Евсеев покинул «Факел» через 4 месяца после назначения. Клуб идет 15-м в РПЛ
Вадим Евсеев покидает «Факел».
Воронежский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера.
«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!
Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Факела».
Евсеев возглавлял команду с 1 мая 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ «Факел» набрал 4 очка после 7 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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Почему еще летом не убрали - вопрос
Вадиму Евсееву в дальнейшем здоровья и удачи!
они и так выше головы прыгнули, сохранив прописку в лиге
Я думаю,что в этом сезоне,с большой долей вероятности , воронежцы могут отправиться в лучшую лигу мира