«Реал» больше никого не подпишет этим летом. Анчелотти и Перес уверены в составе (As)

«Реал» больше никого не подпишет этим летом.

По данным As, тренер и президент уверены в составе мадридского клуба.

Среди причин называют отсутствие на рынке футболистов, которые могли бы усилить мадридский клуб.

Главным летним трансфером «Реала» стал переход Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд». Кроме того, мадридцы арендовали форварда «Эспаньола» Хоселу.

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