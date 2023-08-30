Коло-Муани отказался тренироваться с «Айнтрахтом» и сообщил о желании уйти. Он ждет трансфера в «ПСЖ» в Париже

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Маркус Креше Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани отказался тренироваться с «Айнтрахтом».

Форвард обосновал отказ от тренировок желанием перейти в другой клуб.

«Мы узнали Рандаля с другой стороны, увидели его истинную сущность. На него сейчас оказывается большое давление, и такова реакция. Мы дали понять ему и его окружению, что это неправильно.

Матч против софийского «Левски» мы проведем без него. Для нас очевидно, что такое поведение никак не влияет на трансферную деятельность. Сейчас важна игра против софийского клуба. Она имеет высший приоритет и большое значение для клуба.

У нас очень качественная команда, она полностью сосредоточена на завтрашнем матче», – сказал спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше.

По данным RMC Sport, Коло-Муани сейчас находится в Париже, где ждет трансфера в «ПСЖ».

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41 комментарий

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Крыжовник Анатолий
Что-то молодые футбики стали часто тренировки бойкотировать... Не к добру...
+27
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Peter Parker
А Коло-Муани не околомуанел там?
+18
-1
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neuner
Ответ AmanEsen
Потому что клубы оборзели, раньше как-то быстрее договаривались клубы об трансфере, а сейчас совсем сумасшедших денег начали требовать
а клуб не обязан по первому требованию продавать игрока, они заключают контракт.. и игрок обязан его выполнять, если клуб его не продает
+14
-2
+12
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falkao2013
Второй Дембеле.
+11
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AmanEsen
Ответ Крыжовник Анатолий
Что-то молодые футбики стали часто тренировки бойкотировать... Не к добру...
Потому что клубы оборзели, раньше как-то быстрее договаривались клубы об трансфере, а сейчас совсем сумасшедших денег начали требовать
+18
-10
+8
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dr. cage
Президент ПСЖ: "Эй, Усман, подскажи, что нужно делать, чтобы клуб был вынужден тебя отпустить.. Мы там с Муаини мучаемся."

Президент Айнтрахта:" "Эй, Киллиан, расскажи, что делал твой клуб, чтобы удержать тебя. Мы там с Муаини мучаемся"
+8
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Farkhod Tursunkulov
Именно таким футболистом и место в ПСЖ.
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SPV73
Дембеле похоже подсказал по своему опыту в Дортмунде.
Крёше не ведись!
100 лямов и не меньше!
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ falkao2013
Второй Дембеле.
Зато подружатся наверняка
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Вячеслав Новиков-Володько
Достойны друг другу, в псж хорошая компашка собирается, Мбаппе, дембель
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Tiestorzn17
Обычно такое поведение ни чем хорошим не заканчивается.
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Александр Чижов
коло муани проситься домой в африку
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crazy_elky
Ответ vrisimo
Наконец-то , хоть кто-то это написал. А то, всех собак на игроков вешают.
Парад социалистов обьявляется открытым :)
Детишки, гуглим, что такое контракт и как оно работает. Клуб не обязан в ущерб своим интересам соглашаться на все подряд.
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ARIGAMI ARIGAMI
Знаем мы, чем такие истории заканчиваются :)
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Пирс Морган
Промах на финале ЧМ свёл с ума
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crazy_elky
Ответ vrisimo
все подряд? когда дают большие деньги, а клубы требуют ещё больше и губят карьеры?
Это твоя детская оценка, какая сумма большая. Ты не сделал домашку, гугли что такое контракт :)
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King_X
Ответ Крыжовник Анатолий
Что-то молодые футбики стали часто тренировки бойкотировать... Не к добру...
Футбики, блин🤢
Ладно футбол до футбика сокращать, но футболиста футбиком называть - брр, никак не привыкну
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Сергей Галынский
Ответ AmanEsen
Потому что клубы оборзели, раньше как-то быстрее договаривались клубы об трансфере, а сейчас совсем сумасшедших денег начали требовать
С чего это они оборзели? Парижу назвали конкретную цену. Хошеь игрока - заплати
А Коло-Муани не должен получать зарплату,а наоборот,оштрафован
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AmanEsen
Ответ neuner
а клуб не обязан по первому требованию продавать игрока, они заключают контракт.. и игрок обязан его выполнять, если клуб его не продает
Игроки понимают риск таких шантажей, но загвоздка в том, что клубам зачастую становиться выгоднее продать игрока со скидкой, нежели смотреть как из за санкции он начнет терять ценник.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Пошла рабочая схема...а вообще такие демарши, как правило, добром для самого игрока не заканчиваются в последующем
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Ansu Fati
Тут уже несколько раз это цитировали, но повторюсь опять. ПСЖ действительно умеет находить игроков, стоящих клуба.
У человека контракт с клубом, этот дурак во время тренировок находится в другой стране. Если Айнтрахт пойдет на принцип и отложит деньги на второй план, то юридически и морально нагнут игрока по полной
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leon01
Ну да, увидеть Париж и…….
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Асенсио Мадрид
"Метод Дембеле" когда то 2017 году восходящая звезда Бундеслиги Усман Дембеле для перехода в Барселону бойкотировал, самовольно не участвовал тренировки Дортмунда. Руководство шмелей неожидав таких действий от футболиста ускорила трансфер. После чего футболисты топ лиг изъявивщие уйти из команды применяли метод мягкого воздействия владельцем и спорт.директором футбольных клуб. Основателем указанного метода действий является Усман Дембеле и его агент, бывший футболист Тотенхема Мусса Сисакко
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Spaten
Заболотный не пришёл на тренировку. Ждёт трансфера в ПСЖ
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romanisti89
Муани, Мбаппе, Дембеле... ПСЖ наконец то начал французский вектор
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