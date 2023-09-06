Шелтон на US Open впервые вышел в полуфинал уровня ATP и дебютирует в топ-20

Теги US Open ATP Бен Шелтон Теннис

20-летний Бен Шелтон в четвертьфинале US Open обыграл 10-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2.

Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал уровня основного тура.

В матче с Тиафу он второй раз обыграл соперника из топ-10. Его баланс составляет 2:5.

В полуфинале американец встретится с Новаком Джоковичем. По итогам турнира Шелтон дебютирует в топ-20.

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23 комментария

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Ben Shelton
Ответ Dikki Shelton
Бен это сила 💪. Уже великолепный турнир для него. Ждем продолжения 😉
спасибо за теплые слова в мой адрес, брат. буду стараться выйти в финал)
+28
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+25
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Railway/
Весь сезон сливал всем, кому не лень. Но два удачных шлема и уже топ -20, мда 🙂
+17
-1
+16
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Никита Волк
2 нормальных турнира за год - 2 шлема, неплохо
+11
0
+11
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Перстень Уэстбрука
Ответ Exterior
Возьмет хоть сет у Новака интересно?
Новак может и 2 отдать) Но не больше
+9
-1
+8
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Dikki Shelton
Бен это сила 💪. Уже великолепный турнир для него. Ждем продолжения 😉
+10
-3
+7
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Nikolay Ryabchikov
Ответ Перстень Уэстбрука
Новак может и 2 отдать) Но не больше
Ребят, да вы гоните что-ли.
47 кратный полуфиналист платиновый большешлемник против человека, который первый раз на уровне АТП вышел в 1/2.
Это не пиковый Циципас, Медведев или Чилич, ЭТО ШЕЛТОН.
+3
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Zhodino Poliklinika
Ответ Никита Волк
2 нормальных турнира за год - 2 шлема, неплохо
Да, мужская версия Радукану
+1
0
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Exterior
Возьмет хоть сет у Новака интересно?
+1
0
+1
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_Вестерфельд
Импонировал мне, но после Аслана своим поведением взбесил, надеюсь Джок по нему катком пройдётся
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-4
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Антон Тимофеев
Беня молодец. А я нет((( Ну почему я пожалел нормальных денег на него поставить, такая вкусная ставка была...А так вроде и денюжку выиграл, и обидно все равно)))
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Олег Трофимов
Шелтон - монстр.
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Тимур Даминов
Ответ Иван Иванов
Шелтон и Гауфф два фаворита турнира, обоим нет ещё и 21 года , по потенциалу они могут десяток шлемов собрать)))
думаю даже два десятка соберут)))
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Zakal
Ответ Иван Иванов
Шелтон и Гауфф два фаворита турнира, обоим нет ещё и 21 года , по потенциалу они могут десяток шлемов собрать)))
гауф то ладно,баба с мужской подачей.мини серена.Но этот кучер то куда?какие 10 шлемов?
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Zakal
Ответ Иван Иванов
Посмотрим,запомни мой прогноз))
тут не на кого смотреть,он не играет ни в какой хороший теннис.Из всех тенниссистов этого поколения только осминог и инвалид австрийский смогли взять по шлему.Этот кучер дальше их всех на километры.Он прошел пару амеров и карацева
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Tamara Musina
Ответ Zakal
тут не на кого смотреть,он не играет ни в какой хороший теннис.Из всех тенниссистов этого поколения только осминог и инвалид австрийский смогли взять по шлему.Этот кучер дальше их всех на километры.Он прошел пару амеров и карацева
этот якобы "инвалид" из Австрии ( кстати Александр Бублик хороший парень , не думаю что он как раз хотел оскорбить , и играл в начале матча с Тимом прекрасно ) много чего навыигрывал , и в финале Australian Open 20 был в паре мячей от победы . сейчас преодолеет недомогание и все наладится .
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costa0545
Ответ Railway/
Весь сезон сливал всем, кому не лень. Но два удачных шлема и уже топ -20, мда 🙂
Не он первый, такой)))
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Тимур Даминов
Ответ Антон Тимофеев
Беня молодец. А я нет((( Ну почему я пожалел нормальных денег на него поставить, такая вкусная ставка была...А так вроде и денюжку выиграл, и обидно все равно)))
завязывай со ставками,это всегда так,эх надо было поставить...а если бы проиграл..))через неделю будет как 2 года не ставлю!краснота да и только!
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