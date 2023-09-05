Эракович об отказе «Спартаку»: «Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше»
Страхиня Эракович заявил, что предпочел «Зенит» «Спартаку» не из-за денег.
Напомним, этим летом московский клуб пытался купить сербского защитника у «Црвены Звезды». «Зенит» перехватил игрока, воспользовавшись правом приоритетного выкупа.
«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно.
Не знаю, какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», – сказал Эракович.
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Всевозможные журналисты и телеграмм каналы про ошибки против Зенита не пишут, религия не позволяет.
Вот и тишина.
Ну и плюс денег больше платят.
Кто-то врёт