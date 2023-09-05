Мбаппе отказался от части бонусов в «ПСЖ» – так клуб сэкономил 100+ млн евро. Но продлевать контракт форвард не намерен

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Этим летом Килиан Мбаппе отказался от части бонусов по контракту с «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, Мбаппе не хотел покидать «ПСЖ» минувшим летом, а клуб хотел сохранить игрока, но при условии, что он продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Стороны пока не договорились о продлении сотрудничества, поэтому после нескольких недель конфликта «ПСЖ» и окружение Мбаппе пришли к джентльменскому соглашению, в рамках которого игрок отказался от части бонусов, предусмотренных по нынешнему контракту. Например, в этом финансовом году Килиан не получит бонус за лояльность, размер которого составляет 60-80 миллионов евро.

Благодаря уступкам со стороны Мбаппе «ПСЖ» удалось сэкономить более 100 миллионов евро – сумму, аналогичную той, что клуб получил бы в случае продажи игрока минувшим летом.

Отмечается, что на данный момент позиция Килиана по поводу возможного продления контракта с «ПСЖ» не изменилась. Он не собирается подписывать новое соглашение и хочет уйти бесплатно летом 2024 года.

В этом сезоне нападающий, который летом на протяжении двух недель тренировался отдельно от «ПСЖ», забил 5 голов в 3 матчах Лиги 1.

Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

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66 комментариев

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MakeBelieve
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А почему не хочет продлевать? Собирается куда-то?
Слышал что его хочет Спартак подписать для конкуренции с Соболевым
+55
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+53
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Тухель
Как дети малые. Мбаппе отказался от официального бонуса, чтобы ПСЖ его не указывал в отчетности, а потом 100 млн получил через левые схемы. Топ клубы таким уже давно занимаются. В этом нет ничего особенного.
+54
-11
+43
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А почему не хочет продлевать? Собирается куда-то?
+44
-3
+41
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Тухель
Ответ Антон Орехов
Каким образом ПСЖ относится к топ клубам?
ПСЖ регулярный участник плей офф ЛЧ в последние годы, таким может похвастаться только Бавария, РМ и МС и на этом все. Или в твоем мире есть только 3 топ клуба? То ок.
+18
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<~Inter~>
Бесплатный трансфер в Реал выльется в 100-200 млн подписного бонуса от Реала
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a2wai
>Мбаппе отказался от части бонусов
>Мбаппе отказался от части зарплаты
>Мбаппе согласился играть бесплатно
>Мбаппе близок к продлению соглашения с ПСЖ
>Мбаппе подпишет новый контракт с ПСЖ с увеличением заработной платы
>Реал улучшил предложение по Мбаппе, игрок заинтересован в переходе в мадридский клуб
>Мбаппе подписал контракт с Реалом, переход состоится летом

Новостник, не благодари за заголовки к новостям на ближайший сезон.
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DonaldBrashear 2.0
ну вот, а все писали, рвач и рвач, отказался от 60-80 миллионов евро ради уборщиц в клубе и водителей, Мбаппе - достойный муж, как говорится)

Красава, летом 2024 в Реал с конским подписным бонусом, в этом году пошумят в ЛЧ, уже видно, как система Энрике работает, как часы. Своим ватакатом пройдутся по многим клубам.
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Ophiomorph
Ответ <~Inter~>
Бесплатный трансфер в Реал выльется в 100-200 млн подписного бонуса от Реала
Поздравляю, вы раскрыли невероятно сложную схему почему Мбаппе хочет уйти свободным агентом, а не через трансфер.
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Artuom Batishev
Ответ Человек1991
Хахахаха тоесть получается Мбаблопе заплатил 100 лимонов за место в основе в этом сезоне )) если бы он не отказался от 100 лимонов , его бы отстранили на год от футбола и тренировок)
А вот это как раз и называется лояльностью.

