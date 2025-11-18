Адейеми за хранение кастетов и электрошокера оштрафован на 450 000 евро. Вингеру «Боруссии» грозило до 3 лет тюрьмы
Карим Адейеми оштрафован за хранение кастетов.
Карим Адейеми рисковал попасть в тюрьму.
Как сообщает The Athletic, вингер «Боруссии» Дортмунд признан виновным в хранении пары кастетов и электрошокера. Нарушение было выявлено в 2024-м, суд принял решение только в октябре 2025-го.
В немецком законодательстве за хранение этих предметов предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет.
Адейеми отделался штрафом в размере 450 000 евро (60 дневных ставок по 7 500 евро).
В этом сезоне 23-летний футболист провел 10 игр в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
