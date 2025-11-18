Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
Ойген Полянски стал главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах.
Бывший полузащитник сборной Польши исполнял соответствующие обязанности после того, как в середине сентября был уволен Херардо Сеоане, а теперь утвержден в должности главного тренера на постоянной основе. Контракт с ним рассчитан до 2028 года.
Команда одержала три победы в последних трех матчах и на данный момент занимает 12-е место в таблице Бундеслиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Боруссии»
