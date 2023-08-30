«Реал» больше никого не подпишет этим летом. Анчелотти и Перес уверены в составе (As)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Футбол

«Реал» больше никого не подпишет этим летом.

По данным As, тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес уверены в составе мадридского клуба.

Среди причин называют отсутствие на рынке футболистов, которые могли бы усилить мадридский клуб.

Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.

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88 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Болелы Барсы в комментах, а вам хватит глубины вашего состава, чтобы наконец выиграть ЛЕ? 😁
+69
-31
+38
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Hi Hi
Ответ GuruFutbola
Согласен, когда в твоем составе такие топари как Мбаппе и Холанд разве кто-то нужен еще?)
То ли дело - Слева Неймар, справа Месси, а под Лёвой Силва))
+47
-16
+31
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GuruFutbola
Согласен, когда в твоем составе такие топари как Мбаппе и Холанд разве кто-то нужен еще?)
+82
-59
+23
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Rus Donskoy
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Время покажет эту уверенность .
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ GuruFutbola
Согласен, когда в твоем составе такие топари как Мбаппе и Холанд разве кто-то нужен еще?)
с топарём Мбаппе, Реал регулярно насилует ПСЖ в ЛЧ
+12
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Purp
Интересно, как долго сможет протянуть Реал с такой схемой. Гений Беллингхема определённо большое влияние будет иметь, но вот без реального наконечника в атаке будет крайне сложно.

Правда, всегда есть Камавинга ;)
+9
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madaev
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Ну а шейхи то не смогут бедные)
+6
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Любезный Коссутий
почему Реал не стал пытаться подписать Кейна, я так и не понял. Хоселу - Хоселой, но это не тот уровень 9-ки, который был нужен Мадриду.
+8
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Hi Hi
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Айтекин, Эвребе, Негрейра
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Ночной кошмар Логинова
Ответ gPk
Косточка ,ради которой Пересу и Тебасу приходится работать с судьями...Ты и дело негрейры вкидываешь посреди сезона чтобы накинуть Барселоне проблем ,и делаешь Реал самой бьющей пенальти командой в Европе ,а они все равно умудряются второе место занять. Такая косточка ,что у Реала уже в этом сезоне гол Беллингема из офсайда засчитали ,и гол Сельты отменили за выдуманную атаку на Кепы ,в то время как против Барселоны за 3 тура совершили 2 результативные ошибки который признало судейство..А так да ,косточка))))
Ну, после дела Негрейры неудивительно, что Барсу будут судить немного по-другому какое-то время 😁

Лигу Европы возьмите, если такие крутые)
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xQcoW
Нап нужен
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Ночной кошмар Логинова
Ответ gPk
Для того чтобы унизить Реал в чемпионате ч их судейским комитетом который в этом сезоне решил с первого тура подключиться - хватит
Ла Лига - это косточка, бросаемая на восток Испании, чтобы меньше недовольства было) А вот ЛЕ выиграть попробуйте, тогда поговорим)
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Ночной кошмар Логинова
Болелы Барсы в комментах, а вам хватит глубины вашего состава, чтобы наконец выиграть ЛЕ? 😁
а что нервничаем???)))
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Rus Donskoy
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Обожаю провидцев 😁
обожать мужской пол??
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Arthas M
Ответ GuruFutbola
Согласен, когда в твоем составе такие топари как Мбаппе и Холанд разве кто-то нужен еще?)
Этой шутке уже больше года)
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Rus Donskoy
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Обожаю провидцев 😁
я не из таких. не пиши мне о своем
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Rus Donskoy
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Болелы Барсы в комментах, а вам хватит глубины вашего состава, чтобы наконец выиграть ЛЕ? 😁
у Барселоны все отлично 👍 поверь мне, теперь лига Европы ждёт реал
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Rus Donskoy
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перес подумай ещё разок
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Tyrone Woodley
Ответ Акыл Сатыбалдиев
с топарём Мбаппе, Реал регулярно насилует ПСЖ в ЛЧ
Они не знают что после группового этапа ЛЧ бывают еще матчи ЛЧ.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Tyrone Woodley
Они не знают что после группового этапа ЛЧ бывают еще матчи ЛЧ.
держи✋️✋️✋️
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Артём Поддубный
Ответ Ночной кошмар Логинова
Болелы Барсы в комментах, а вам хватит глубины вашего состава, чтобы наконец выиграть ЛЕ? 😁
им бы попасть туда для начала. не удивлюсь если они 4 место в группе займут.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Болелы Барсы в комментах, а вам хватит глубины вашего состава, чтобы наконец выиграть ЛЕ? 😁
время покажет где кто окажется
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Nikita Ufimtsev
Ответ Любезный Коссутий
почему Реал не стал пытаться подписать Кейна, я так и не понял. Хоселу - Хоселой, но это не тот уровень 9-ки, который был нужен Мадриду.
Потому что Перес больше не хочет рисковать, подписывая игроков 30+ за 100+ млн
+2
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мне, например, нравится, как Реал работает над составом. Не распыляются. Каждый год по одному топовому футболисту к уже имеющемуся сильному составу. Плюс перспективная молодежь, которая набирается в долгую.
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войд
Уверен что это последний сезон для двух стариков
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