Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
Собянин о строительстве стадиона «Торпедо»: будет одним из лучших в стране.
Сергей Собянин прокомментировал ход строительства стадиона «Торпедо».
«Сегодня идут работы, уже которые находятся в продвинутой, можно сказать, завершающей стадии.
Современное поле, современный стадион, тренировочные поля, детская академия футбола и так далее.
Я думаю, это будет один из самых лучших стадионов нашей страны», – отметил мэр Москвы.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, реконструкцию стадиона «Торпедо» на Восточной улице планируется завершить в третьем квартале 2026 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Интерфакс»
