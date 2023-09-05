Мбаппе отказался от части бонусов в «ПСЖ» – так клуб сэкономил 100+ млн евро. Но продлевать контракт форвард не намерен

Этим летом Килиан Мбаппе отказался от части бонусов по контракту с «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, Мбаппе не хотел покидать « » минувшим летом, а клуб хотел сохранить игрока, но при условии, что он продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Стороны пока не договорились о продлении сотрудничества, поэтому после нескольких недель конфликта «ПСЖ» и окружение Мбаппе пришли к джентльменскому соглашению, в рамках которого игрок отказался от части бонусов, предусмотренных по нынешнему контракту. Например, в этом финансовом году Килиан не получит бонус за лояльность, размер которого составляет 60-80 миллионов евро.

Благодаря уступкам со стороны Мбаппе «ПСЖ» удалось сэкономить более 100 миллионов евро – сумму, аналогичную той, что клуб получил бы в случае продажи игрока минувшим летом.

Отмечается, что на данный момент позиция по поводу возможного продления контракта с «ПСЖ» не изменилась. Он не собирается подписывать новое соглашение и хочет уйти бесплатно летом 2024 года.

В этом сезоне нападающий, который летом на протяжении двух недель тренировался отдельно от «ПСЖ», забил 5 голов в 3 матчах Лиги 1.

Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

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