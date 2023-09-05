Будущее Санчо в «МЮ» после конфликта с тен Хагом под вопросом. Тренер считает, что вингер подвел его
Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» после конфликта с Эриком тен Хагом.
Как пишет The Times, тренер и некоторые члены его штаба считают, что Санчо подвел их, учитывая то, как далеко они зашли, чтобы помочь ему восстановиться от проблем, с которыми столкнулся в прошлом сезоне.
Тен Хаг разрешил Санчо на протяжении трех месяцев тренироваться в Нидерландах, отдельно от первой команды, и заявил, что это необходимо, чтобы игрок справился с «физическими и психологическими проблемами». Эрик попытался помочь футболисту, договорившись о том, чтобы он смог поработать с любительским клубом в Нидерландах.
После позавчерашнего матча с «Арсеналом» тен Хаг заявил, что Санчо не попал в заявку из-за неудовлетворительной работы на тренировках. Джейдон опроверг слова тренера, резко ответив через соцсети.
Публичный ответ Санчо тен Хагу не очень хорошо восприняли в «МЮ». Есть сомнения относительно того, что Джейдон еще раз сыграет за клуб.
Маловероятно, что футболист и тренер встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию – у каждого из них несколько дней выходных во время паузы на матчи сборных.
У Санчо 12 голов в 82 матчах за «Юнайтед» после перехода из «Боруссии» за 73 млн фунтов два года назад.
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2. Санчо намекает, что это не совсем так и есть другие причины (а какой ЭТХ провокатор мв знаем как бы, нв публику норм так играет)
3. 7ХААГ считает, что Санчо его подставил))
Угар, конечно. Всем тут очевидно, что лысый уже который раз своими играми получает то, что хочет. Наверняка стали спрашивать со 100млн спиннера, купленного для него, и ЭТХ решил показать, мол, а ваш дорогой трансфер плох тож))