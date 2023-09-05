US Open. 1/4 финала. Джокович сыграет с Фрицем, Тиафу – с Шелтоном
Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале US Open.
Фрэнсис Тиафу встретится с Беном Шелтоном.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 6 сентября, 03.30
- Дата проведения
- 5 сентября, 20.30
Звонит руководитель отдела молодому сотруднику и говорит: "Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, тут твой ровесник у нас на собеседовании, нужен переводчик с ново(с)идорского" :))))
Заодно стало понятно, что мышцатый лук продолжит менеджерить травмы, травы, траблы и тишорты... :)