Эракович об отказе «Спартаку»: «Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше»

Страхиня Эракович заявил, что предпочел «Зенит» «Спартаку» не из-за денег.

Напомним, этим летом московский клуб пытался купить сербского защитника у «Црвены Звезды». «Зенит» перехватил игрока, воспользовавшись правом приоритетного выкупа.

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно.

Не знаю, какое предложение было от « ». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», – сказал .

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