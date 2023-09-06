Шелтон на US Open впервые вышел в полуфинал уровня ATP и дебютирует в топ-20

20-летний Бен Шелтон в четвертьфинале обыграл 10-ю ракетку мира – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2.

Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал уровня основного тура.

В матче с Тиафу он второй раз обыграл соперника из топ-10. Его баланс составляет 2:5.

В полуфинале американец встретится с . По итогам турнира Шелтон дебютирует в топ-20.

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