Тикнизян интересен «Байеру». Защитника «Локо» могут подписать до конца трансферного окна
«Байер» может подписать Наира Тикнизяна до закрытия трансферного окна.
По информации «Матч ТВ», немецкий клуб проявляет интерес к защинику «Локомотива».
На данный момент «Байер» не отправлял официального предложения по Тикнизяну, но поддерживает контакт с агентом игрока. В клубе не исключают подписание Тикнизяна в последние дни трансферного окна.
Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Вердера», однако «Локомотив» не устроило предложение бременцев. Московский клуб оценивает 24-летнего защитника в 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил 5 голов в 8 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.
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