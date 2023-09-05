Тренер по биатлону предстанет перед судом по делу о хищении 11 тысяч патронов

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение в отношении тренера регионального центра спортивной подготовки и школы олимпийского резерва «Академия биатлона».

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, будучи тренером по стрельбе, присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов, указывая в ведомостях, что все боеприпасы израсходованы. Всего он похитил 11 244 патрона, причинив ущерб организациям на общую сумму 83,9 тысячи рублей.

При продаже части патронов противоправная деятельность тренера была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Тренер признал вину в полном объеме.

В частности, специалист обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Красноярска.