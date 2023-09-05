Губерниев о Павлюченко: «Просто слабый и никчемный, пустышка – в шоу Дзюбы и Слуцкого это увидела вся страна. Если он в шоке от задания в конкурсе, нужно к психиатру»

Дмитрий Губерниев грубо ответил на критику Романа Павлюченко.

Напомним, Губерниев позвонил Павлюченко во время съемок шоу «Ну так нельзя, ###». В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал Губерниева «дебилом» и повесил трубку.

Комментируя ситуацию, Павлюченко резко раскритиковал поведение : «Дмитрий – хам, неадекватный, противный человек. Где-то пересечемся, будет видно, как он отвечает за свои слова – мужик или нет»

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и . В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.

И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются. Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до . Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – сказал Губерниев.

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