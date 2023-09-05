US Open. 1/4 финала. Джокович сыграет с Фрицем, Тиафу – с Шелтоном

Теги Новак Джокович US Open результаты ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Бен Шелтон Теннис

Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале US Open.

Фрэнсис Тиафу встретится с Беном Шелтоном.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Фрэнсис Тиафу (США) Бен Шелтон (США)
Дата проведения
6 сентября, 03.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
5 сентября, 20.30
Онлайн матча

20 комментариев

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Хозяин патриотов
Спортс видимо не хочет выкладывать сегодняшние слова Тони Надаля, которые соберут минимум 50 комментариев, что для теннисного раздела довольно солидный показатель. Вообще в плане контента конечно тут, мягко скажем, так себе уровень. Только харизматичные пользователи по типу меня тащат на своем горбу старую клячу!))
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Viling
Прочитал вот это https://www.sports.ru/football/1115368569-sportsru-otkryvaet-vakansiyu-redaktora-soczsetej.html и вспомнил анекдот.

Звонит руководитель отдела молодому сотруднику и говорит: "Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, тут твой ровесник у нас на собеседовании, нужен переводчик с ново(с)идорского" :))))

Заодно стало понятно, что мышцатый лук продолжит менеджерить травмы, травы, траблы и тишорты... :)
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Хозяин патриотов
Шелтон с Тиафу это будет шоу в лучших традициях НБА. И наверняка верховой матч, мб даже пятисетовик. Жаль играют в 4 ночи по мск( Лучше бы Фрица с всеми нелюбимым серпом поставили последним запуском.
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Eugenie Nation
От Фрица многого не ждем. Ведь именно он, был тем самым зрителем с первого ряда, кто наблюдал одним австралийским вечером за величайшим разрывом живота в истории спорта
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Cube Litening C:68X
Было три пиндоса, останется один..😁
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Lanapiano
Новаку удачи и хорошего самочувствия в такую жару.
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Tseren031293
Ответ Tun
три американца - максимум сет на двоих) занимательная арифметика
Пройдя Фрица, понятное дело, что он с одним будет играть из пары Тиафу/Шелтон, неважно кто из них- обоих, думаю, серб пройдёт в 3 сетах
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Alex Morhan
Ответ Хозяин патриотов
Спортс видимо не хочет выкладывать сегодняшние слова Тони Надаля, которые соберут минимум 50 комментариев, что для теннисного раздела довольно солидный показатель. Вообще в плане контента конечно тут, мягко скажем, так себе уровень. Только харизматичные пользователи по типу меня тащат на своем горбу старую клячу!))
Выложат почти наверняка, просто чуть позже.
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Хозяин патриотов
Ответ Alex Morhan
Выложат почти наверняка, просто чуть позже.
Да вот че-то сомневаюсь. В июле во время Уимблдона там были от него куда горячее фразы. О том, что Федерер и Надаль превзошли Джоковича в теннисе, а Роджер вообще выше всех и в целом там очень интересно раскрыл тему. И даже это не выкладывали вроде как.
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Blader
Ответ Stas Salesov
Удачи Фрицу - если победить серба и не получится, так хоть по максимуму его по дневной жаре погонять бы, Шелтону будет в плюс)
а ты что за америкосов топишь после того как они весь мир нагибают во внешних конфликтах?
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Eugenie Nation
Ответ Stas Salesov
Ну и верю в Беню https://i.ibb.co/BtQkWDB/sscr22.jpg
Не дури, делай кешаут, норм плюс будет
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Хозяин патриотов
Ответ Eugenie Nation
Не дури, делай кешаут, норм плюс будет
Конторы при продажах всегда слишком уж занижают. Тут максимум за 27-28 дадут выкупить. Ну и тройка на Беню валуй как кажется. На Тиафу около 1.55 должны давать
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