Телеканал «Футбол» покажет Суперлигу Китая: «Верим, что зрителям будет увлекательно следить за потрясающим чемпионатом, где сияли звезды Халка, Феллайни, Витцеля»

Матчи чемпионата Китая по футболу покажут в России.

Телеканал «Футбол» сообщил, что с 15 сентября начнет показывать игры чемпионата Китая.

«Наряду с ведущими европейскими футбольными лигами, китайская Суперлига входит в пятерку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире.

Здесь сияли футбольные звезды Оскара, Феллайни, Паулиньо, Халка, Акселя Витцеля, Карраско, Маскерано и других великих футболистов.

Мы искренне верим, что нашим зрителям будет увлекательно следить за этим потрясающим футбольным чемпионатом, который справедливо заслужил звание самого популярного в Азии.

Приготовьтесь к захватывающим эмоциям, удивительным моментам и потрясающим игровым ходам, которые только китайская Суперлига может предложить!» – говорится в пресс-релизе телеканала.

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