16-летняя фигуристка пропала и нашлась в Москве, «Спартак» испепелил «Динамо», 2+1 от Роналду, Сазонов переходит в «Торино», Альба закончит в сборной и другие новости

1. Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве, ее искали почти сутки и в итоге нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Сообщалось, что 16-летняя спортсменка ушла с арены после ссоры с тренером.

2. «Спартак» в сумасшедшем матче разгромил «Динамо» в Кубке – 4:1. Красно-белые повели 4:0 уже к 25-й минуте, Александр Соболев сделал дубль, а Срджан Бабич забил в дебютной игре. У «Спартака» пока 100-процентый результат в Кубке: 3 победы в 3 матчах.

«Рубин» обыграл «Урал» (2:1), гол Кордобы на 88-й принес «Краснодару» победу над «Пари НН» (1:0), а «Оренбург» одержал верх над «Факелом» (1:0), забив на 91-й.

3. US Open. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли во 2-й круг, Карен Хачанов выбыл.

Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова вышли во 2-й круг, Вера Звонарева и Анастасия Потапова выбыли.

4. Российские игроки «Тобола» не получили визу в Чехию на матч против «Виктории», клуб был готов отказаться выходить на поле, но премьер-министр страны пообещал уладить ситуацию.

5. Криштиану Роналду забил во 2-м матче подряд – сделал дубль с пенальти и ассистировал Мане. У португальца 5+3 в 4 матчах за «Аль-Наср» в сезоне.

6. Трансферные новости. «Динамо» продаст Сазонова «Торино» за 3 млн евро, защитник уже вылетел в Турин. Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше. «МЮ» сделал «Челси» предложение об аренде Кукурельи, а с игроком, похоже, уже договорились. «Интер» покупает Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро. Защитник подпишет контракт в среду. Больше трансферных новостей – тут.

7. Чемпионат мира по баскетболу-2023. 27 очков Гилджес-Александера помогли Канаде обыграть Латвию, Доминиканская Республика взяла верх над Анголой.

8. «Спартак» обменял форвард Александра Хохлачева в «Амур» на денежную компенсацию и Артема Гуменюка.

9. 34-летний Жорди Альба решил уйти из сборной Испании. Он выступал за нее почти 12 лет.

10. Двукратный победитель командного ЧМ по шахматам россиянин Никита Витюгов перешел в сборную Англии.

11. НХЛ объяснила ситуацию с пролонгацией контракта вратаря Ивана Федотова: «Если игрок не выступает за клуб в течение года, продление автоматическое. Нет требования подписывать новый».

12. Эрлинг Холанд – лучший игрок сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Он опередил де Брюйне, Кейна и Эдегора. Букайо Сака признан лучшим молодым игроком. А вот так выглядит символическая сборная сезона.

13. Вирджила ван Дейка обвинили в оскорблении арбитра после удаления в матче с «Ньюкаслом». Защитника «Ливерпуля» могут отстранить на несколько игр.

14. Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

15. Тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду могут уволить на фоне скандала с Рубиалесом. Он привел команду к победе на ЧМ.

16. Экс-вратарь «Спутника» и «Тороса» Артем Гвоздик погиб в зоне СВО. Он служил в штурмовых отрядах ВДВ.

Цитаты дня.

Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»

Овечкин о матче за футбольное «Динамо»: «Я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол»

Медведева о Горбачевой: «В 16 лет человек уже должен нести ответственность за себя и свои поступки»

Гильермо Абаскаль: «Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты – не моя методология, мы исповедуем определенную мысль»

Запершаяся в церкви мать Рубиалеса: «Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку