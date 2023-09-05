Российским спортсменам нужно будет подписать декларацию для участия в соревнованиях World Aquatics

World Aquatics предложит российским спортсменам подписать декларацию для допуска.

«Соответствующая декларация будет одним из условий допуска, но пока нет понимания, когда она появится для ознакомления», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

«ВФП приступила к изучению опубликованных критериев, многие из которых требуют дополнительного разъяснения. Однако сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается.

Полученная информация от World Aquatics будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума ВФП. По окончании изучения данного вопроса президент ВФП Владимир Валерьевич Сальников выступит с официальным заявлением», – сообщили в пресс-службе ВФП

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать