничьи с Сити стали восприниматься сенсацией и не важно кто соперник
По факту, жаль конечно Клоппа что попал в одно время с таким Сити, для такого тренера мало конечно трофеев пока взял (
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eftomolgy
Ответ bdh
Начал читать сообщение, дочитал до "клуб-лифт" и в голове мелькнуло: типа Ковентри. читаю дальше, и у вас с Ковентри сравнение. Наверное, ещё форма голубая играет роль в этом ассоциативном ряду.
Самое интересное, что Ковентри не был лифтом, хоть каждый сезон и боролся за выживание. Удивительно, но факт :)
Ковентри без перерывов играл в высшем дивизионе английского футбола 34 года, дольше на тот момент не вылетали только Эвертон, Ливерпуль и Арсенал. Всего лишь один раз в истории вышел в элиту - в 1967 и всего один раз из неё вылетел - в 2001. Я, мягко говоря, сильно удивился когда узнал это :)
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danilevich
Ответ Гамаль Хайдаров
максимум- я имел ввиду что только она великая команда, которую вы чудом смогли обыграть. и какое равенство, я вроде написал что вы подделка Сити, только очень плохая, как в свое время Венгер слизал стиль Барселоны, вы решили просто взять похожих главных персонажей вражеской команды.
Ты такой великий эксперт футбола
Начнём с того что МЮ не играл в финале с Реалом, в 20 веке так точно, поэтому не понимаю как они могли обыграть их в матча которого не было ? Если ты про плей офф лч , допустим. Но тогда мю и Барсу отыгрывал в плей офф лч. И что дальше ?
В общем суть такова, что МЮ не может быть подделкой команды которая покупала игроков когда те думали, что приехали в Юнайтед потому, что не знали о существовании сити в принципе(погнули интервью робиньо). Интересно за кого будут болеть болелы сити когда пеп уйдёт и вы превратитесь в условный Челси после Абрамовича?😁
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Кашшай Чакырович
От того что ты будешь смелее ,только счёт будет крупнее ! Сити это выстроенная годами система ,а Мю это шалтай болтай ! Например когда Фергюсон играл против Барсы ,он понимал ,что играя открыто проиграет ,но он не изменял своему стилю ,за это честно уважаю его , а сыграй в автобус появились бы шансы ,но у Фергюсона был выбор ,а у нынешнего Мю его просто нет !
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danilevich
Ответ Гамаль Хайдаров
Так действительно сильным и великим командам как Барса и Реал вы проигрывали всегда в финалах, максимум вы выиграли Баварию(каким то чудом) А победу над Челси, который смехотворно считать великой командой гордится не круто… Интер то в отличии от Челси с историей)
Бавария получается не великая ? ок
Челси без истории ? Еще три месяца назад у них было на два кубка ЛЧ больше чем у сити. И если у Челси нет истории , то о каком равенстве между сити и мю вообще можно говорить ?
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BZB
По мне основой успехов Сити является Пеп Гвардиола. Тренируй он МЮ пару чемпионатов взял бы несмотря ни на что.
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Will Turner
единственная моя претензия к тен хагу - это частая перестраховка и то что он часто ссыт там, где это не нужно делать
не нужно команде, которая ведет в счете и хороша в контратаках садиться в низкий блок и сидеть доигрывая игру
не нужно делать удерживающие замены и прочие боязливые вещи
в этом как это странно не звучало мне нравится клопп. он даже проигрывая 0:2 будет гнуть свою линию до конца и попытается найти решение проблемы
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Александр Рабонов
Ответ eftomolgy
Помню, в 90-х только ленивый не шутил над превосходством МЮ над Сити. Сити позиционировался как клуб-лифт, который никогда ничего не в состоянии выиграть. Где-то около Ковентри Сити, при том, что Ковентри ещё держался в АПЛ, а Сити гулял между лигами. А МЮ был гегемоном английского футбола с классом 92, рекордными покупками типа Энди Коула и Дуайта Йорка, Ферги-таймами и постоянной игрой в ЛЧ. Как же всё изменилось...
В 08-10 году многие написывали что сити за это время ни одного кубка не возьмет и шейхи разочарованные уйдут из клуба)) Конечно спустя 13 лет это даже смешно перечитывать учитывая что многие из пишущих были болелами ливера и маню)))
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Chelsea`s Lev
...этот парниша помешан на цифре миллион. Челси закупил миллион игроков на одни и те же позиции. И тут:)
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Waititi
МЮ в миллионах миль от Сити только по руководству и тренеру, бабло почти одинаково вливают.
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danilevich
Ответ Гамаль Хайдаров
МЮ китайская подделка Сити, такой же лысый шарлатан и Хейлунд на острие
МЮ подделка сити ? Кажется пеп сам в интервью говорит, что их побед не достаточно что бы люди смотрели на них как равных юнайтед. Быть великими это не просто промежуток времени выигрывать АПЛ. Быть великими означает вырастить несколько поколений игроков победителей. Гиггз выиграл АПЛ 13 раз. МЮ выигрывал финалы ЛЧ против действительно величайших команд и проигрывал таким же. Сити нужно еще лет 15 подряд доминировать . Выигрывать финалы ЛЧ не против интера который дошел до финала благодаря легкой сетке турнира, ведь этот финал никто и не вспомнит как финалы 99-го и 2008. Когда сити скинут Юнайтед с их насеста по титулами тогда станут в один ряд. А пока это два английских клуба которые брали требл . Но Безусловно сити лучше сейчас.
