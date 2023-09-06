Шелтон на US Open впервые вышел в полуфинал уровня ATP и дебютирует в топ-20
20-летний Бен Шелтон в четвертьфинале US Open обыграл 10-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2.
Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал уровня основного тура.
В матче с Тиафу он второй раз обыграл соперника из топ-10. Его баланс составляет 2:5.
В полуфинале американец встретится с Новаком Джоковичем. По итогам турнира Шелтон дебютирует в топ-20.
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