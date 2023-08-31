Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

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Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Жеребьевка пройдет в Монако 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф.

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды будут распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

1 корзина: «Наполи» (Италия), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Севилья» (Испания), «Бенфика» (Португалия);

2 корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед «(Англия), «Арсенал» (Англия);

3 корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);

4 корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» (Берлин, Германия), «Ньюкасл»(Англия).

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76 комментариев

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<~Inter~>
Ньюкасл в четвертой корзине будет адом для всех
+45
-3
+42
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Любезный Коссутий
Ответ Заяцволк
Не понял, наш Ювентус сразу в 1/8 ?
Ювентус договорентус и потому пропускентус
+40
-7
+33
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Стахович
По корзинам распределили бы.Более информативно было бы
+22
-4
+18
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Заяцволк
Не понял, наш Ювентус сразу в 1/8 ?
+25
-7
+18
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AstaAsta
Фейеноорд
Порту
Копенгаген
Антверпен

Вполне и в Лиге Конференций можно было бы такую группу встретить
+15
0
+15
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NikoVinkovic
Ответ AstaAsta
Фейеноорд Порту Копенгаген Антверпен Вполне и в Лиге Конференций можно было бы такую группу встретить
Хочу группу Бавария - Реал - Милан - Ньюкасл. Вот огнище будет.
+15
0
+15
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LaffyTaffy
Ответ Стахович
По корзинам распределили бы.Более информативно было бы
Зенита нет.
Нет смысла понтоваться раскладами
+21
-7
+14
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ AstaAsta
Фейеноорд Порту Копенгаген Антверпен Вполне и в Лиге Конференций можно было бы такую группу встретить
Такая группа уже была в 2016-ом)
Лестер
Порту
Копенгаген
Брюгге
+13
0
+13
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Aleksandr Struzhkov
Фейеноорд сладкая булочка из первой корзины))
+8
-1
+7
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Under
Ответ Стахович
По корзинам распределили бы.Более информативно было бы
Pot 1
Manchester City
Sevilla
Barcelona
Napoli
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Benfica
Feyenoord

Pot 2
Real Madrid
Manchester United
Inter Milan
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
RB Leipzig
Porto
Arsenal

Pot 3
Shakhtar Donetsk
Red Bull Salzburg
Milan
Braga
PSV Eindhoven
Lazio
Red Star Belgrade
Copenhagen

Pot 4
Young Boys
Real Sociedad
Galatasaray
Celtic
Newcastle United
Union Berlin
Antwerp
Lens
+8
-1
+7
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fbd
Бавария, Реал, Милан, Ньюкасл го. Это будет первая группа, в которой я все матчи посмотрел бы.
+7
0
+7
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LaffyTaffy
Црвена Звезда здесь, как одна девушка из мема в окружении 7 парней.
Все хотят получить эту сладкую булку
+4
-1
+3
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Дороф
Ответ ZA.RMA
Я вот дико извиняюсь, но что значит «болельщицы»?) Вы типо сейчас хотели оскорбить фанатов мужского пола Реала - назвав их женским?) Что за тупость и бред? 🤡
"Низкий" приём.
Когда оппонент в дискуссии начинает использовать оскорбления, даже столь завуалированные, это говорит о его неуверенности и слабости.
А с чего переживать вообще? Уж в этот раз Барса точно выберется из группы. Не первые, так вторые.
+3
0
+3
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Игорь Лачин
Ответ ildark
Мансити, Реал, Милан, Ньюкасл
МС и Ньюкасл из одной лиги,так что лучше Бавария из первой корзины
+3
0
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LaffyTaffy
Зениту опять нагреют группу из Брюгге и Мальме 100%
+9
-7
+2
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Тимофей Ушков
Ответ Slavnov
а это уже по тупой швейцарской системе розыгрыш?
Нет, последний рад по старому
+2
0
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алекс Самойлов
Реалу попадется . Фейенорд, Реал, Шахтер, Янг Бойз
то есть Реалу попадётся Реал?
+7
-5
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Rus Donskoy
то есть Реалу попадётся Реал?
хорошо подметил)
+3
-1
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Стахович
Фейеноорд,Фейеноорд…Настоящий лакомый кусочек тут Севилья
+1
0
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Michael Boldyrev
Ответ LaffyTaffy
Сосьедад если с Шахтером попадется, то Захаряну че делать?
да ничего. Шахтер-то будет все игры на выезде играть (Динамо сейчас в Румынии играло).
+1
0
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Алекс Самойлов
Реалу попадется . Фейенорд, Реал, Шахтер, Янг Бойз
Бавария Реал Милан Ньюкасл
+1
0
+1
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Очевидное невероятное
Ответ Любезный Коссутий
обязательно должна быть одна группа смерти
две
+1
0
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<CRISTIANO>
Получается от Испании в первой корзине будет Барселона и Севилья?
+2
-1
+1
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hORnOR
Ответ <~Inter~>
Ньюкасл в четвертой корзине будет адом для всех
Ну кстати в 4ой корзине и помимо Ньюкасла много хороших команд
+1
0
+1
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Стахович
У Франции два клуба.И то один из них Ланс.Убого конечно выглядит
+3
-2
+1
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