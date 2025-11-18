«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
«Балтика 0» стала спонсором ФК «Балтика».
«Балтика 0» и футбольный клуб «Балтика» объявили о сотрудничестве.
«Очевидное и очень вероятное случилось: теперь ваши любимые бренды не просто ассоциируются друг с другом, но и играют в одной команде!
Бренд безалкогольного пива «Балтика 0» стал официальным партнером ФК «Балтика», – говорится в публикации на сайте клуба Мир РПЛ.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22475 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Балтики»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости