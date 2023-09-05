Будущее Санчо в «МЮ» после конфликта с тен Хагом под вопросом. Тренер считает, что вингер подвел его

Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» после конфликта с Эриком тен Хагом.

Как пишет The Times, тренер и некоторые члены его штаба считают, что Санчо подвел их, учитывая то, как далеко они зашли, чтобы помочь ему восстановиться от проблем, с которыми столкнулся в прошлом сезоне.

Тен Хаг разрешил Санчо на протяжении трех месяцев тренироваться в Нидерландах, отдельно от первой команды, и заявил, что это необходимо, чтобы игрок справился с «физическими и психологическими проблемами». Эрик попытался помочь футболисту, договорившись о том, чтобы он смог поработать с любительским клубом в Нидерландах.

После позавчерашнего матча с «Арсеналом» тен Хаг заявил, что Санчо не попал в заявку из-за неудовлетворительной работы на тренировках. опроверг слова тренера, резко ответив через соцсети.

Публичный ответ Санчо тен Хагу не очень хорошо восприняли в « ». Есть сомнения относительно того, что Джейдон еще раз сыграет за клуб.

Маловероятно, что футболист и тренер встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию – у каждого из них несколько дней выходных во время паузы на матчи сборных.

У Санчо 12 голов в 82 матчах за «Юнайтед» после перехода из «Боруссии» за 73 млн фунтов два года назад.

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