Телеканал «Футбол» покажет Суперлигу Китая: «Верим, что зрителям будет увлекательно следить за потрясающим чемпионатом, где сияли звезды Халка, Феллайни, Витцеля»

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Матчи чемпионата Китая по футболу покажут в России.

Телеканал «Футбол» сообщил, что с 15 сентября начнет показывать игры чемпионата Китая.

«Наряду с ведущими европейскими футбольными лигами, китайская Суперлига входит в пятерку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире.

Здесь сияли футбольные звезды Оскара, Феллайни, Паулиньо, Халка, Акселя Витцеля, Карраско, Маскерано и других великих футболистов.

Мы искренне верим, что нашим зрителям будет увлекательно следить за этим потрясающим футбольным чемпионатом, который справедливо заслужил звание самого популярного в Азии.

Приготовьтесь к захватывающим эмоциям, удивительным моментам и потрясающим игровым ходам, которые только китайская Суперлига может предложить!» – говорится в пресс-релизе телеканала.

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68 комментариев

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Bartez1986
им не рассказали ещё?
+148
-3
+145
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Румынский Клуж
Какой-то Эстонский телеканал
+84
-3
+81
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Бола Батыров
Своевременно)
+41
-2
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Vatikan
Ответ Bartez1986
им не рассказали ещё?
Они тогда начали договариваться и только сейчас договорились. Так что ещё не в курсе
+36
0
+36
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iPatrick
Подскажите, а в Северной Корее есть чемпионат по футболу?
+23
-2
+21
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Jafarello
Оперативно. Наверное через 3-4 года МЛС и СА покажут
+15
0
+15
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ЦСКА1960
Ответ Бола Батыров
Своевременно)
Так они правильно сказали "блистали звёзды", в прошедшем времени. Только смысла это не добавило.
+8
0
+8
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Свой среди чужих
Сочувствую комментаторам матчей, которые будут работать на этом чемпионате)
+6
0
+6
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Atsuktuvas
В ногу со временем...
+5
0
+5
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ЛыСъ
Ну наконец то, дождались!
+4
0
+4
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ПивоВАР
Ответ Jafarello
Оперативно. Наверное через 3-4 года МЛС и СА покажут
Уникальная возможность посмотреть на команды, за которые раньше болели Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон и Пирс Морган.
+4
0
+4
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Пользователь Имени
Ответ iPatrick
Подскажите, а в Северной Корее есть чемпионат по футболу?
Зачем? Они только на Чемпионаты Мира катаются, выиграют и обратно. Это если их на галактические соревнования пригласят, тогда может и устроят "междусобойчик", а пока без надобности )
+8
-4
+4
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nurikkkk
Ответ Румынский Клуж
Какой-то Эстонский телеканал
Живу в Эстонии, у нас нет такого канала) слишком круто для нас
+4
-1
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Кулёс
Сказочный д....
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Холден Колфилд
Ответ Bartez1986
им не рассказали ещё?
Ну они написали в прошедшем времени "сияли звёзды." Видимо,это и есть плюс.От звёзд перхоть осталась,что даст рейтинг)
+2
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ЦСКА1960
Ответ Atsuktuvas
В ногу со временем...
Главное что политически своевременно. Предлагаю провести товарищеский матч с Китаем на Большом Уссурийском острове.
+2
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songbilong
после этих слов все поржали в студии
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Кашшай Чакырович
Будет очень интересно ,посмотрит хоть 1 кто нибудь)
+1
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temys
Возможно им втюхали права на чемпионат 16-17 года?…
+1
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Евгений Аулин
КНДР то могло быть интереснее, второе ЦСКА мира все таки
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Michael Kazmin
Этот тот "Футбол", который Турцию показывает?
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@RMEN 1990
Ключевое здесь «сияли»
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Yury Sin
было не очень это смотреть даже во времена когда эти звёзды блистали, а уж сейчас... ))
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marchellinos
Вот бы голосование провести, скольким людям интересно будет смотреть чемпионат Китая. Сколько стоит показ?
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слесарь Гавриленко
из брикса ещё 2 чемпионата не охвачены.
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