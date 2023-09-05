Тренер по биатлону предстанет перед судом по делу о хищении 11 тысяч патронов

Теги происшествия стадион Академия биатлона Красноярск Биатлон

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение в отношении тренера регионального центра спортивной подготовки и школы олимпийского резерва «Академия биатлона».

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, будучи тренером по стрельбе, присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов, указывая в ведомостях, что все боеприпасы израсходованы. Всего он похитил 11 244 патрона, причинив ущерб организациям на общую сумму 83,9 тысячи рублей.

При продаже части патронов противоправная деятельность тренера была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Тренер признал вину в полном объеме.

В частности, специалист обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Красноярска.

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16 комментариев

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Kuryanin
Шойгу, где патроны?
+29
-3
+26
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kazzibo
так вот где боеприпасы...
+26
-2
+24
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Alisher Buranov
Патроны есть тепер тренера нет, раньше тренер был патронов не было
+4
0
+4
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Ебздрогыч
Эх, жаль Пригожин не дожил, мог бы сразу все потребности ЧВК закрыть
+6
-5
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a2wai
Ну вот и нашли боеприпасы.
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Idacius
Ага, а тренер по лёгкой атлетике украл снаряды.
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Дмитрий Рабко
В общем, можно было целую роту обеспечить.
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naPmu3aH
Если оставить в стороне "шутки" про Пригожина.... охотников с мелкашками сейчас (в 2019) не так много, в гражданском обороте мелкокалиберного оружия нет и скорее всего продавал он (вернее пытался продавать) эти патроны своим же спортсменам.
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Варлампий Варлампий
куда ему столько маслят
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Varvar27
Тренер женской сборной по плаванию,задумался)
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Святослав Игоревич
У биатлонистов боевые патроны оказывается? Это можно тогда конкурентов то на трассе того
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Ма Из
Ответ Alisher Buranov
Патроны есть тепер тренера нет, раньше тренер был патронов не было
11 тысяч патронов - где они сейчас?
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Alisher Buranov
Ответ Ма Из
11 тысяч патронов - где они сейчас?
Спарил , пишут же, УФСБ с паличным взяли Но то было 2019 году, 4 года чего ждали, может ждали эти 89 тысяч поделит на брата
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encaro_one
Ответ naPmu3aH
Если оставить в стороне "шутки" про Пригожина.... охотников с мелкашками сейчас (в 2019) не так много, в гражданском обороте мелкокалиберного оружия нет и скорее всего продавал он (вернее пытался продавать) эти патроны своим же спортсменам.
Свои спортсмены бесплатно должны получать, рисковано.
В коммерческий тир мог бы отгрузить, за половину розницу, для каких-нибудь СМ-2
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К.Игорь
Ответ naPmu3aH
Если оставить в стороне "шутки" про Пригожина.... охотников с мелкашками сейчас (в 2019) не так много, в гражданском обороте мелкокалиберного оружия нет и скорее всего продавал он (вернее пытался продавать) эти патроны своим же спортсменам.
эти патроны очень даже используют в промысловой охоте.
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