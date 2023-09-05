«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем неназначенным пенальти в матче с ЦСКА и неудалению Роши
«Зенит» обратился к ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА.
Петербургский и московский клубы сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» попросил рассмотреть неназначенные пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи, а также неудаление защитника Виллиана Роши в добавленное время ко второму тайму.
Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном работала на матче ЦСКА и «Зенита».
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ну а про тебя хорошо сказал один юзер - "последний раз когда ебздрогыч не писал ради плюсов,королевой Англии была Виктория"
это вам не в ЭСК... это вам к Безбородову
75 Круговой - 100% пенальти
83 Сергеев - скорее, пенальти
по Роше зря, там все хороши
Это зениту не поставили 3 пенальти
напомни, кто это... бгг