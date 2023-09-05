Российским спортсменам нужно будет подписать декларацию для участия в соревнованиях World Aquatics

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Водные виды

World Aquatics предложит российским спортсменам подписать декларацию для допуска.

«Соответствующая декларация будет одним из условий допуска, но пока нет понимания, когда она появится для ознакомления», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

«ВФП приступила к изучению опубликованных критериев, многие из которых требуют дополнительного разъяснения. Однако сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается.

Полученная информация от World Aquatics будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума ВФП. По окончании изучения данного вопроса президент ВФП Владимир Валерьевич Сальников выступит с официальным заявлением», – сообщили в пресс-службе ВФП

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

10 комментариев

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GtSwan
А с чем связано столь странное условие: "максимум по одному пловцу на каждую дистанцию"???

Маразм крепчает... :(
+9
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+7
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Alex1104
Соглашаться на все эти "критерии" - себя не уважать.
+9
-5
+4
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Максим Седов
Спортсменам не стремно на такое соглашаться? Только флаг и гимн. И только такое условие участия
+10
-7
+3
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Андрей Балабаев
Ответ гилберт
Чтобы могли выступать лучшие из лучших.
Тогда для всех пусть действует
+3
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+3
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Алексей Агеев
Ответ Максим Седов
Спортсменам не стремно на такое соглашаться? Только флаг и гимн. И только такое условие участия
Тебе виднее, ты же у нас спортсмен, видимо )
+3
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Деревянная рука
Раз в нейтральном статусе значит за свой счёт
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AMS
Они в нас плюют нагло и откровенно, а мы унижаемся перед ними. Почему мы сами себя не любим?
Флаг и Гимн, и такие же условия как для всех и все команды выступают в полном составе, это наши условия, сейчас и навсегда!
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Андрей Балабаев
Ответ Максим Седов
Спортсменам не стремно на такое соглашаться? Только флаг и гимн. И только такое условие участия
Пусть кто хочет едет, но за свой счёт полностью. Транспорт, проживание, питание, массаж и прочее
0
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