За 99 млн евро выставлена на продажу 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Федуна
Почти за 100 миллионов евро продается яхта, построенная для Леонида Федуна.
67‑метровая яхта Sparta, изначально построенная для бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выставлена на продажу за 99 миллионов евро, об этом сообщает «Матч ТВ».
Производство яхты стартовало в октябре 2020 года на верфи в Нидерландах.
Яхта была спущена на воду минувшим летом и уже приступила к прохождению ходовых испытаний. При этом яхта вряд ли будет использоваться в личных целях семьей Федуна, так как выставлена на продажу.
Яхта может развивать максимальную скорость в 16 узлов, а при скорости 12 узлов дальность автономного плавания составляет 4500 морских миль.
На судне будет оборудован пейзажный бассейн размером 6,5 метра «с эффектом бесконечности», ступенчатая палуба, винтовая лестница и стеклянный лифт, соединяющий все три палубы.
На нижнем этаже, помимо кают для экипажа и камбуза, находится оздоровительная зона с джакузи овальной формы, сауной, парной и тренажерным залом.
Главные особенности верхней палубы – бар и джакузи, окруженные большими лежаками для загара.
Также в оформлении корпуса яхты использован бордовый цвет, а на нижней палубе есть гараж для лимузина аналогичного цвета
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(Forbes)
реклама женского белья изо всех щелей на сайте прокатывает... может и огромную яхту удастся пристроить