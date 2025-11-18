Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»

Владимир Пономарев: российский футбол выиграл от ухода Карпина и Станковича.

Владимир Пономарев заявил, что от ухода Валерия Карпина из «Динамо » российскому футболу станет только лучше.

«То, что оставил Карпин в «Динамо», багажом называть не следует. Никакого багажа там нет. Только разлад и шатания, никакой системы не видно. Просто разлад в команде, абсолютно ничего нет.

Не каждый классный футболист может быть тренером. И в этом нужно самому себе признаваться. Вот я себе признался, что по некоторым причинам не могу быть тренером, а Карпин – нет. Он хочет быть тренером, потому что там большие деньги. И никогда не скажет, что он чего-то не понимает. А я вижу, что он ни черта не понимает в футболе.

Так бывает с высококлассными спортсменами. Сами все понимают на футбольном поле, а при этом становятся никакими тренерами.

Карпин ничего не понимает, ничего не видит и ничего не знает. Из-за этого и пошли результаты «Динамо». Он уходит, потому что понял, что не в состоянии руководить и видеть недостатки в команде.

Ушли Карпин и Станкович из наших клубов, оно и к лучшему. Ребята сами в ситуации смогут разобраться. Очевидно, что и тот, и другой вносили в команду нервозность.

Тренера обычно оценивают по результату. Все надеялись, что Карпин и Станкович будут великими тренерами, раз великими игроками были. Но они ими никогда не будут. Российский футбол только приобрел от того, что они ушли. Это здорово. Сейчас команды заиграют», – сказал экс-защитник ЦСКА.