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bdh
Ответ eftomolgy
Помню, в 90-х только ленивый не шутил над превосходством МЮ над Сити. Сити позиционировался как клуб-лифт, который никогда ничего не в состоянии выиграть. Где-то около Ковентри Сити, при том, что Ковентри ещё держался в АПЛ, а Сити гулял между лигами. А МЮ был гегемоном английского футбола с классом 92, рекордными покупками типа Энди Коула и Дуайта Йорка, Ферги-таймами и постоянной игрой в ЛЧ. Как же всё изменилось...
Начал читать сообщение, дочитал до "клуб-лифт" и в голове мелькнуло: типа Ковентри. читаю дальше, и у вас с Ковентри сравнение. Наверное, ещё форма голубая играет роль в этом ассоциативном ряду.
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Блуждающий странник
Ответ JENNINGS
2008 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». Все понимают, что «Юнайтед» 2013 год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». - За «Сити» или «Юнайтед»? 2018+ год: - за кого болеешь? - За «Манчестер». Все понимают, что «Сити»
Вообще не соглашусь. Фанатское движение Сити развивается, но в России фанов МЮ точно больше при чем значительно больше. Милан даже когда в середине таблицы был у нас была самая популярная группа в ВК среди итальянских команд
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bdh
Ответ eftomolgy
Самое интересное, что Ковентри не был лифтом, хоть каждый сезон и боролся за выживание. Удивительно, но факт :) Ковентри без перерывов играл в высшем дивизионе английского футбола 34 года, дольше на тот момент не вылетали только Эвертон, Ливерпуль и Арсенал. Всего лишь один раз в истории вышел в элиту - в 1967 и всего один раз из неё вылетел - в 2001. Я, мягко говоря, сильно удивился когда узнал это :)
А вот теперь пришел мой черед удивляться. Тоже никогда бы не подумал. Почему-то всегда Ковентри казался командой несерьёзной. В те времена, например, Ноттингем Форрест и Шеффилд Уэндстдей внушали куда большее уважение). Хотя Ноттингем с двумя КЧ не лучший пример, наверное.
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danilevich
Ответ Гамаль Хайдаров
Пеп никуда не уйдет, у него самые комфортные условия, которые могут быть у тренера, так что унижать красных соседей он будет еще долго… и я уверен, что не дай бог когда Пеп уйдет из Сити, что перерыв в 10 лет в победе Апл не повторится как у МЮ!)
Все уходят рано или поздно . Завтра может выйти новость, что сити отстранят от ЛЧ на пару лет или отправят в чемпионшип за финансовые махинации и все, фанатам сити срочно надо будет искать новых победителей за которых будет не стыдно болеть. Можете к ньюкаслу пока присматриваться 😁
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Bestcapper
Ответ Тухель
Да бред все это. Наплевать в какой футбол играет тренер, главное чтобы клуб верил в тренера, выделял ему бюджет и не вмешивались. Мойесу не дали денег. У ЛВГ ок единственный тренер у которого не особо что то получилось, но все же КА он взял. Маур когда занял 2 место и просил усиление защиты летом его послали и потом уволили и новому тренеру купили новых защитников более чем на 100 млн. Норвежец тоже занимал 2 место и команда двигалась вперед, а потом зачем то купили Роналду, который тренеру не нужен был. Я не фанат нынешнего тренера, но если тренер топ клуба говорит что ему нужны ЦЗ и с нынешним составом в сезон идти нереально, а ты ему даешь 35 летнего Эванса, то тут в любом случае главные вопросы к руководству. Выделяйте деньги и дай те сезона 3 без вмешательств и МЮ спокойно может конкурировать с МС.
Сезона 3 без вмешательства никто и никогда не даст, инвесторам необходимо обоснование вложенных средств, поэтому будет в любом случае требоваться результат... А про 35-летнего Эванса... Защитники у МЮ далеко не самые худшие в лиге и пропускает Манчестер не так много из-за них... Линия полузащиты выглядит красиво только по именам, на самом деле, можно смело менять почти каждого и на острие атаки со времен Ван Нистелроя, Ван Перси и Руни больше никого толкового не было... (Рэшфорд в прошлом сезоне скорее как ружье на стене, раз в год и оно стреляет).
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ddddan 2
Ответ Ман Сити
Само собой, Сити 1-й клуб Манчестера, маню 3-й
второй это Юнайтед оф Манчестер?
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Гамаль Хайдаров
Ответ danilevich
Все уходят рано или поздно . Завтра может выйти новость, что сити отстранят от ЛЧ на пару лет или отправят в чемпионшип за финансовые махинации и все, фанатам сити срочно надо будет искать новых победителей за которых будет не стыдно болеть. Можете к ньюкаслу пока присматриваться 😁
Даня, я не фанат Сити, я просто угораю над МЮ, потому что пару моих друзей фанатеют от этого клуба)
а вот ты бойся, ведь до прихода Пепа Сити брал трофеи, а вы уже сменили хулиард тренеров и футболистов, но все так же в одном месте)
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charly001
Мерсон прав , купили игроков за сотни миллионов раздали кому не попадя конские лички и умудряются даже с заведомо аутсайдерами играть на удержание счета
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St.7
Глейзеры МЮ покупали Погба и Антони за 100 мультов,чего вы ждете?)
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