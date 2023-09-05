Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший

Судья, занимающийся «делом Негрейры», заявил о коррупции в испанском судействе.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

«Реал» намерен выступить в качестве частного обвинителя по этому делу, « » подала ходатайство с требованием отказать мадридскому клубу.

Судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, решил допустить «Реал» до судебного процесса. В своем распоряжении он заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете.

«Исходя из чистой логики, предполагается, что ФК «Барселона» не стал бы выплачивать вице-президенту Негрейре около семи миллионов евро с 2001 года, если бы это не принесло ему выгоды.

При таком сценарии возможной системной коррупции в CTA « » и любая другая команда, которая встречалась с «Барселоной» в период, в отношении которого проводится расследование, должны быть признаны потерпевшими и могут участвовать в расследовании», – говорится в распоряжении судьи.

Отмечается, что Агирре не согласен с тем, что Негрейра исполнял «чисто представительскую» функцию в CTA, поскольку вице-президент комитета сам признал, что просматривал послематчевые отчеты арбитров. Кроме того, бывшие судьи подтвердили, что CTA использовал рейтинг под шуточным названием «коррупционеры» для классификации уровня арбитров и их назначения на определенные матчи – это могло дать рефери возможность значительно повысить свой доход.

Судья Агирре признает, что на данный момент не обнаружено никаких доказательств того, что Негрейра платил судьям за «конкретный матч». Однако суд считает, что Гражданская гвардия должна расследовать, действительно ли в CTA была создана рейтинговая система судей, которая могла позволить Негрейре назначать определенных судей на матчи.

Учитывая тот факт, что сейчас нет доказательств того, что выплаты «Барселоны» могли влиять на результаты конкретных матчей, судья хочет установить, были ли преступлением сами эти денежные переводы. В качестве обвиняемых в суде также представлены бывшие президенты клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также экс-директора «Барсы» Альберт Солер и Оскар Грау.

Нынешний судебный процесс рассматривает дело по статье о коррупции в сфере спорта. Негрейре также может грозить обвинение в отмывании денег.

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