Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года

Ойген Полянски стал постоянным главным тренером «Боруссии » Менхенгладбах.

Бывший полузащитник сборной Польши исполнял соответствующие обязанности после того, как в середине сентября был уволен Херардо Сеоане, а теперь утвержден в должности главного тренера на постоянной основе. Контракт с ним рассчитан до 2028 года.

Команда одержала три победы в последних трех матчах и на данный момент занимает 12-е место в таблице Бундеслиги.