«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
«Пари НН» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 23 ноября, в 15:15 на стадионе «Совкомбанк Арена».
Нижегородцы после 15 туров расположились на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 8 очков. «Зенит» же находится на третьем месте, обладая 30-ю очками. Приходите поддержать нижегородцев в матче против сине-бело-голубых!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
