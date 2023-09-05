Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Джордан Хендерсон ответил, сомневался ли в переходе в клуб Саудовской Аравии.

– Когда вы говорите, что были сомнения в переходе, то в чем они проявлялись?

– Во всем. В ситуации с ЛГБТК+ сообществом и обо всем, что говорят про Саудовскую Аравию, в моей семье, в партнерах по команде.

Я говорю это не просто для того, чтобы люди подумали: «Ну, понятно». Я пытаюсь дать вам представление о том, на что это было похоже.

Я разговаривал со многими разными людьми, которым доверяю, которые знают меня.

– Что же тогда вас убедило? Что вас успокоило?

– Думаю, что критика была бы всегда, независимо от того, что я бы сделал – остался ли или ушел.

Мне пришлось принять решение о том, что лучше для меня и моей семьи.

Стоит ли мне поехать в другое место, чтобы попробовать что-то новое, развивать игру, которую я люблю, в другой стране и превратить лигу в одну из лучших в мире?

Это стимулирует меня, потому что я хочу развивать этот вид спорта во всем мире. Это действительно меня подстегнуло.

И, конечно, сообщество ЛГБТК+. Могу понять разочарование. Могу понять гнев. Понимаю.

Я всегда хотел поддерживать дела и сообщества, которые, как мне казалось, просили меня о помощи.

Когда я принимал решение о переходе, то пытался взглянуть на это так: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека.

Но тогда ничего не произойдет. Ничего не изменится, – сказал полузащитник « » .

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