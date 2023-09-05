Павлюченко о звонке Губерниева в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Дмитрий – хам, неадекватный, противный человек. Где-то пересечемся, будет видно, как он отвечает за свои слова – мужик или нет»

Теги Артем Дзюба Роман Павлюченко Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Футбол

Роман Павлюченко рассказал, как отреагировал на звонок Дмитрия Губерниева.

Губерниев позвонил Павлюченко во время съемок шоу «Ну так нельзя, ###». В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал Губерниева «дебилом» и повесил трубку.

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам.

Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то не никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.

Посмотрим, что будет дальше – мы все равно где-то пересечемся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова – мужик он на самом деле или нет. Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это.

Губерниев – неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая – когда-нибудь да встретимся», – сказал бывший игрок сборной России.

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43 комментария

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Дмитрий9779
Губер хам,шоу овно.
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Ahtiar
Не понятно лишь одно. Зачем семья и тем более дети СуперПава это смотрят? С головой проблемы?
+54
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+48
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ОттоДракула
Ответ Дмитрий9779
Губер хам,шоу овно.
Я ради интереса глянул: Губерниев на фоне Дзюбиньо и Слуцкого выглядит как какой-то интеллектуальный гений.
+46
-6
+40
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Dima67
Шоу не смотрел. Губер мерзкое гуано.
+28
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Гамарджоба Генацвале
Губера после случая с Малафеевым должны были гнать с тв подальше.
+24
-3
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Vladimir Ryjkov
Губерниев невероятное быдло и на федеральных каналах это очень приветствуют. Почему? Задумайтесь
+19
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ОттоДракула
Ответ Алексей Петров
А как сам качал в Екб простого чела из своего понамеры, забыл?
Причем сам же подрезал мужика на Форде и начал ему предъявлять, что он самого царя и бога Романа Павлюченку не пропустил. Повезло тогда Ромке, что в дуло своё не выхватил.
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Алексей Петров
А как сам качал в Екб простого чела из своего понамеры, забыл?
+23
-6
+17
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NIK7478
Полностью согласен с Павлюченко!
+14
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Oleg Olegov
Губерниев подозрительно похож на человека, употребляющего определённое порошкообразное вещество.
+13
-3
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Пинающий Достоинства
Ответ ОттоДракула
Я ради интереса глянул: Губерниев на фоне Дзюбиньо и Слуцкого выглядит как какой-то интеллектуальный гений.
Но Губер не тупой, а скорее наоборот, но на волне хайпожорства не редко тупит…
Не удивлюсь если он увидев Пава подойдёт и скажет, тира шоу, сорри…
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St.7
Губерниев даже отдельной новости не достоин…
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eskerro
Губерниев - чепушило. Удивительно, как это недоразумение еще работает на телевидении. Хотя, на матч тв такие только в почете, адекватных там процентов 5%
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White Bone
Ответ Vladimir Ryjkov
Губерниев невероятное быдло и на федеральных каналах это очень приветствуют. Почему? Задумайтесь
Потому что вы все это г смотрите и радуйтесь, книги лучше читать.
+5
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OLD Apple52NN
Ради красного словца не пожалеет и отца.
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Домоседов
Ну зря, кстати, его родственники смотрят эту передачку
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sd4fmwrvz8
Рома красава настоящий мужик 👏👏👏дави провансаля
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Макс Фет
Ответ Oleg Olegov
Губерниев подозрительно похож на человека, употребляющего определённое порошкообразное вещество.
в этом есть сомнение?
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vik444
Губерниев просто вместо обеда питается такой энергией. Когда-нибудь подавится. Побыстрей бы. Вспомнил как он над Малафеевым издевался.
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Ростов-на-Дону
Одни гопники кругом!
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дядя митяй
Семья, родители и дети Павлюченко смотрят "Ну так нельзя, ###"
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Spaten
Как же низко пал Слуцкий
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Serega T
Ответ Матвей Суицидин
у Пава вся семья смотрит это позорное шоу, где одна матерщина, а невоспитанный Губерниев
Они почти перестали матерится к сожалению
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bulka333
семья , дети и родители Пава смотрят шоу "ну так нельзя, ###"?
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Sashka Azmuka
Ответ дядя митяй
Семья, родители и дети Павлюченко смотрят "Ну так нельзя, ###"
Хах, да уж, чуть что сразу детей надо приплести
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