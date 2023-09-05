Пол Мерсон: «МЮ» отстает от «Сити» на миллион миль. Они рассчитывают на ничьи в гостях, стараются скорее не проиграть, чем выиграть – тренеру надо быть смелее»

Пол Мерсон недоволен стилем игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

« » рассчитывает на ничьи в гостях. Они стараются скорее не проиграть матч, чем выиграть его. Я не понимаю этого. Если команды забивают голы, то и вы должны попробовать.

Думаю, тренеру надо быть смелее. Он должен заставить быть смелее игроков. Контратакующий футбол – это вообще не то. Я и в самом деле беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед».

Времена сэра давно прошли. Они дальше от победы в , чем когда-либо. Я знаю, что « » намного опережает всех, но «МЮ» отстает на миллион миль», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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