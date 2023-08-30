Журналист выложил видео из автобуса, где футболистки Испании с улыбкой обсуждали поцелуй Рубиалеса и кричали «поцелуй»
Журналист выложил видео из автобуса женской сборной Испании.
Кадры сделаны уже после поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с футболисткой Дженнифер Эрмосо. На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй».
«Давайте начнем, Дженни.
1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоем поцелуе с Рубиалесом?
2. Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу «пусть поцелуются» в автобусе после того, как увидели этот «поцелуй»?
3. Почему вы в автобусе «в шутку» попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал «нет, мне стыдно»?
Я не хочу, чтобы ты «говорила правду», потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму», – написал Альвисе Перес в соцсетях.
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Ни разу не евросовок, угу
Так их, фемолеваков!
Что?)))
Эмбер "тварь" Херд проиграла по всем фронтам в суде, но она все так же зарабатывает миллионы в голливуде, а Джонни Депп снимается в нишевых европейских фильмах
но сейчас ему всё правильно объяснят... как объяснили и самой жертве