Сколько бы на него не лили "дерьма", пока все четко: один раз высказался (о том что останется на этот сезон, а потом уйдет) - и следует своим словам (все остальное уже вбросы СМИ без хоть малейших доказательств).
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Антон Орехов
Ответ Тухель
Как дети малые. Мбаппе отказался от официального бонуса, чтобы ПСЖ его не указывал в отчетности, а потом 100 млн получил через левые схемы. Топ клубы таким уже давно занимаются. В этом нет ничего особенного.
Каким образом ПСЖ относится к топ клубам?
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Тухель
Ответ ТТД Бубнова
Ну для начала надо что выиграть, что бы встать на один уровень с вышеперечисленными.
Бред. МС выиграл ЛЧ только в прошлом сезоне. До этого многократный чемпион АПЛ был не топ клубом, а какой нибудь Ноттингем Форест был топ клубом? Или Марсель, если делишь КЕЧ и ЛЧ.
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Человек1991
Хахахаха тоесть получается Мбаблопе заплатил 100 лимонов за место в основе в этом сезоне )) если бы он не отказался от 100 лимонов , его бы отстранили на год от футбола и тренировок)
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Axmat Cecenov
Ответ Человек1991
Ожидание фанатиков реалки: мы возьмём Мбаппе бесплатно в 23 года. Реальность фанатиков реалки : подписной бонус 150 лимонов , 350 лимонов контракт на 5 лет, итого полмиллиарда! и Мбаппе уже 26 лет . )))
Мечта "фанатов" рычага, кудахтать о РЕАЛЕ.
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Ashton Berezin
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А почему не хочет продлевать? Собирается куда-то?
В Зенит в пару к Барбоскину, наверное
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*MVP*
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А почему не хочет продлевать? Собирается куда-то?
да, в Реал. а то туда 5 раз не зовут
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Unknown Forusha
Это тизер к новому сезону?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ MakeBelieve
Слышал что его хочет Спартак подписать для конкуренции с Соболевым
Я слышал, что он хочет перейти в некий «Самый великий клуб в мире». В бойцовский что ли? Ну, тогда, ему надо было еще в прошлом сезоне в Баварию переходить. Там и Тайлер Дёрден в виде двух личностей Сане и Мане был. Правда, били они друг друга.
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Ophiomorph
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Ожидания фанатов БЧК: рычаги, аренды, свободные агенты
Реальность фанатов БЧК: рычаги, аренды, свободные агенты
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hiper74
Ответ CIONTRO
Ещё можно добавить слово "частично" после Мбаппе и будут отдельные новости.
ПСЖ частично мобилизовал Мбаппе.
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Геннадий Тимченко
Ответ Человек1991
Хахахаха тоесть получается Мбаблопе заплатил 100 лимонов за место в основе в этом сезоне )) если бы он не отказался от 100 лимонов , его бы отстранили на год от футбола и тренировок)
вам такое поведение смешно, но почему-то детям и молодежке Барсы не смешно - оброк пешему, выплачиваемый третий год, заставил существенно сократить бюджет клуба на воспитанников🤢
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s3mp3riuv3nis
Скорее всего отказался формально, чтобы ПСЖ уложился в
ФФП, но получит эти деньги через какие-то спонсорские выплаты из Катара. Потому что резона отказываться от 80 лямов нет
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neuner
я очень рад, что Перес не сделал никаких предложений ПСЖ этим летом.. и очень надеюсь, что если он продлит и его надо будет выкупать, то Реал опять пройдет мимо него, лучше заплатить ему самому подписной бонус, чем платить большие деньги ПСЖ
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che kaif
Ответ Антон Орехов
Каким образом ПСЖ относится к топ клубам?
Самый титулованый клуб Франции априори не может быть не топом
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haymaker
Ответ Тухель
Как дети малые. Мбаппе отказался от официального бонуса, чтобы ПСЖ его не указывал в отчетности, а потом 100 млн получил через левые схемы. Топ клубы таким уже давно занимаются. В этом нет ничего особенного.
оспаде, как же здорово, что на спорце есть талантливые люди, видящие насквозь то, что не видит мировое правосудие и даже пресса
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Антон Орехов
Ответ che kaif
Самый титулованый клуб Франции априори не может быть не топом
Самый титулованный клуб Бельгии априори не может быть не топом ?
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