Журналист выложил видео из автобуса, где футболистки Испании с улыбкой обсуждали поцелуй Рубиалеса и кричали «поцелуй»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Журналист выложил видео из автобуса женской сборной Испании.

Кадры сделаны уже после поцелуя главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с футболисткой Дженнифер Эрмосо. На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй».

«Давайте начнем, Дженни.

1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоем поцелуе с Рубиалесом?

2. Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу «пусть поцелуются» в автобусе после того, как увидели этот «поцелуй»?

3. Почему вы в автобусе «в шутку» попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал «нет, мне стыдно»?

Я не хочу, чтобы ты «говорила правду», потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму», – написал Альвисе Перес  в соцсетях.

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55 комментариев

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ВладимирНеПутин
Они такую психологическую и ментальную травму получили, что даже не помнят этого
+70
0
+70
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Purp
Оооййй, а где же теперь будут все эти фемзащитники на спортсе, которые приравнивали поцелуй к изнасилованию? Что вы там про честь говорили?
+65
-3
+62
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Kubinec_
щас еще и журналиста этого отменят
+41
0
+41
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ЛоуренсАравийский
А представьте, если бы ваша жена, дочь, свекровь или бабушка так же угарали бы над мемами и смеялись над поцелуем, а?? Ух!
+40
-3
+37
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Герой планеты Земля
ну то есть чувака по факту сливают и отменяют по надуманному делу.
Ни разу не евросовок, угу
+34
-1
+33
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Оригинальный Ник
Это жутко, гнусный журналист в погоне за хайпом подделал видео с целью дискредитации жертв психологического насилия
+31
-3
+28
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Илья Сутурин
Шкуры
+26
-2
+24
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Роберт Дауни-средний
подобные журналисты - вымирающий вид.

Так их, фемолеваков!
+24
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Sweeet
Да вы не понимаете. И футболистки не понимали просто тогда своей травмы. А потом им объяснили и они поняли.
+21
-1
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Hong Kil
Если бы за ложь и оговор женщин бы отправляли в тюрьму, тюрьмы были бы переполнены бодипозитивными, лгбтшными, греттатурбенговыми, феминистками и прочими футболистками.
+15
0
+15
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Purp
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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В контексте чего произошёл этот поцелуй? Это не случайно на улице произошло, где рандомный чел подошёл и жёстко поцеловал незнакомку. Это произошло между двумя знакомыми людьми, и есть видео, где она забавным образом поднимает Рубиалеса. Оба на эмоциях. Это видео тому подтверждение, что не было никакого акта насилия, поэтому надо понимать контекст.
+12
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Владимир Владимир
Ответ Purp
Оооййй, а где же теперь будут все эти фемзащитники на спортсе, которые приравнивали поцелуй к изнасилованию? Что вы там про честь говорили?
Все эти Хави и Иньесты, интересно, будут защищать теперь своих проституток из сборной?
+14
-3
+11
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Born is the King
Надеюсь Рубиалес будет действовать. Это клевета. И все кто занимается мочизмом Рубиалеса должны теперь своё получить. Эрмосо хвасталась, что ее поцеловал Рубиалес, а остальные футболистки хотели, чтобы Рубиалес поцеловал Эрмосо и в автобусе
+10
-3
+7
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Recreated
Ответ Оригинальный Ник
Это жутко, гнусный журналист в погоне за хайпом подделал видео с целью дискредитации жертв психологического насилия
...И вообще он иноагент Испании!
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rigobersong
Красава лысый, сейчас всех фемок, ЛГБТ и прочую черемшу на место поставит:)
+9
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Edo Milanian
Пока этих профурсеток не исключат из сборной, я не буду покупать испанские вина.
+6
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Oleg Olegov
Я не хочу, чтобы ты «говорила правду», потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправился в тюрьму»
Что?)))
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Давид Agabekyan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Ей судя по всему приятно
+5
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Генадий Филимонов
Он еще написал, что видео прислала одна из футболисток, которой не нравится, что уничтожают жизнь невиновного человека - похвально, НО удивляет, что остальным ПОФИГ и они готовы уничтожить жизнь человека, просто ПОТОМУ ЧТО ТАК ПОПУЛЯРНО И МОДНО
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Генадий Филимонов
Стрелочка не поворачивается =)
Эмбер "тварь" Херд проиграла по всем фронтам в суде, но она все так же зарабатывает миллионы в голливуде, а Джонни Депп снимается в нишевых европейских фильмах
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Английский_пациент
Сейчас его отстранят от журналистики на 15 лет
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.ru
похоже журналист не в курсе... первая реакция жертвы после насилия может быть непредсказуемой
но сейчас ему всё правильно объяснят... как объяснили и самой жертве
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zaebarca
Ответ Purp
Оооййй, а где же теперь будут все эти фемзащитники на спортсе, которые приравнивали поцелуй к изнасилованию? Что вы там про честь говорили?
Переобуются в воздухе, как обычно. Тоже мне, проблема.
+3
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letovgetto
перспективная ветка
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Purp
Ответ Born is the King
"Представь если бы твоя жена/дочь хвасталась поцелуем с начальником. Тебе бы понравилось?" ©
Да черт подери, в контексте чего они поцеловались? В контексте успеха! Они начали сосаться? Или тут совокупление можем наблюдать? Не начинай даже.
+2
0
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