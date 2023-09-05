Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов МОК

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Сегодня МОК опубликовал на своем сайте составы различных комиссий с учетом изменений 2023 года. Исинбаева входит в комиссию спортсменов с 2016-го.

Ранее Исинбаева уже сообщала, что возобновит работу в МОК в сентябре. При этом она отметила, что никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, и назвала «номинальным» свое майорское звание.

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2 комментария

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Растиньяк
Предатель
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