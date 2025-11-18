Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября

Рафинья возобновил тренировки в общей группе «Барселоны».

Рафинья Диас близок к возвращению на поле.

«Барселона » сообщила, что вингер сегодня занимался в общей группе вместе с футболистами, не уехавшими в сборные.

Бразилец не выходит на поле с конца сентября из-за травмы задней поверхности бедра. В октябре у него произошел рецидив.

В этом сезоне Рафинья принял участие в 6 матчах Ла Лиги и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .