Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир

Сборная России U21 выиграла Кубок Манаса в Кыргызстане.

Молодежная сборная России в заключительном матче на Кубке Манаса разгромила команду Кыргызстана U23 (8:0) на стадионе «Курманбек».

Россияне одержали три победы в трех матчах и выиграли товарищеский турнир.

Кубок Манаса

Манас, Кыргызстан

3-й тур

Россия U21 – Кыргызстан U23 – 8:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Бабаев (19), 2:0 – Моторин (23), 3:0 – Кирш (32), 4:0 – Столбов (43), 5:0 – Маданов (автогол, 45+3), 6:0 – Мукаилов (52), 7:0 – Кучугура (87), 8:0 – Разулов (автогол, 90+1).

Россия U21: Ладоха, Лобов, Бессмертный (Коледин, 46), Кирш (Абдулкадыров, 62; Бабакин, 72), Рядно (Рожков, 46), Столбов (Шанталий, 46), Бабаев (Салтыков, 62), Чобанов (Ивлев, 62), Боков (Дмитриев, 46), Родионов (Кучугура, 31), Моторин (Мукаилов, 27).

Иран U23 – Бахрейн U23 – 1:0 (0:0)

Положение команд: Россия U21 – 9 очков (3 матча), Кыргызстан U23 – 6 (3), Иран U23 – 3 (0), Бахрейн U23 – 0 32).