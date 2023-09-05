Губерниев о Павлюченко: «Просто слабый и никчемный, пустышка – в шоу Дзюбы и Слуцкого это увидела вся страна. Если он в шоке от задания в конкурсе, нужно к психиатру»

Теги Артем Дзюба Роман Павлюченко Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев контент Футбол

Дмитрий Губерниев грубо ответил на критику Романа Павлюченко.

Напомним, Губерниев позвонил Павлюченко во время съемок шоу «Ну так нельзя, ###». В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал Губерниева «дебилом» и повесил трубку.

Комментируя ситуацию, Павлюченко резко раскритиковал поведение Губерниева: «Дмитрий – хам, неадекватный, противный человек. Где-то пересечемся, будет видно, как он отвечает за свои слова – мужик или нет»

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.

И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются. Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – сказал Губерниев.

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62 комментария

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CSKAvrn
Какой же противный этот Губерниев, жесть просто.
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DanielCarvalho
Посмотрите комменты в ютубе, под этим выпуском. Там больные на голову, пишут что Губерниев красавчик, лучший в своем деле, и много Комментов залайкали, где писали «уделал Рому» а по факту Пав просто рассмеялся в лицо этому клоуну, сказал дебил и повесил трубку-все правильно. С этим клоуном даже разговаривать не нужно, мерзкий быдло-хайпажор🤢🤢
А если за кадром увидеться, будет шептать «ой Рома это ведь все в шутку было»
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JENNINGS
Губерниев - как раз-таки первый, кому нужно к психиатру
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Pushkin_CR7
Ответ CSKAvrn
Какой же противный этот Губерниев, жесть просто.
Задание уже давно закончилось, а он его все выполняет. Ему бы тоже к психиатру
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Ночной кошмар Логинова
Доиграется и разбудит спящего гиганта
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Chernoy
Власть, подмяв под себя все телевидение, просто деклассировала само понятие ведущий. Соловьев, Киселев, Скабеева, ещё какая-то нечисть, даже спорт подвергся этому.
+16
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Aleksey Yashin
Каждый раз думаешь, что Губерниев пробил очередное дно, и дальше уже некуда. Ну Дмитрий умеет "удивлять".
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Антоша Спирин
Как то всегда уважал Слуцкого. Но если у него в программе Майонез делает вот такие розыгрыши, то это хуже всего характеризует именно Слуцкого, а не Губера. То, что Губер - быдлохам, известно давно, а вот Слуцкий разочаровал.
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владимир семенов
Павлюченко набей ему улыбальник
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Кирилл Вырвихвист
За Губерниева стыдно, а Павлюченко резко закрыл тему
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Andreas Soffliggare
Роман совершенно прав в отношении Губерниева, поддерживаю.
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Olga.t
Ответ hulk&boloto
Достаточно пройти мимо и сплюнуть...
Самое время вспомнить Пашу Ростовцева, плюнул-таки в морду этому хаму.
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arspurs9
Слабую и никчемную пустышку Павлюченко до сих пор с днем рождения поздравляет один из крупнейших клубов Англии, его помнят фанаты, его ставят во все топы россиян.
От Губерниева же открещиваются даже российские спортсмены.
Не вяжется с его словами.
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Собиратель хаоса
Представляю, если бы мне кто-то позвонил и с порога - Алло! Это Байден! Приходи в шоу, я тебя уделаю интеллектом и размажу в г-но! Я бы как минимум подумал, что мне звонит чел под спайсами или бухой в зюзю.
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Nogoi89
Ты позвонил человеку, который не в курсе ваших де...льных шабашей, и что-то ему высказывал, обещал раздавить... Не думал, что такое можно сказать про футболиста, но Роман ответил ещё довольно интеллигентно. Губерниева вообще не жалко.
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Король Крусибла
Ответ Аморалинни
Так это же типичные пользователи ютуба)))
... сказал главный зритель шоу владимира соловьева и дмитрия киселева
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Igor Anatolevich
Вся страна за Рому Павлюченко))
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Nojevilka
Павлюченко: забивал много важных годов за сборную, попылил в АПЛ, забивал и там, успешно вернулся в РПЛ.
Губерниев: Дмитрий.
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MagicWithoutBorders
Губер, сказав, что собирался пригласить Пава, чтобы деклассировать его, показал свое истинное лицо - приглашает гостей, чтобы издеваться над ними и говорить гадости…
какой же он мерзкий 🤮
вот кто настоящее пустое место…
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.ru
Это было задание в конкурсе...
поговорить с Губерниевым... это как живых червяков в шоу на необитаемом острове поесть... вот Роман и облажался
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hulk&boloto
Как он себя хорошо описал...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Губер вызывает желание блевануть.
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Водяра
Надеюсь майонез наедет и на Широкова. Возможно тот его и закопает.
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Olga.t
Павлюченко был классным футболистом, и не Губе называть его пустым местом.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Chernoy
Власть, подмяв под себя все телевидение, просто деклассировала само понятие ведущий. Соловьев, Киселев, Скабеева, ещё какая-то нечисть, даже спорт подвергся этому.
Так Губер строит из себя оппозицию, ему тут на спортсе даже респектовали за его позицию-оппозицию.
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