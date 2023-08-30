Тикнизян интересен «Байеру». Защитника «Локо» могут подписать до конца трансферного окна

Теги Локомотив Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

«Байер» может подписать Наира Тикнизяна до закрытия трансферного окна.

По информации «Матч ТВ», немецкий клуб проявляет интерес к защинику «Локомотива».

На данный момент «Байер» не отправлял официального предложения по Тикнизяну, но поддерживает контакт с агентом игрока. В клубе не исключают подписание Тикнизяна в последние дни трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Вердера», однако «Локомотив» не устроило предложение бременцев. Московский клуб оценивает 24-летнего защитника в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил 5 голов в 8 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.

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26 комментариев

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Алексей 19841205
Ответ Евгений Квасников
ждёмс!!!!! давайте в Европу!!!! покажем русский дух.
из сборной Армении
+36
-4
+32
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Ден Ден
Если перейдёт - искренне порадуюсь за Наира!
Но хотелось бы, чтоб до конца ТО успели не только продать, но и приобрести игроков)
+17
-4
+13
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1319pro
Щас всех армян разберут) останется только Дзюба)
+9
-1
+8
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And-Rover
Внезапно европейские клубы интересуются игроками из РПЛ, акцентируя в том числе на российских. Странно.
+9
-2
+7
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Виктор Иванович
Кто последний уедет из РПЛ - выключите свет.
+11
-6
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KOT_B_yHTAX
Что давно не припомню такой ажиотаж вокруг наших футболистов. Может что то меняться начало?
+4
0
+4
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Дядя ТУРА
Ответ Ден Ден
Если перейдёт - искренне порадуюсь за Наира! Но хотелось бы, чтоб до конца ТО успели не только продать, но и приобрести игроков)
на его позиции укомплектован состав
+4
-1
+3
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6tspey7tb5
Ответ Алексей 19841205
из сборной Армении
Русский дух он повсюду ))))
+3
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Nils Michael
при Алонсо сейчас Байер очень интересный
+4
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VRED
удачи, Тики!
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raulka
что т бум какой-то предложений из Европы, причем реальных, а не просто интереса
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Andrey Kutashov
Ответ And-Rover
Внезапно европейские клубы интересуются игроками из РПЛ, акцентируя в том числе на российских. Странно.
так он российский или армянский ?)
+3
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Andrey Maximkin
Ответ And-Rover
То есть российские клубы не могут играть в еврокубках якобы из-за соображения безопасности, но говорить с агентами и руководством клуба о переходе отдельно каждого российского игрока и приобретать его можно. А разве это не ДРГ в чистом виде?
Даже в более спокойные времена болельщики резали друг друга, а автобусы команд закидывали камнями. Да и узнать в каких отелях команды размещаются тоже не большой подвиг. Каждая игра - пожароопасное событие для любого города и большой простор для провокаций. В здравом уме никто, конечно, не даст никаких гарантий безопасности
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воен
Ответ Евгений Корженков
Забирают игроков, которые не заиграны в сборной России и имеют другое гражданство.
Захарян заигран.
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Евгений Корженков
Ответ KOT_B_yHTAX
Что давно не припомню такой ажиотаж вокруг наших футболистов. Может что то меняться начало?
Забирают игроков, которые не заиграны в сборной России и имеют другое гражданство.
+3
-3
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LokoChamp
Очень дёшево
Совершенно бесполезный трансфер для Локомотива
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Alisher Buranov
Аспириновые неплохой вариант, потом можно раскрутиться и более топовой команде перейти
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Oleg Pepel
Клубу нужен, но если подпишут за нужную сумму, только порадуюсь. Расти парню надо.
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Под Грималдо сидеть так себе перспектива)
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Локуся
Наш армян это наш, 5 + предлагайте и может быть
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