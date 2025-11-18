«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!

«Пари НН» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 23 ноября, в 15:15 на стадионе «Совкомбанк Арена».

Нижегородцы после 15 туров расположились на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 8 очков. «Зенит» же находится на третьем месте, обладая 30-ю очками. Приходите поддержать нижегородцев в матче против сине-бело-голубых!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .