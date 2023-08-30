Александр Шлеменко: «Раньше у нас было больше всего девственниц, а теперь девушки говорят, что аборт – право каждого»

Александр Шлеменко возмутился из-за количества абортов в России.

«У нас в годы Великой отечественной войны была самая непьющая нация, больше всего было девушек-девственниц. Которые выходили замуж девственницами. У нас нравственность была самая высокая.

А сейчас наша страна лидирует по количеству абортов, я не могу об этом не сказать. Мы ежегодно занимаем первые места, у нас их больше миллиона происходит. Экспорт абортируемого материала на косметику у нас тоже превышает все нормы.

А потом мы удивляемся, откуда у нас будет демография? Я как-то сказал против абортов и потом пришел в один колледж поговорить, там у нас девушки.

И я удивился, какое разложение, когда мне сказали девушки: «А почему вы против абортов?! Это личное дело каждого!» Мне просто хотелось вот так лицо руками закрыть. Это как с алкоголиком разговаривать: он сам себя убивает. А тут человек убивает свой род и плевать ему. Что я могу сделать?» – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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