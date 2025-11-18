Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»

Александр Мостовой: готов войти в тренерский штаб «Динамо».

Александр Мостовой не прочь поработать в «Динамо ».

«Конечно, готов войти в тренерский штаб «Динамо», если позовут.

Я же никогда в футбол не играл, поэтому у меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером в РПЛ … Ну смешно же! Столько лет отдаешь делу, но тренировать нельзя.

А другие, о которых никогда никто в футболе не слышал, работают, идут из клуба в клуб, разваливают команды.

В общем, войти в штаб – без проблем. Готов куда угодно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ушел с аналогичного поста в «Динамо».