Губерниев о Павлюченко: «Просто слабый и никчемный, пустышка – в шоу Дзюбы и Слуцкого это увидела вся страна. Если он в шоке от задания в конкурсе, нужно к психиатру»
Дмитрий Губерниев грубо ответил на критику Романа Павлюченко.
Напомним, Губерниев позвонил Павлюченко во время съемок шоу «Ну так нельзя, ###». В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал Губерниева «дебилом» и повесил трубку.
Комментируя ситуацию, Павлюченко резко раскритиковал поведение Губерниева: «Дмитрий – хам, неадекватный, противный человек. Где-то пересечемся, будет видно, как он отвечает за свои слова – мужик или нет»
«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.
И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются. Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – сказал Губерниев.
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А если за кадром увидеться, будет шептать «ой Рома это ведь все в шутку было»
От Губерниева же открещиваются даже российские спортсмены.
Не вяжется с его словами.
Губерниев: Дмитрий.
какой же он мерзкий 🤮
вот кто настоящее пустое место…
поговорить с Губерниевым... это как живых червяков в шоу на необитаемом острове поесть... вот Роман и облажался