Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судья, занимающийся «делом Негрейры», заявил о коррупции в испанском судействе.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

«Реал» намерен выступить в качестве частного обвинителя по этому делу, «Барселона» подала ходатайство с требованием отказать мадридскому клубу. 

Судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, решил допустить «Реал» до судебного процесса. В своем распоряжении он заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете. 

«Исходя из чистой логики, предполагается, что ФК «Барселона» не стал бы выплачивать вице-президенту Негрейре около семи миллионов евро с 2001 года, если бы это не принесло ему выгоды.

При таком сценарии возможной системной коррупции в CTA «Реал Мадрид» и любая другая команда, которая встречалась с «Барселоной» в период, в отношении которого проводится расследование, должны быть признаны потерпевшими и могут участвовать в расследовании», – говорится в распоряжении судьи. 

Отмечается, что Агирре не согласен с тем, что Негрейра исполнял «чисто представительскую» функцию в CTA, поскольку вице-президент комитета сам признал, что просматривал послематчевые отчеты арбитров. Кроме того, бывшие судьи подтвердили, что CTA использовал рейтинг под шуточным названием «коррупционеры» для классификации уровня арбитров и их назначения на определенные матчи – это могло дать рефери возможность значительно повысить свой доход.

Судья Агирре признает, что на данный момент не обнаружено никаких доказательств того, что Негрейра платил судьям за «конкретный матч». Однако суд считает, что Гражданская гвардия должна расследовать, действительно ли в CTA была создана рейтинговая система судей, которая могла позволить Негрейре назначать определенных судей на матчи. 

Учитывая тот факт, что сейчас нет доказательств того, что выплаты «Барселоны» могли влиять на результаты конкретных матчей, судья хочет установить, были ли преступлением сами эти денежные переводы. В качестве обвиняемых в суде также представлены бывшие президенты клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также экс-директора «Барсы» Альберт Солер и Оскар Грау. 

Нынешний судебный процесс рассматривает дело по статье о коррупции в сфере спорта. Негрейре также может грозить обвинение в отмывании денег. 

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165 комментариев

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Сикарио
Буква "Н" в слове ДНК означает "Негрейра".
+73
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Шем
Ждём объективных комментариев болельщиков Барселоны (без перевода стрелок: «а вот Реал…»).

Если дело дошло до суда, значит это не просто голословные выдумки хейтеров Барсы. Выходит какая-то доказательственная база представлена в суд.
+51
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+30
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Пирс Морган
Уже почти год роют, а доказательств нет, решения ставить судей на матче тоже вилами по воде, судья сам в системной коррупции замешан)
+61
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+26
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Ришад Хайруллин
Ответ Растиньяк
Теперь кабинету крышка
уже как год читаю что крышка в итоге не одно доказательства нету подкупа судей,понимаю фанатов реала сколько барса их обыгрывала
+19
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+15
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JENNINGS
Ответ Artem Piatkov
Реал действительно потерпел: 🤷 В 2011 левое удаление Пепе 🤦 В той же ЛЧ отменили гол Игуаина после ассиста Роналду (Пике сбил Роналду - Роналду в падении сбил Маскерано = фол Реала - не ищете в этом логики) ❌ В 2012 году не засчитали чистый гол Рамоса ❌ В 2013 не поставили пенальти на Маскерано 🤷🤷 В 2014 удалили Рамоса + 2 пенальти в ворота Мадрида 🤷 В 2016 не засчитали чистый гол Бейла после симуляции Альбы 😡 Не поставили пенальти на Умтити весной 2017 😄 Театральный нырок Суареса и удаление Роналду в Суперкубке 2017 🤦 Месси забивает после фола Суареса на Варане Столько грешков за этой Барселоной Всегда им подсуживали в Классико в то время
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда
2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри
- левый пенальти в ворота «Челси» за симуляцию Фабрегаса
2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
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Raindrop Drop Top
Ответ sd4fmwrvz8
Реал пострадал от судей в голове не укладывается 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️бедняжки
20+ пенок за сезон им мало, видимо решили по полной гулять 🤣
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x82bp29ypb
Ответ JENNINGS
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» за симуляцию Фабрегаса 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
А че тут нет гола Милитао в ворота Барсы с офсайда, который помог Интеру выйти в финал?

