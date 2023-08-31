Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Жеребьевка пройдет в Монако 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф.

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды будут распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

1 корзина: « » (Италия), « » (Испания), (Франция), « » (Германия), « » (Англия), « » (Нидерланды), « » (Испания), « » (Португалия);

2 корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), « » (Дортмунд, Германия), « » (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед «(Англия), «Арсенал» (Англия);

3 корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);

4 корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» (Берлин, Германия), «Ньюкасл»(Англия).

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