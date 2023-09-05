За 99 млн евро выставлена на продажу 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Федуна

Почти за 100 миллионов евро продается яхта, построенная для Леонида Федуна.

67‑метровая яхта Sparta, изначально построенная для бывшего владельца «Спартака» , выставлена на продажу за 99 миллионов евро, об этом сообщает «Матч ТВ».

Производство яхты стартовало в октябре 2020 года на верфи в Нидерландах.

Яхта была спущена на воду минувшим летом и уже приступила к прохождению ходовых испытаний. При этом яхта вряд ли будет использоваться в личных целях семьей Федуна, так как выставлена на продажу.

Яхта может развивать максимальную скорость в 16 узлов, а при скорости 12 узлов дальность автономного плавания составляет 4500 морских миль.

На судне будет оборудован пейзажный бассейн размером 6,5 метра «с эффектом бесконечности», ступенчатая палуба, винтовая лестница и стеклянный лифт, соединяющий все три палубы.

На нижнем этаже, помимо кают для экипажа и камбуза, находится оздоровительная зона с джакузи овальной формы, сауной, парной и тренажерным залом.

Главные особенности верхней палубы – бар и джакузи, окруженные большими лежаками для загара.

Также в оформлении корпуса яхты использован бордовый цвет, а на нижней палубе есть гараж для лимузина аналогичного цвета

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