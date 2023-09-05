Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший
Судья, занимающийся «делом Негрейры», заявил о коррупции в испанском судействе.
Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.
«Реал» намерен выступить в качестве частного обвинителя по этому делу, «Барселона» подала ходатайство с требованием отказать мадридскому клубу.
Судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, решил допустить «Реал» до судебного процесса. В своем распоряжении он заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете.
«Исходя из чистой логики, предполагается, что ФК «Барселона» не стал бы выплачивать вице-президенту Негрейре около семи миллионов евро с 2001 года, если бы это не принесло ему выгоды.
При таком сценарии возможной системной коррупции в CTA «Реал Мадрид» и любая другая команда, которая встречалась с «Барселоной» в период, в отношении которого проводится расследование, должны быть признаны потерпевшими и могут участвовать в расследовании», – говорится в распоряжении судьи.
Отмечается, что Агирре не согласен с тем, что Негрейра исполнял «чисто представительскую» функцию в CTA, поскольку вице-президент комитета сам признал, что просматривал послематчевые отчеты арбитров. Кроме того, бывшие судьи подтвердили, что CTA использовал рейтинг под шуточным названием «коррупционеры» для классификации уровня арбитров и их назначения на определенные матчи – это могло дать рефери возможность значительно повысить свой доход.
Судья Агирре признает, что на данный момент не обнаружено никаких доказательств того, что Негрейра платил судьям за «конкретный матч». Однако суд считает, что Гражданская гвардия должна расследовать, действительно ли в CTA была создана рейтинговая система судей, которая могла позволить Негрейре назначать определенных судей на матчи.
Учитывая тот факт, что сейчас нет доказательств того, что выплаты «Барселоны» могли влиять на результаты конкретных матчей, судья хочет установить, были ли преступлением сами эти денежные переводы. В качестве обвиняемых в суде также представлены бывшие президенты клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также экс-директора «Барсы» Альберт Солер и Оскар Грау.
Нынешний судебный процесс рассматривает дело по статье о коррупции в сфере спорта. Негрейре также может грозить обвинение в отмывании денег.
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Если дело дошло до суда, значит это не просто голословные выдумки хейтеров Барсы. Выходит какая-то доказательственная база представлена в суд.
2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри
- левый пенальти в ворота «Челси» за симуляцию Фабрегаса
2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
В почему здесь ни слова о нарушениях Челси в первом матче?
Или то другое?
Маргариновые врунишки как обычно.
Растиньяк: Теперь кабинету крышка
Похоже крышка должна быть вашей учительнице по чтению, так как она не справляется со своими прямыми обязанностями
В ЛаЛиге 2015-2016 в ворота соперников Барселоны поставили 19 пенальти. Также с февраля 2016-го года, по март 2018-го в рамках ЛаЛиги в ворота Барселоны не поставили НИ ОДНОГО пенальти. И в этот же промежуток времени сумма выплат Негрейре резко пошла вверх.
Риго, как ты это объяснишь?
(Я не претендую на истину, но не фанатикам Барселоны критиковать меня за домыслы, основанные на косвенных доказательствах)