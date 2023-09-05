Роман Павлюченко рассказал, как отреагировал на звонок Дмитрия Губерниева.

Губерниев позвонил во время съемок шоу «Ну так нельзя, ###». В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал Губерниева «дебилом» и повесил трубку.

«Никак не отреагировал на звонок . Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам.

Когда участвовал в шоу и Слуцкого, то не никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.

Посмотрим, что будет дальше – мы все равно где-то пересечемся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова – мужик он на самом деле или нет. Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это.

Губерниев – неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая – когда-нибудь да встретимся», – сказал бывший игрок сборной России.

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