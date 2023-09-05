Будущее Санчо в «МЮ» после конфликта с тен Хагом под вопросом. Тренер считает, что вингер подвел его

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» после конфликта с Эриком тен Хагом.

Как пишет The Times, тренер и некоторые члены его штаба считают, что Санчо подвел их, учитывая то, как далеко они зашли, чтобы помочь ему восстановиться от проблем, с которыми столкнулся в прошлом сезоне.

Тен Хаг разрешил Санчо на протяжении трех месяцев тренироваться в Нидерландах, отдельно от первой команды, и заявил, что это необходимо, чтобы игрок справился с «физическими и психологическими проблемами». Эрик попытался помочь футболисту, договорившись о том, чтобы он смог поработать с любительским клубом в Нидерландах.

После позавчерашнего матча с «Арсеналом» тен Хаг заявил, что Санчо не попал в заявку из-за неудовлетворительной работы на тренировках. Джейдон опроверг слова тренера, резко ответив через соцсети.

Публичный ответ Санчо тен Хагу не очень хорошо восприняли в «МЮ». Есть сомнения относительно того, что Джейдон еще раз сыграет за клуб.

Маловероятно, что футболист и тренер встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию – у каждого из них несколько дней выходных во время паузы на матчи сборных.

У Санчо 12 голов в 82 матчах за «Юнайтед» после перехода из «Боруссии» за 73 млн фунтов два года назад.

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21 комментарий

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arustanjan@icloud.com
Когда моур ругает прилюдно игроков, все говорят поплыл, когда Тен Хаг, то это показывает характер. Он мог сказать на конференции, что Санчо не был готов к матчу, микротравма, вместо этого сказал, что Санчо плохо тренируется, зато мой Антони играет лучше всех.
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djamel
Ждем Санчо у Пирса Моргана
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Dexter Morgan
Тен Хаг: "Нельзя отворачиваться от физрука, даже если физрук отвернулся от тебя".
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Гарун Алиев
Кстати Ван Биссака которого Тен Хаг хотел слить с первой предсезонки почему то выгрыз себе место в основе,а Санчо видать слишком особенный для этого
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Dexter Morgan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Храни ты физрука ближнего своего.
Классика.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
с кем ?
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King_X
Ответ arustanjan@icloud.com
Когда моур ругает прилюдно игроков, все говорят поплыл, когда Тен Хаг, то это показывает характер. Он мог сказать на конференции, что Санчо не был готов к матчу, микротравма, вместо этого сказал, что Санчо плохо тренируется, зато мой Антони играет лучше всех.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ arustanjan@icloud.com
Когда моур ругает прилюдно игроков, все говорят поплыл, когда Тен Хаг, то это показывает характер. Он мог сказать на конференции, что Санчо не был готов к матчу, микротравма, вместо этого сказал, что Санчо плохо тренируется, зато мой Антони играет лучше всех.
Тоже заметил это, в большей части Тен Хаг вызывает уважение у некоторых только из-за своей позиции в отношении Роналду. А так ни какого-то прогресса ни игры в атакующий футбол по сути ни видно, при Тен Хаге Мю единственная команда в Апл которая не сделала ни одного удачного трансфера.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dexter Morgan
Тен Хаг: "Нельзя отворачиваться от физрука, даже если физрук отвернулся от тебя".
Храни ты физрука ближнего своего.
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King_X
1. ЭТХ:вместо обычной отмазы на весь мир заявляет, что Санчо халтурит
2. Санчо намекает, что это не совсем так и есть другие причины (а какой ЭТХ провокатор мв знаем как бы, нв публику норм так играет)
3. 7ХААГ считает, что Санчо его подставил))

Угар, конечно. Всем тут очевидно, что лысый уже который раз своими играми получает то, что хочет. Наверняка стали спрашивать со 100млн спиннера, купленного для него, и ЭТХ решил показать, мол, а ваш дорогой трансфер плох тож))
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Тухель
Тут главный вопрос что будет делать МЮ, если как в случае с Магуайером будут драться за каждый цент, то Санчо сгниет на банке, а если МЮ будет готов продать Санчо млн за 20-30, то его с радостью купит условный Брайтон и в атакующей команде он опять раскроется. Да даже Арсенал или Ливерпуль спокойно бы купили Санчо млн за 20-30 для увеличения скамейки, а там заиграет или нет это будут мелочи риск за такую сумму оправдан.
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Владислав Романов
Можно зимой махнуться с Арсеналом не глядя на Хаверца 😁
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
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Любезный Коссутий
вопрос, очевидно, не в деньгах - МЮ не привыкать их терять - но чуваку шли на встречу весь прошлый сезон
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Стюардесс по имени Жанн
ой а что такое Тен Хааг уже начал со всеми конфликтовать ? ц ц ц , ох уж этот португальский лицемер
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Владислав Романов
Тяжело быть вингером в МЮ
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Jazzzz
Да там все трое подвели 7Хага: Гринвуд, Антони и теперь вот Санчо с черным поясом по отжиманиям😂
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Aleksey Yashin
Санчо и Дон ТенХаг
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