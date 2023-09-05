Ван Гал о вылете от Аргентины на ЧМ-2022: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»

Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной.

Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале команда Лионеля Скалони обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3).

«На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее.

Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю», – сказал ван Гал.

Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»

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