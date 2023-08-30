Тикнизян интересен «Байеру». Защитника «Локо» могут подписать до конца трансферного окна

«Байер» может подписать Наира Тикнизяна до закрытия трансферного окна.

По информации « », немецкий клуб проявляет интерес к защинику « ».

На данный момент « » не отправлял официального предложения по Тикнизяну, но поддерживает контакт с агентом игрока. В клубе не исключают подписание в последние дни трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Вердера», однако «Локомотив» не устроило предложение бременцев. Московский клуб оценивает 24-летнего защитника в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил 5 голов в 8 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.

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