Ван Гал о вылете от Аргентины на ЧМ-2022: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Луи ван Гал считает, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была спланированной.

Аргентинцы стали чемпионами мира, одержав победу над сборной Франции в финале (3:3, пен. 4:2). В четвертьфинале команда Лионеля Скалони обыграла сборную Нидерландов под руководством ван Гала (2:2, пен. 4:3). 

«На самом деле я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это все было спланировано заранее. 

Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю», – сказал ван Гал

Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»

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191 комментарий

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MagicWithoutBorders
Что-то он забыл, что Голландия сравняла на 100-й минуте основного времени…
Хороший план был)))
+195
-21
+174
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Заяцволк
Обычно на таких новостях пишут "Дед забыл принять таблетки" )
+144
-42
+102
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Кирилл
Ответ Кар Карыч
Всё правильно сказал голландец. Это всем понятно, кроме мессиголовых!
И Коло-Муани специально ударил в Мартинеса на последних минутах финала чтобы Месси стал чемпионом мира, да ?)
+119
-17
+102
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falkao2013
Особенно спасение Мартинеса на 120+ минуте от удара Коло-Муани было спланировано.
+91
-10
+81
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fbd
Ответ MagicWithoutBorders
Что-то он забыл, что Голландия сравняла на 100-й минуте основного времени… Хороший план был)))
Это такой голливудский сценарий. Просто его дали почитать всем, кроме Ван Гала.
+65
-5
+60
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Barca, Liverpool_forever
Все началось с спланированного поражения Аргентины от Аравии.
И потом как-то бы спланирован гол Месси Мексике. Когда он забил абсолютно спланированный гол на 61-ой минуте дальним выстрелом. Да и Аргентина до этого момента спланировано была мертвой и спланировано сливала ЧМ.. 😂😂😂
+62
-13
+49
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Zed_patriot
когда уже на пенсии можешь говорить любой бред, ведь терять нечего
+52
-15
+37
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Там был один спланированный шедевральный момент...когда Лео выдал пас на Науэля Молину. Чистое наслаждение для гурманов
+36
-5
+31
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aidos_1979
Дед вам судья левые 10 минут подарил) вы счет сравняли) какой план?))
По пенальти проиграть аргам тоже был ваш план?))
Маразм)
+45
-15
+30
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FC.Barcelona
Ответ Кар Карыч
Всё правильно сказал голландец. Это всем понятно, кроме мессиголовых!
В каком матче судили в пользу аргов? Кто из игроков был куплен или покупали целые федерации? Кто разбирается в футболе все видел, кроме фанатиков геля конечно, они смотрят инстаграм
+36
-9
+27
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Блуждающий странник
Ответ Антимосковский
отчасти Луи прав, вокруг возможной победы Аргентины целеноправленно нагнетался шум, (возможно) где-то судьи были очень лояльны, но, тем не менее, это никак не отменяет того факта, что по игре сборная полностью заслужила трофей и без таких личных усилий не помогли бы никакие внешние факторы.
Весь ЧМ был лояльным. Почти никого не удаляли, а не только игроков Аргентины. Франция - Марокко один из самых грубых матчей и там одна желтая за весь матч ))
+30
-7
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Zed_patriot
Ответ Доктор Кто
Особенно, учитывая то, что накидка от шейха Катара для Месси была готова, то конечно это было спланировано!
она для Месси великовата была, явно для Кринжа готовилась, но тот как всегда обгадился в плей-офф
+31
-10
+21
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Антимосковский
отчасти Луи прав, вокруг возможной победы Аргентины целеноправленно нагнетался шум, (возможно) где-то судьи были очень лояльны, но, тем не менее, это никак не отменяет того факта, что по игре сборная полностью заслужила трофей и без таких личных усилий не помогли
бы никакие внешние факторы.
+34
-16
+18
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Zed_patriot
обиделся на слова Аргентинцев, что весь футбол Ван Гала это тупо забрасывать мяч на 3метровых громил, от наследия Кройфа до такого позорища... вот и подгорает
+19
-5
+14
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MikhaL
А забить пенальти голландцам помешали судьи?
+18
-4
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Алексей Зиновьев
Ответ Доктор Кто
Особенно, учитывая то, что накидка от шейха Катара для Месси была готова, то конечно это было спланировано!
И золотые медали были готовы... Договорняк!
+15
-2
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Олег910
Все было спланировано и срежиссировано. Говорят, сейв Мартинеза на последней минуте дополнительного времени в финале отрабатывали шесть часов без перерывов.
+18
-5
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Профессор из Кобхэма
По игре Аргентина должна была брать этот ЧМ еще более уверенно, без доп таймов.
Голландцев точно должны были выносить, там была односторонняя игра, пока Голландия двух дураков не забила, один из которых на сотой минуте.
+15
-3
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Михо
Интересно как был спланирован сейв Мартинеса после удара Коло-Муани за секунды до конца дополнительного времени? Если бы он пробил мимо, ладно, но он бил четко в раму, как вратарь ногу отстегнул уму непостижимо
+21
-9
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cektor
Ответ Заяцволк
Обычно на таких новостях пишут "Дед забыл принять таблетки" )
и они правы
+18
-8
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Бабайка Бабаяра
Особенно финал был спланирован, где были два пеналя в пользу Аргентины. Хотя стоп....
+10
-1
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Кар Карыч
Всё правильно сказал голландец. Это всем понятно, кроме мессиголовых!
+68
-59
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Бьорн Дэли
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Там был один спланированный шедевральный момент...когда Лео выдал пас на Науэля Молину. Чистое наслаждение для гурманов
Аке в сговоре против своей страны поэтому специально пропустил между ног и Молина забил)
+8
-1
+7
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Andrey Ashhabadskiy
почему болельщицы реала роналду обижаются до сих пор что гений Месси чемпион мира??
+10
-3
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haymaker
Ответ KiNG_K
забей, люди не понимают, что сейчас судьям не обязательно в открытую поддерживать кого-то, просто за счет мелкого свистка в сторону одной команды уже можно неплохо помочь ей, и на ЧМ почти в каждом матче Аргентины это и было.
бери выше. Судьям вообще не обязательно кого-то поддерживать, чтобы особые люди построили конспирологическую теорию
+8
-2
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