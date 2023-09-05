Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Джордан Хендерсон ответил, сомневался ли в переходе в клуб Саудовской Аравии.

– Когда вы говорите, что были сомнения в переходе, то в чем они проявлялись?

– Во всем. В ситуации с ЛГБТК+ сообществом и обо всем, что говорят про Саудовскую Аравию, в моей семье, в партнерах по команде.

Я говорю это не просто для того, чтобы люди подумали: «Ну, понятно». Я пытаюсь дать вам представление о том, на что это было похоже.

Я разговаривал со многими разными людьми, которым доверяю, которые знают меня.

– Что же тогда вас убедило? Что вас успокоило?

– Думаю, что критика была бы всегда, независимо от того, что я бы сделал – остался ли или ушел.

Мне пришлось принять решение о том, что лучше для меня и моей семьи.

Стоит ли мне поехать в другое место, чтобы попробовать что-то новое, развивать игру, которую я люблю, в другой стране и превратить лигу в одну из лучших в мире?

Это стимулирует меня, потому что я хочу развивать этот вид спорта во всем мире. Это действительно меня подстегнуло.

И, конечно, сообщество ЛГБТК+. Могу понять разочарование. Могу понять гнев. Понимаю.

Я всегда хотел поддерживать дела и сообщества, которые, как мне казалось, просили меня о помощи.

Когда я принимал решение о переходе, то пытался взглянуть на это так: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека.

Но тогда ничего не произойдет. Ничего не изменится, – сказал полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон.

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46 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
В общем я понял. Хендерсон всей душой за меньшинства и их права, категорически осуждает любые гонения на них. Но. Сейчас он хочет заработать денег. Поэтому. Ставим на паузу и вернёмся к этой борьбе после окончания контракта. Гениально. А что? Так можно было?!?
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vzi
Хендерсон сам уже в песках по самую голову.
+31
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+31
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Собиратель хаоса
В ЛГБТ среде строго не рекомендуется прятать голову в песок. Мало ли чего.
+28
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Пикачу82
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В общем я понял. Хендерсон всей душой за меньшинства и их права, категорически осуждает любые гонения на них. Но. Сейчас он хочет заработать денег. Поэтому. Ставим на паузу и вернёмся к этой борьбе после окончания контракта. Гениально. А что? Так можно было?!?
Я тебе больше скажу, любой даже самый лютый представитель ЛГБТ сообщества, за те бабки что платят Хендерсону поставит на паузу и станет натуралом...
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Cristiano Ronaldo
Достали с этим ЛГБТ, даже фильмы американские невозможно смотреть из-за их повестки. Гомосексуальных половых актов стало больше на Нефтликсе, чем гетеросексуальных. Противно.
+15
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А.В. Бубнов
Ответ Cristiano Ronaldo
Достали с этим ЛГБТ, даже фильмы американские невозможно смотреть из-за их повестки. Гомосексуальных половых актов стало больше на Нефтликсе, чем гетеросексуальных. Противно.
Хосподи, да что за фильмы ты там смотришь?
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ТрактоПоктер
Ответ Собиратель хаоса
В ЛГБТ среде строго не рекомендуется прятать голову в песок. Мало ли чего.
Как раз наоборот, таким образом они ждут это самое мало ли чего....
+7
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Aleksey Yashin
"если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека"

Т.е. он будет критиковать Саудовскую Аравию в Саудовской Аравии?
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rigobersong
Ответ А.В. Бубнов
Хосподи, да что за фильмы ты там смотришь?
Может документалку про Ювентус смотрел:)
+5
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Джанлука Нальюка
Поразительное лицемерие. Все понимают, почему ты туда поехал. И это точно не популяризация игры
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0
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Sanan1908
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В общем я понял. Хендерсон всей душой за меньшинства и их права, категорически осуждает любые гонения на них. Но. Сейчас он хочет заработать денег. Поэтому. Ставим на паузу и вернёмся к этой борьбе после окончания контракта. Гениально. А что? Так можно было?!?
За деньги - Да
+4
-1
+3
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filippa
лгбт это одно, а 30 миллионов это совсем другое! не путайте
+3
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Konstantin Meerov
Западное общество зиждется на бабле и двойных стандартах. Ничего нового под Луной
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Константин Эсперов
ЛГБТ ему деньги платит за лояльность или что ? Они богаче чем шейхи ?
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Spartakovec navsegda
Зачем этот винегрет с нулевым смыслом, вместо простого объяснения, что контракт подобный он бы нигде не заключил и как и для всех, кто последнее время там заиграл основа - это деньги?
Или у них лицемерие уже настолько зашкаливает, что делают, что хотят, но главное это объяснить по-другому...
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НеПотерплю!
О, как заговорил то!)
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Водяра
Ответ Aleksey Yashin
"если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека" Т.е. он будет критиковать Саудовскую Аравию в Саудовской Аравии?
Он может критиковать Катар из СА.)
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Cristiano Ronaldo
Ответ rigobersong
А зачем ты смотришь фильмы с гомосексуалистами?:)
Они на Нефтликсе все такие, не моя вина, что их пихают в хорошие фильмы и сериалы.
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Даниил Королёв
А почему просто не уважать другие культуры и не лезть со своими правилами?
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Люблю Марго Робби
Ответ Даниил Королёв
А почему просто не уважать другие культуры и не лезть со своими правилами?
В "райском саду" так не принято
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Марат Хапаев
Гарри и Хендерсоны
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da her@s@nim
То есть Хендерсон поехал продвигать там свою любимую культуру ?) хмммм)) посмотрим посмотрим 😀
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denis_wtf
лгбт могут засунуть головы друг другу и не лезть в другие места
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revodrok
вообще Хендерсон впрягся, где мог впрячься — в своей стране. в Аравии даже тысяча Хендерсонов ничего не поменяет. условный молчаливый протест, когда игрок не едет, тоже бессмысленный, потому что другие всё равно поедут.
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А.В. Бубнов
Ответ Даниил Королёв
А почему просто не уважать другие культуры и не лезть со своими правилами?
В фильме "Голограмма для короля" (как раз о Саудовской Аравии), эта тема раскрыта чуток.
Рекомендую к просмотру. Том Хэнкс в фильме Тома Тыквера
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