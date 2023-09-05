Евсеев покинул «Факел» через 4 месяца после назначения. Клуб идет 15-м в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев отставки Факел Футбол

Вадим Евсеев покидает «Факел».

Воронежский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера. 

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!

Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Факела».

Евсеев возглавлял команду с 1 мая 2022 года. В текущем сезоне Мир РПЛ «Факел» набрал 4 очка после 7 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице. 

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94 комментария

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Shuller18
Обыкновенный физрук-мотиватор, как и почти все наши бывшие футболисты, внезапно ставшие тренерами.
+109
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Дмитрий Васин
Кто в здравом уме решил убрать Василенко? Сразу было видно что хороший тренер. Его Алания сейчас лидер ФНЛ.
+48
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Shuller18
Обыкновенный физрук-мотиватор, как и почти все наши бывшие футболисты, внезапно ставшие тренерами.
На самом деле таких мотиваторов достаточно во всех лигах, он сделал свое дело - оставил Факел в стыках.
Почему еще летом не убрали - вопрос
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МеняИгнорируетСпортс
Он вроде планирует с ФК Запой подписать кратковременное соглашение, по инсайдерской информации.
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slow focus
пусть идет ищет иноагентов, у него хорошо получается, в отличии от тренерской работы
+33
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Николай Кошкин
Ответ Сибирский литовец
Кто там по очереди с матча ?
Кажись Талалаев
+22
-1
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Кирилл Польский
Евсеев не гениальный тренер, конечно. Но там суть в том, что кого не поставь, потолок - борьба за стыки
+18
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Сибирский литовец
Кто там по очереди с матча ?
+10
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Коля Строгонов
Не тренера надо убирать, а хороших футболистов покупать.
Вадиму Евсееву в дальнейшем здоровья и удачи!
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tverd1
Ответ Shuller18
Обыкновенный физрук-мотиватор, как и почти все наши бывшие футболисты, внезапно ставшие тренерами.
Сказать, что физрук можно было бы если бы он провалился в клубе из топ 6 чемпионата. А так определенный вывод по нему сделать сложно т.к. возможности команд, которые он тренировал не позволяли ему что то строить кроме автобусов с 5-ю защитниками.
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ЕгориЙ
Евсеев не будет высиживать, если у него не получается. Ничего, для ФНЛ он годный тренер, пожелать успехов и профессионального роста. Вон Юран тоже по ФНЛ поездил и снова в РПЛ работает. Для второй восьмерки его Пари НН неплохо смотрится.
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Zlodimir
Ответ Сибирский литовец
Кто там по очереди с матча ?
Андрей Валерьевич Тихонов 😜
+5
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MosFzz
Ответ VLADIE
ждем рокировку на Матч ТВ: Евсеев в эксперты, а Шалимов/Талалаев/Тихонов в тренеры Факела
Матч ТВ - кузница кадров.
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Capitan_RAF
Ответ Shuller18
Обыкновенный физрук-мотиватор, как и почти все наши бывшие футболисты, внезапно ставшие тренерами.
я стесняюсь спросить, а что он должен был сделать, чтобы не носить звание физрука - мотиватора? Залететь в тройку с Факелом?
они и так выше головы прыгнули, сохранив прописку в лиге
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Илья Чиркасов
Не понимаю наездов на Евсеева. С шиной он доказал, что работать он умеет. А тут не получилось - этому есть объяснение. А что можно было ожидать от команды, у которой и так самый слабый состав в лиге, так ещё и потерявшей основной ударный костяк летом (Гонгадзе, Акбашева и других)? Тут кого не поставь - результаты в гору не пойдут. С таким составом Факел, увы, обречён бороться за выживание, они первые кандидаты на вылет в ЛЛМ.
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Shayka
Ответ Коля Строгонов
Не тренера надо убирать, а хороших футболистов покупать. Вадиму Евсееву в дальнейшем здоровья и удачи!
Золотые слова. Хоть Гвардиолу поставь сейчас, результат будет тот же.
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Bartez1986
Ответ Дмитрий
Как он тренером то стал? он двух слов связать не может
ну два то связывает. проверено
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wonderwall
Не понимаю смысла его назначения изначально,так как при Пятибратове всё было тоже самое. По составу,Факел команда уровня ФНЛ,вдобавок команду покинули достаточно важные игроки ( Акбашев,Гонгадзе ).
Я думаю,что в этом сезоне,с большой долей вероятности , воронежцы могут отправиться в лучшую лигу мира
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Дмитрий
Как он тренером то стал? он двух слов связать не может
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elninjo_3
Я думаю, дело в интервью последнем. Началось то же, что и в Шиннике. "Чемоданное настроение", "Разберемся" и т.д. А Факел - это последние года 4- это клуб с отличной атмосферой в раздевалке и на трибунах. Люди хотят играть и смотреть. Да, боремся за стыки, но на позитиве. А в последнее время чувствуется, что что-то не то. Ни веселья, ни голов, ни безумия на поле. Не нужен никому автобус и диктат. Я думал до последнего, что Евсеев меняется, и он реально менялся, ставил непривычную тактику, давал почти нормальные интервью, но все равно тяжело себя пересилить. Ему спасибо, но все же он не очень близкий по духу Факелу.
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Александр Ульянов
уволили и говорят наши двери для вас открыты, это как?)))
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Zlodimir
Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, открыты на ВЫХОД!😂🤪
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АлексейВ
Мне кажется футболистам ужасно тяжело работать с таким типом как Евсеев. Вечно хмур, недоволен, косноязычен, пытается казаться страшным и важным. Слили его, и скатертью дорога.
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Зубы Дзюбы
Ответ Shuller18
Обыкновенный физрук-мотиватор, как и почти все наши бывшие футболисты, внезапно ставшие тренерами.
Свечки один выучится, начеканит 1000 и возьмёт еврож-требл
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Максим36
С такой игрой, которую он ставил Факелу это был вопрос времени!!
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