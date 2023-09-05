За 99 млн евро выставлена на продажу 67-метровая яхта Sparta, построенная для экс-владельца «Спартака» Федуна

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Почти за 100 миллионов евро продается яхта, построенная для Леонида Федуна.

67‑метровая яхта Sparta, изначально построенная для бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выставлена на продажу за 99 миллионов евро, об этом сообщает «Матч ТВ».

Производство яхты стартовало в октябре 2020 года на верфи в Нидерландах.

Яхта была спущена на воду минувшим летом и уже приступила к прохождению ходовых испытаний. При этом яхта вряд ли будет использоваться в личных целях семьей Федуна, так как выставлена на продажу.

Яхта может развивать максимальную скорость в 16 узлов, а при скорости 12 узлов дальность автономного плавания составляет 4500 морских миль.

На судне будет оборудован пейзажный бассейн размером 6,5 метра «с эффектом бесконечности», ступенчатая палуба, винтовая лестница и стеклянный лифт, соединяющий все три палубы.

На нижнем этаже, помимо кают для экипажа и камбуза, находится оздоровительная зона с джакузи овальной формы, сауной, парной и тренажерным залом.

Главные особенности верхней палубы – бар и джакузи, окруженные большими лежаками для загара.

Также в оформлении корпуса яхты использован бордовый цвет, а на нижней палубе есть гараж для лимузина аналогичного цвета

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55 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cristiano Ronaldo
Просто фигею, от того сколько миллиардеров в России, чисто по ощущениям, мне кажется, что россияне держат пальму первенства в этом плане во всём мире. Может Индия только конкуренцию составит.
Россия на 5 месте по количеству миллиардеров. Её обгоняют Германия, Индия, Китай и США.
+39
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damondiamond
а мог бы Месси купить
+34
-5
+29
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Cristiano Ronaldo
Просто фигею, от того сколько миллиардеров в России, чисто по ощущениям, мне кажется, что россияне держат пальму первенства в этом плане во всём мире. Может Индия только конкуренцию составит.
+30
-9
+21
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Owen_the_Simple
Это тот Федун, у которого по словам красно-белой общественности денег на Халков не было.
+19
-6
+13
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T622222
Ответ Cristiano Ronaldo
Просто фигею, от того сколько миллиардеров в России, чисто по ощущениям, мне кажется, что россияне держат пальму первенства в этом плане во всём мире. Может Индия только конкуренцию составит.
У Абрамовича Эклипса 900 млн. Федун нищий по сравнению с ним )))
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Александр Васильев
Ответ .ru
Спартаки и Заремы довели до цугундера...
купит надувную лодку и под флагом Спартака в кругосветку)
+9
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.ru
Спартаки и Заремы довели до цугундера...
+10
-2
+8
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Никому_никабельный
К чему здесь эта новость?
Покупателей думают тут найти?
+9
-2
+7
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Artem Ka
Ответ Ярик01
До ковида было: США, Китай, Германия (странно что не Англия) и потом Россия.
Сейчас еще Индия вклинилась. В Лондоне проживает много миллиардеров, но только национальности там разные) русские, евреи, индусы, арабы
+6
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+6
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Александр Васильев
Ответ Owen_the_Simple
Это тот Федун, у которого по словам красно-белой общественности денег на Халков не было.
как я понимаю эти деньги он отдаст РФ, как ИСТИННЫЙ патриот ?
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ damondiamond
а мог бы Месси купить
Или Свинку Пеппу для Спартака
+11
-6
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Celsius
А Зарему он на продажу еще не выставил?
Значит, надо еще подождать.
+4
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Архитектор Мендисабаль
Лёня экономный политрук
+5
-1
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вовочка6762
Ну тут все понятно , Федун пообещал яхту Зареме, но времена то сейчас тяжелые , тут уж не до проституток ...
+5
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coldwar
Экспертница в комплект входит?
+4
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FilinMD
Ответ Cristiano Ronaldo
Просто фигею, от того сколько миллиардеров в России, чисто по ощущениям, мне кажется, что россияне держат пальму первенства в этом плане во всём мире. Может Индия только конкуренцию составит.
United States - 724
China - 698 (626 mainland, 71 Hong Kong, 1 Macau)
India - 140
Germany - 136
Russia - 117

(Forbes)
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Мыкола
Больше нечем похвастать и отличиться российским ворюгам. Яхтами мы их и запомним
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Nogoi89
Ответ Cristiano Ronaldo
Просто фигею, от того сколько миллиардеров в России, чисто по ощущениям, мне кажется, что россияне держат пальму первенства в этом плане во всём мире. Может Индия только конкуренцию составит.
Америка по всем статьям будет на 1 месте. Но по разнице между богатыми и бедными, это да, мы будем одни из лучших)
+8
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Клирик
Сгорел сарай, гори и хата))
+3
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.ru
Ответ Никому_никабельный
К чему здесь эта новость? Покупателей думают тут найти?
почему нет...
реклама женского белья изо всех щелей на сайте прокатывает... может и огромную яхту удастся пристроить
+3
0
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Nogoi89
Ответ savik-A.M.
в Индии разрыв вобще космический
ну, естественно. Там вообще кастовая система в обществе.
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БезызбежноНаКрасный
Как-то дёшево... Это же уникальная яхта. На ней сама Зарема Равильевна моря бороздила)
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tumas
что эта спортивная новость, делает на нашем судоходном сайте.
+2
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Overkiller
Но московских бабушек обирал Зенит)))
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Ярик01
Ответ Cristiano Ronaldo
Просто фигею, от того сколько миллиардеров в России, чисто по ощущениям, мне кажется, что россияне держат пальму первенства в этом плане во всём мире. Может Индия только конкуренцию составит.
До ковида было: США, Китай, Германия (странно что не Англия) и потом Россия.
+2
0
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