Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»

Собянин о строительстве стадиона «Торпедо»: будет одним из лучших в стране.

Сергей Собянин прокомментировал ход строительства стадиона «Торпедо ».

«Сегодня идут работы, уже которые находятся в продвинутой, можно сказать, завершающей стадии.

Современное поле, современный стадион, тренировочные поля, детская академия футбола и так далее.

Я думаю, это будет один из самых лучших стадионов нашей страны», – отметил мэр Москвы.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, реконструкцию стадиона «Торпедо» на Восточной улице планируется завершить в третьем квартале 2026 года.