В почему здесь ни слова о нарушениях Челси в первом матче?

Или то другое?
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sd4fmwrvz8
Реал пострадал от судей в голове не укладывается 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️бедняжки
+18
-9
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Ya_Mama
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Рыли несколько лет, ничего не нарыли, побежали в суд с филькиной грамотой, чтобы дело не могло исчезнуть из-за срока давности.
Маргариновые врунишки как обычно.
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Raindrop Drop Top
Эх, еще один целый сезон читать эти невыдуманные истории о которых невозможно молчать 🤣
+14
-6
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fatei4
Реал может быть потерпевшим от судей только с точки зрения попорченого здоровья от частого празднования после судейских побед 😀
+11
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ Пирс Морган
Уже почти год роют, а доказательств нет, решения ставить судей на матче тоже вилами по воде, судья сам в системной коррупции замешан)
взял интервью от негрейры?
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Леван Мкртчян
Ответ Растиньяк
Теперь кабинету крышка
Из новости :Судья Аггире признает, что на данный момент нет никаких доказательств, что судьям платили за влияние на результаты матчей....

Растиньяк: Теперь кабинету крышка

Похоже крышка должна быть вашей учительнице по чтению, так как она не справляется со своими прямыми обязанностями
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distress of ignorance
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Деньги, Негрейра, Кал?
*Кулес
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Дороф
Пишу для Риго.
В ЛаЛиге 2015-2016 в ворота соперников Барселоны поставили 19 пенальти. Также с февраля 2016-го года, по март 2018-го в рамках ЛаЛиги в ворота Барселоны не поставили НИ ОДНОГО пенальти. И в этот же промежуток времени сумма выплат Негрейре резко пошла вверх.
Риго, как ты это объяснишь?
(Я не претендую на истину, но не фанатикам Барселоны критиковать меня за домыслы, основанные на косвенных доказательствах)
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3xclus1ve
Ответ ЦСКА1960
Расформированием клуба тут не обойтись, понадобится и тюремное заключение всем причастным.
Может сразу расстрел?
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Davron Tashkenbaev
Если вместо барсы был бы маленький клуб то его давно спустили бы в низший дивизион, а тут Барса!
+7
-3
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Растиньяк
Теперь кабинету крышка
+27
-24
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Руслан Абакаров
Ответ JENNINGS
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» за симуляцию Фабрегаса 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
Голы с 2х метровых офсайдов в ворота баварии ты не вспомнил ?
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Шем
Ждём объективных комментариев болельщиков Барселоны (без перевода стрелок: «а вот Реал…»). Если дело дошло до суда, значит это не просто голословные выдумки хейтеров Барсы. Выходит какая-то доказательственная база представлена в суд.
ты как бабка на лавке сидишь выдумывает. конкретные факты назови, по которым уже доказано, что имела место коррупция. а не то, что жёлтые СМИ выбрасывают, а ты губами ловишь. привычка видать такая у тебя.
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Ришад Хайруллин
Ответ Raindrop Drop Top
Эх, еще один целый сезон читать эти невыдуманные истории о которых невозможно молчать 🤣
мечты фанатов сливок, ни одного доказательства о подкупе судей, а они уже размечтались, если бы так было уже какой нибудь судья об этом сказал что ему предлагали деньги
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Ddd Ox
Ответ JENNINGS
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» за симуляцию Фабрегаса 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
фанату реала говорить про это? вас против баварии в 17 целый матч тащили, в ответном матче против юве тоже, когда они камбекали
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Momos
Для понимания: Негрейра каждый месяц получал от Барсы 33 000 евро. Это 12 среднеиспанских зарплат. От судейской федерации он получал чуть больше 25 000.
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Liquidozz
Поехали!
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Harutyun Manukyan
барса больше чем коррупция )
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