«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем неназначенным пенальти в матче с ЦСКА и неудалению Роши

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Виллиан да Силва Роша Павел Кукуян Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился к ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА.

Петербургский и московский клубы сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» попросил рассмотреть неназначенные пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи, а также неудаление защитника Виллиана Роши в добавленное время ко второму тайму.

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном работала на матче ЦСКА и «Зенита».

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57 комментариев

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AuroraBorealis
Ответ putnik-0307
Правильно!!! Надо поддерживать статус самого ПОДЛОГО, МЕРЗКОГО И НОЮЩЕГО клуба.
О спартаке тут речи не было
+36
-8
+28
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ddddan 2
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
матч смотрел?
ну а про тебя хорошо сказал один юзер - "последний раз когда ебздрогыч не писал ради плюсов,королевой Англии была Виктория"
+25
-5
+20
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.ru
три пенальти...
это вам не в ЭСК... это вам к Безбородову
+12
-6
+6
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Гусеконь
3 портсигара, 3 магнитофона...
+9
-4
+5
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Александр Жердин
Если честно, результат матча зафиксирован. Надо было самим забивать.Но интересно,как будут отмазываться в эпизоде с Круговым. И куда смотрел Турбин на ВАРе?
+9
-4
+5
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romy4_84
толчок рукой в спину Круговому и коробочка для Сергеева. и захват шеи ерохина это не кк?
+15
-11
+4
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Игорь М.
Ответ Александр Жердин
Если честно, результат матча зафиксирован. Надо было самим забивать.Но интересно,как будут отмазываться в эпизоде с Круговым. И куда смотрел Турбин на ВАРе?
тяжело "забивать", когда есть шанс, а тебе не дают забить/опасно пробить, нарушая правила.
+5
-2
+3
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Babusya
3 пенальти, кто больше? :)
+6
-4
+2
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2vdhrvmmzf
3? А что не 10?
+4
-3
+1
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Anton Vasilev
Ответ .ru
и так глупо спалить контору... на стороне он больше пользы приносит
Хорошо пфк своего шадыханова не палят бгг
+1
0
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.ru
Ответ Anton Vasilev
Да мы и бы и рады к Безбородову обратиться, только не ставят его на матчи Зенита. Интересно почему? 🤔
и так глупо спалить контору... на стороне он больше пользы приносит
+3
-2
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Vatikan
Ответ Caerly
37 Мантуан - по меркам нынешнего сезона вряд ли пенальти 75 Круговой - 100% пенальти 83 Сергеев - скорее, пенальти по Роше зря, там все хороши
Что ж такое произошло, что не дали ни одного пенальти, если из 2 100%-ых?
+2
-1
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Caerly
Ответ Vatikan
Что там было?
37 Мантуан - по меркам нынешнего сезона вряд ли пенальти
75 Круговой - 100% пенальти
83 Сергеев - скорее, пенальти

по Роше зря, там все хороши
+2
-1
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dimitrii36
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Ответ Александр Жердин
Ты никогда не видел, как игроки команды забивший гол срываются со скамейки запасных и празднуют? Ты футбол то вообще смотришь, или торчишь только исключительно здесь?
считаю сие провокацией ,ибо так думаю
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apossym
Бэрримор, что это за вой на болотах?
Это зениту не поставили 3 пенальти
+1
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Вячеслав Максименко
Три магнитофона..три пенальти..
+3
-2
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sd4fmwrvz8
Опять ноют😁минусуйте давай боты питерские
+3
-2
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Murad Kuliev
Ответ владимир семенов
А толку то
Насолить Кукуяну...
0
0
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Caerly
Ответ Vatikan
Что ж такое произошло, что не дали ни одного пенальти, если из 2 100%-ых?
один стопроцентный. Всем интересно, что с Турбиным произошло)
0
0
0
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luu
Ну посмотрим, что скажут, как по мне 1 точно был
+4
-4
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Anton Vasilev
Ответ .ru
три пенальти... это вам не в ЭСК... это вам к Безбородову
Да мы и бы и рады к Безбородову обратиться, только не ставят его на матчи Зенита. Интересно почему? 🤔
+2
-2
0
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zho3716
МАло)))
+1
-1
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.ru
Ответ Anton Vasilev
Хорошо пфк своего шадыханова не палят бгг
Шадыханов-Шадыханов...
напомни, кто это... бгг
0
0
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
позорники ,а когда - то подметные письма на троих катали
+2
-2
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Александр Жердин
Ответ Игорь М.
тяжело "забивать", когда есть шанс, а тебе не дают забить/опасно пробить, нарушая правила.
Всё так, но по игре могли решать сами.Не сторонник искать заговоры, но уверен, Зенит будут тормозить всеми возможными способами.
+4
-4
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