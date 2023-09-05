Тренер женской сборной Испании уволен на фоне скандала с Рубиалесом. При Вильде выиграли ЧМ

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол отставки Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Тренер женской сборной Испании уволен после победы на чемпионате мира.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что Хорхе Вильда покинет пост главного тренера женской национальной команды. 

Увольнение тренера произошло на фоне скандала с отстраненным президентом RFEF Луисом Рубиалесом. Ранее весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку. 

Вильда возглавлял женскую сборную Испании с 2015 года. В 2023-м команда под его руководством выиграла чемпионат мира. 

RFEF о поцелуе Рубиалеса: «Испытываем стыд и сожаления из-за боли и страданий, который он причинил. Испанское общество – пример толерантности»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Всего лишь один поцелуй на эмоциях, а разрушений в Европе как от урагана))
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Может тогда и тренера сборной мужской уволить ? И короля и президента ! Чё мелочится то !
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dj_dale
Чтобы победить врага, нужно действовать его методами. Рубиалес и Вильда должны срочно объявить себя парой, которая долго скрывала свои отношения, так как их отвергало жестокое и закостенелое общество.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guram Akhaladze
Маразм крепчал
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Кашшай Чакырович
Может тогда и тренера сборной мужской уволить ? И короля и президента ! Чё мелочится то !
Короля заменить на Царя. Он как раз скоро доучится.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Роман
Всего лишь один поцелуй на эмоциях, а разрушений в Европе как от урагана))
Когда некоторым сильно надо,то и касания достаточно было бы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барыга блинами
Испанский стыд
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Один поцелуй, а сколько последствий..
Пригожин "разбился" через два дня после поцелуя.
Не удивлюсь, если он был свидетелем интимных переписок Рубиалеса с испанскими футболистками.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Павлов
А причем тут вообще тренер? Он сваха что-ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
И он то тут причём?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Всех под нож кто не угоден
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Теперь очередь за премьер-министром, а там и до короля доберутся. Да здравствует Испания без мужиков!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DAB25
Осталось отстранить Эрмосо и можно заканчивать...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
>выиграла женский чм-не аргумент
>поддержала какого то лысого -уволена
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Не обезвредили злодея Рубиалеса - в отставку! Логично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Нам бы их проблемы...да если бы наши стали чемпионами, их вся страна зацеловала бы).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
шёл 2025 год...
Оскар получает остросюжетный детектив "Поцелуй Рубиалеса"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Не сожгли хоть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bigbadaboom
Прикольно если б после поцелуя мальчика в живот, общество смогло смыть одного деятеля, но в этом и отличие демократии от автократии, где-то решает общество, а где-то пахан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Может ещё и Филиппу VI отречься от трона
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Роман
Всего лишь один поцелуй на эмоциях, а разрушений в Европе как от урагана))
Погоду сделал не поцелуй, а поведение Рубиалеса после него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
С феминистками лучше не иметь никаких дел, особенно на западе. Они разрушат вам карьеру или даже жизнь. Да и в России могут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий