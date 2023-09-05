Мбаппе отказался от части бонусов в «ПСЖ» – так клуб сэкономил 100+ млн евро. Но продлевать контракт форвард не намерен
Этим летом Килиан Мбаппе отказался от части бонусов по контракту с «ПСЖ».
Как пишет L’Équipe, Мбаппе не хотел покидать «ПСЖ» минувшим летом, а клуб хотел сохранить игрока, но при условии, что он продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
Стороны пока не договорились о продлении сотрудничества, поэтому после нескольких недель конфликта «ПСЖ» и окружение Мбаппе пришли к джентльменскому соглашению, в рамках которого игрок отказался от части бонусов, предусмотренных по нынешнему контракту. Например, в этом финансовом году Килиан не получит бонус за лояльность, размер которого составляет 60-80 миллионов евро.
Благодаря уступкам со стороны Мбаппе «ПСЖ» удалось сэкономить более 100 миллионов евро – сумму, аналогичную той, что клуб получил бы в случае продажи игрока минувшим летом.
Отмечается, что на данный момент позиция Килиана по поводу возможного продления контракта с «ПСЖ» не изменилась. Он не собирается подписывать новое соглашение и хочет уйти бесплатно летом 2024 года.
В этом сезоне нападающий, который летом на протяжении двух недель тренировался отдельно от «ПСЖ», забил 5 голов в 3 матчах Лиги 1.
Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.
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Новостник, не благодари за заголовки к новостям на ближайший сезон.
Красава, летом 2024 в Реал с конским подписным бонусом, в этом году пошумят в ЛЧ, уже видно, как система Энрике работает, как часы. Своим ватакатом пройдутся по многим клубам.
Сколько бы на него не лили "дерьма", пока все четко: один раз высказался (о том что останется на этот сезон, а потом уйдет) - и следует своим словам (все остальное уже вбросы СМИ без хоть малейших доказательств).
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ФФП, но получит эти деньги через какие-то спонсорские выплаты из Катара. Потому что резона отказываться от 80 лямов нет