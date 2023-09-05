«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем неназначенным пенальти в матче с ЦСКА и неудалению Роши

«Зенит» обратился к ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА.

Петербургский и московский клубы сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» попросил рассмотреть неназначенные пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи, а также неудаление защитника в добавленное время ко второму тайму.

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном работала на матче и «Зенита».

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