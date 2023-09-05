Ван Гал о вылете от Аргентины на ЧМ-2022: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной.
Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале команда Лионеля Скалони обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3).
«На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее.
Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю», – сказал ван Гал.
Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»
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Хороший план был)))
И потом как-то бы спланирован гол Месси Мексике. Когда он забил абсолютно спланированный гол на 61-ой минуте дальним выстрелом. Да и Аргентина до этого момента спланировано была мертвой и спланировано сливала ЧМ.. 😂😂😂
По пенальти проиграть аргам тоже был ваш план?))
Маразм)
бы никакие внешние факторы.
Голландцев точно должны были выносить, там была односторонняя игра, пока Голландия двух дураков не забила, один из которых на сотой минуте.