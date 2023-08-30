Александр Шлеменко: «Раньше у нас было больше всего девственниц, а теперь девушки говорят, что аборт – право каждого»

Теги Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко возмутился из-за количества абортов в России.

«У нас в годы Великой отечественной войны была самая непьющая нация, больше всего было девушек-девственниц. Которые выходили замуж девственницами. У нас нравственность была самая высокая.

А сейчас наша страна лидирует по количеству абортов, я не могу об этом не сказать. Мы ежегодно занимаем первые места, у нас их больше миллиона происходит. Экспорт абортируемого материала на косметику у нас тоже превышает все нормы.

А потом мы удивляемся, откуда у нас будет демография? Я как-то сказал против абортов и потом пришел в один колледж поговорить, там у нас девушки.

И я удивился, какое разложение, когда мне сказали девушки: «А почему вы против абортов?! Это личное дело каждого!» Мне просто хотелось вот так лицо руками закрыть. Это как с алкоголиком разговаривать: он сам себя убивает. А тут человек убивает свой род и плевать ему. Что я могу сделать?» – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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26 комментариев

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Agent Smith
Избегайте драк. Берегите голову.
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SGambler
Естественно все были девственницами, если кто не знал, раньще вообще у нас и секса не было и ничего, жили и без него прекрасно.
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Дмитрий
Куда смотрит участковая психиатрия этого россиянина?
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DrDro
Ответ Agent Smith
Он лично проверял?🤔
Проверил и пересчитал)
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Bembi14
Шлеменко давно не опасен как спортсмен, но крайне опасен как общественник и политик. Не дай бог изберется куда-нибудь
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Agent Smith
Он лично проверял?🤔
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Yndestad
как сейчас помню шлеменку в годы ВОВ!
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Олег Акимов
Большинство девушек были девственницами, а большинство парней - нет. Справлялись сами :)
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Вячеслав Тотров
Ответ Sobachkin
И тут в чем эти вещи? Плодить нищету
если у человека нормальная семья ,то ребенок всегда будет счастьем
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Sobachkin
Шлеменко: Девушки зачем-то делают депиляцию, в том числе зоны бикини. А вот раньше лес густой везде был .... и была высокая нравственность, там до девственности все исколешь
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Ko Vi
раньше и си-ськи были натуральными, а сейчас сплошной силикон, куда мы катимся...
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Sobachkin
Ответ Вячеслав Тотров
К Шлеменко все относятся скептически и даже если он говоритправильные в принципе вещи,то все равно все пытаются съязвить
И тут в чем эти вещи? Плодить нищету
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Денис Т.
Шлем очередной раз доказал, что у него пустой скворечник. Откуда он взял эту статистику? Ссылался бы на крокетные научные работы, а не на посты в интернете.
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Сергей Орлов
Опять вспоминается вирусная фраза из фильма "Банды Нью-Йорка".
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DrDro
Погуглил про так называемый "абортируемый материал".
В основном инфа о продажах и выросшем количестве абортов в источниках, которые очень отдают полным бредом, типа сравнений количества абортов и населением городов, каннибализмом и т.д.
Неужели сведущая во всех жизненных аспектах голова Александра не понимает, что с запретом официальных абортов количество подпольных нелегальных методов вырастет в разы. С соответствующими последствиями.
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leppyanen
Раньше и трава была зеленее
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Sobachkin
Куда ж его понесло! Тут торсионные не поля, а пустыни! Может он что-то серьёзное употреблять или ж это следствие нокаутов?
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Дэннис Молинарев
А ведь был когда-то всеми уважаемым бойцом…
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Luffy Die
Ответ Sobachkin
Куда ж его понесло! Тут торсионные не поля, а пустыни! Может он что-то серьёзное употреблять или ж это следствие нокаутов?
а в чём он не прав?
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Сергей Орлов
Ответ Luffy Die
а в чём он не прав?
Буквально во всём.
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Ron_Jeremy
🤡
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Sobachkin
Ответ Agent Smith
Он лично проверял?🤔
Может его направить в цыганские общины, где пальцем в ва.ну тыкать до сих пор, да и родить в 14 не зашквар
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Sobachkin
Какая связь между девственностью, нравственностью и алкоголем. Теперь что с тем кто порвал вечно жить, пока смерть не разлучит? Или ж рожать детей, не обеспечив? Он как чиновник, плодитесь, нам нужны люди, сами знаете для чего.... и что у вас там теперь з/п стали по 500 баксов, а то и ниже, это ничего.... мы ж россияне так этим санкциям покажем. А теперь посмотрите сколько стоит одежда для детей, смеси, лекарства, лечение....Одного поднять это и то сложно.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Bembi14
Шлеменко давно не опасен как спортсмен, но крайне опасен как общественник и политик. Не дай бог изберется куда-нибудь
Да, а то там без него царит благоразумие
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