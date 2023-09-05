Эракович об отказе «Спартаку»: «Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович заявил, что предпочел «Зенит» «Спартаку» не из-за денег.

Напомним, этим летом московский клуб пытался купить сербского защитника у «Црвены Звезды». «Зенит» перехватил игрока, воспользовавшись правом приоритетного выкупа. 

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно.

Не знаю, какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», – сказал Эракович

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Не все выбирают борщ, бромантан и нижнюю половину турнирной таблицы. Это нормально.
+65
-15
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Середняк или многолетние чемпионы. Действительно, кого же выбрать. Лукойл можно было только из-за денег.
+45
-14
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael_Monza
Не, ну правильно, любой нормальный футболист выберет Зенит, а не московского середняка.
+35
-11
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ Groznyi2024
У меня другой вопрос. Уже вторник, а почему тишина по пенке на Круговом?
А кто будет шум поднимать? Зенит не ноет, ЭСК сам не возбудится.
Всевозможные журналисты и телеграмм каналы про ошибки против Зенита не пишут, религия не позволяет.
Вот и тишина.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
У меня другой вопрос. Уже вторник, а почему тишина по пенке на Круговом?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Не врут, а отрабатывают. 100 000$ за победу над Спартаком, или там "лишний вес Марио", фейк из той же оперы, вернее редакции.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МеняИгнорируетСпортс
Легионерам плевать на то, кто спонсор у Зенита. Это у нас есть предвзятое отношение к газпрому и к Зениту в частности. А со спортивной точки зрения Зенит для легионера выглядит предпочтительнее. Больше толковых игроков в составе, стабильные результаты, нет чехарды с тренерами, схемами. Меньше медийного шума, который не связан с футболом. Да и в элитные здания Питера ничего не прилетает.
Ну и плюс денег больше платят.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ S<>M
Комментарий удален модератором
А он должен быть с детства за склочных бромантанщиков, дающих прибежище неудавшимся наркодилерам? ;)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Ответ a2wai
Ага, лишнего веса у Марио нет, вот только что-то на выходных против ЦСКА на правой бровке барражировал какой-то огромный бомбардировщик)
Так он носился так, как многие «худые» не смогли бы. Если это с лишнем весом, то что будет, когда сбросит?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rugbyfan
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
Лол. Какие причины могут быть чтобы выбрать визжащий середняк
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный Плащ˙
Просто чуваку перевели пару постов Заремы и все вопросы и сомнения отпали сами собой
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RW_4ever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Michael_Monza
Не, ну правильно, любой нормальный футболист выберет Зенит, а не московского середняка.
Бакаев например, канеш ,, нормальный" болото, теплотрасса, бабки.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Павлов
Журналисты врут, а Эракович просто лукавит)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Сербы сами сказали, что Зенит повторил предложение Спартака и в рамках дружеских договорённостей совершили сделку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коларов
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
Чемпионские амбиции
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Ответ rugbyfan
Лол. Какие причины могут быть чтобы выбрать визжащий середняк
Причина одна. В Спартак идут те, кого не позвали в Зенит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Смешной)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S<>M
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Никита Аксанов
Так он носился так, как многие «худые» не смогли бы. Если это с лишнем весом, то что будет, когда сбросит?
Массу сбросит будет летать медленнее)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Hong Kil
Не врут, а отрабатывают. 100 000$ за победу над Спартаком, или там "лишний вес Марио", фейк из той же оперы, вернее редакции.
Ага, лишнего веса у Марио нет, вот только что-то на выходных против ЦСКА на правой бровке барражировал какой-то огромный бомбардировщик)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Карпенко
Надо им еще аргентинского Молину приобрести. Страхиня и Нахуэль - убийственная связка в защите будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Зенит предложил не просто больше денег, а значительно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
"Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Не знаю, какое предложение было от «Спартака»"

Кто-то врёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
"Спартаку" давно пора понять, что 90-е годы закончились, и всё - так, как было тогда уже не будет. И у других клубов появились влиятельные спонсоры и покровители.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkidamant
Не из-за денег - из-за бабок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий