Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Южным Суданом, США встретятся с Иорданией и другие матчи

В среду, 30 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут заключительные матчи первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

Сербия сыграет с Южным Суданом, США встретятся с Иорданией.

Греция и Новая Зеландия сразятся за выход во второй раунд.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа B

Положение команд: Сербия – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Южный Судан – 1-1, Китай – 0-2.

Группа C

США – Иордания Дата проведения 30 августа, 11.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Положение команд: США – 2-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Иордания – 0-2.

Группа F

Положение команд: Словения – 2-0, Грузия – 1-1, Кабо-Верде – 1-1, Венесуэла – 0-2.

Группа G

Положение команд: Испания – 2-0, Бразилия – 1-1, Кот-д’Ивуар – 1-1, Иран – 0-2.

Группа A

Положение команд: Доминиканская Республика – 3-0, Италия – 2-1, Ангола – 1-2, Филиппины – 0-3.

Группа D

Положение команд: Литва – 3-0, Черногория – 2-1, Египет – 1-2, Мексика – 0-3.

Группа E

Положение команд: Германия – 3-0, Австралия – 2-1, Япония – 1-2, Финляндия – 0-3.

Группа H

Положение команд: Канада – 3-0, Латвия – 2-1, Франция – 1-2, Ливан – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – это важнейший турнир в память о матери

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола