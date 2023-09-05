Тренер женской сборной Испании уволен на фоне скандала с Рубиалесом. При Вильде выиграли ЧМ

Тренер женской сборной Испании уволен после победы на чемпионате мира.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что Хорхе Вильда покинет пост главного тренера женской национальной команды.

Увольнение тренера произошло на фоне скандала с отстраненным президентом RFEF Луисом Рубиалесом. Ранее весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку.

Вильда возглавлял женскую сборную Испании с 2015 года. В 2023-м команда под его руководством выиграла чемпионат мира.

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