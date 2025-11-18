«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»

«Балтика 0» стала спонсором ФК «Балтика».

Бренд безалкогольного пива «Балтика 0» стал официальным партнером ФК «Балтика», – говорится в публикации на сайте клуба Мир РПЛ .