«Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина: «Он будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы кино Футбол

«Зенит» объявил о подписании Дружка Барбоскина.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о начале сотрудничества с анимационной студией «Мельница». В рамках соответствующего соглашения стороны планируют серию больших проектов.

«Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав сине-бело-голубых – Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

Следующая веха совместной работы – специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.

Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц. 

3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода – все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить их автографы и подарки от клуба и студии «Мельница», – говорится в сообщении «Зенита». 

«Барбоскины» – российский анимационный сериал о жизни семьи собак с пятью детьми из города Песбург. Мультфильм выходит с 2011 года. 

Фото: https://fc-zenit.ru/

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114 комментариев

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Рузаль Абдуллин
Это и есть тот самый громкий трансфер?
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JENNINGS
Общественность была в шоке, когда узнала имя нового быстрого, цепкого и дерзкого игрока-универсала! Им стал... [читать продолжение в источнике]
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Owen_the_Simple
Ответ pav11k
Остальным командам остаётся не шибко большой выбор: Маша и Медведь, Смешарики, Свинка Пеппа, Лунтик. Аркадий Паровозов? Что еще там есть из нового?
>Св инка Пеппа

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Роберт Дауни-средний
Ну Медведев, не соврал!
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Miron_8383
Ответ pav11k
Остальным командам остаётся не шибко большой выбор: Маша и Медведь, Смешарики, Свинка Пеппа, Лунтик. Аркадий Паровозов? Что еще там есть из нового?
Cвинка Пеппа уже забронирована
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savik-A.M.
Ответ Loki fan
Не верю, что все так просто! Маскот снимет голову, а там Мбаппе 😄
сидящий на плечах Холланда )
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Loki fan
Не верю, что все так просто!
Маскот снимет голову, а там Мбаппе 😄
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Aleksey Yashin
Медведев очень доволен как всех разыграл, шалость удалась!
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TaR
Ответ Рузаль Абдуллин
Это и есть тот самый громкий трансфер?
Сбылась мечта Медведева) Амбициозный трансфер)))
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pav11k
Остальным командам остаётся не шибко большой выбор: Маша и Медведь, Смешарики, Свинка Пеппа, Лунтик. Аркадий Паровозов?
Что еще там есть из нового?
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stalkers111
Ответ Рузаль Абдуллин
Это и есть тот самый громкий трансфер?
да, лихо провели всех, а?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Filipp Gorski
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ЦСКА объявил о трансфере Коня Юлия ⚡⚡⚡
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Serge Vendino
Ответ Owen_the_Simple
>Св инка Пеппа Занята по умолчанию
Аркадий Паровозов тоже в принципе)
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mr.racoon
Ответ Owen_the_Simple
>Св инка Пеппа Занята по умолчанию
как будто у Аркадия Паровозова много вариантов для трудоустройства:)
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a.k.a. DRAGON0928
Ну то что цепкий–вопросов нет. Есть другой. Зачем так троллить?
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Циник Петербургский
Мбаппе, Сапогов... Никто не угадал! )))
Хорошая подколка, да.
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Зелёный гопник
Дружок > Малком 👌🏻
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Owen_the_Simple
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну то что цепкий–вопросов нет. Есть другой. Зачем так троллить?
Ради веселья.
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Slaven_Bilic
Фернандес, теперь Газзаев
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IlyaGrain
А вот и СЕНСАЦИЯ !!🔥🔥🔥
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Filipp Gorski
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
ЦСКА объявил о трансфере Коня Юлия ⚡⚡⚡
Сильный трансфер
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Сергей Галынский
Как Медведев и говорил: дерзкий,цепкий быстрый
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antiginer
Вот она,замена Малкому
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Бронислав Каминский
Дружок Барбоскин будет деклассировать и возить Жикию
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zherebyatnikov
Ответ JENNINGS
Общественность была в шоке, когда узнала имя нового быстрого, цепкого и дерзкого игрока-универсала! Им стал... [читать продолжение в источнике]
Газзаев?
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