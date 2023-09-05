Евсеев покинул «Факел» через 4 месяца после назначения. Клуб идет 15-м в РПЛ

Вадим Евсеев покидает «Факел».

Воронежский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!

Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении « ».

возглавлял команду с 1 мая 2022 года. В текущем сезоне Мир «Факел» набрал 4 очка после 7 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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