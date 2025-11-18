Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»

Дмитрий Сенников: в России стало мало талантливых игроков.

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников считает главной проблемой российского футбола недостаток талантливых игроков.

«Главная проблема российского футбола – стало мало талантливых футболистов. Это зависит от селекции, академий. Когда я попадал в спорт, были суперфутболисты из Европы. Сейчас только Головин и Сафонов приезжают в сборную из топ-5 лиг.

То ли мы не замечаем молодежь, то ли она развивается неправильно. Может, конкуренция стала средней. Допускаю, что дело в том, что сейчас слабое поколение. На Евро-2008 было хорошее поколение у сборной, как и в 2018 году. Ждем, чтобы сейчас были такие же игроки, но пока как есть», – сказал Сенников.