Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
Рафинья возобновил тренировки в общей группе «Барселоны».
Рафинья Диас близок к возвращению на поле.
«Барселона» сообщила, что вингер сегодня занимался в общей группе вместе с футболистами, не уехавшими в сборные.
Бразилец не выходит на поле с конца сентября из-за травмы задней поверхности бедра. В октябре у него произошел рецидив.
В этом сезоне Рафинья принял участие в 6 матчах Ла Лиги и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
