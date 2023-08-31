Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов-2023/24
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.
На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Жеребьевка пройдет в Монако 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.
В жеребьевке примут участие 26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф.
Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды будут распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.
1 корзина: «Наполи» (Италия), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Севилья» (Испания), «Бенфика» (Португалия);
2 корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед «(Англия), «Арсенал» (Англия);
3 корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);
4 корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» (Берлин, Германия), «Ньюкасл»(Англия).
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Порту
Копенгаген
Антверпен
Вполне и в Лиге Конференций можно было бы такую группу встретить
Нет смысла понтоваться раскладами
Лестер
Порту
Копенгаген
Брюгге
Manchester City
Sevilla
Barcelona
Napoli
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Benfica
Feyenoord
Pot 2
Real Madrid
Manchester United
Inter Milan
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
RB Leipzig
Porto
Arsenal
Pot 3
Shakhtar Donetsk
Red Bull Salzburg
Milan
Braga
PSV Eindhoven
Lazio
Red Star Belgrade
Copenhagen
Pot 4
Young Boys
Real Sociedad
Galatasaray
Celtic
Newcastle United
Union Berlin
Antwerp
Lens
Все хотят получить эту сладкую булку
Когда оппонент в дискуссии начинает использовать оскорбления, даже столь завуалированные, это говорит о его неуверенности и слабости.
А с чего переживать вообще? Уж в этот раз Барса точно выберется из группы. Не первые, так вторые.