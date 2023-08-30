Коло-Муани отказался тренироваться с «Айнтрахтом» и сообщил о желании уйти. Он ждет трансфера в «ПСЖ» в Париже
Рандаль Коло-Муани отказался тренироваться с «Айнтрахтом».
Форвард обосновал отказ от тренировок желанием перейти в другой клуб.
«Мы узнали Рандаля с другой стороны, увидели его истинную сущность. На него сейчас оказывается большое давление, и такова реакция. Мы дали понять ему и его окружению, что это неправильно.
Матч против софийского «Левски» мы проведем без него. Для нас очевидно, что такое поведение никак не влияет на трансферную деятельность. Сейчас важна игра против софийского клуба. Она имеет высший приоритет и большое значение для клуба.
У нас очень качественная команда, она полностью сосредоточена на завтрашнем матче», – сказал спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше.
По данным RMC Sport, Коло-Муани сейчас находится в Париже, где ждет трансфера в «ПСЖ».
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Президент Айнтрахта:" "Эй, Киллиан, расскажи, что делал твой клуб, чтобы удержать тебя. Мы там с Муаини мучаемся"
Крёше не ведись!
100 лямов и не меньше!
Детишки, гуглим, что такое контракт и как оно работает. Клуб не обязан в ущерб своим интересам соглашаться на все подряд.
Ладно футбол до футбика сокращать, но футболиста футбиком называть - брр, никак не привыкну
А Коло-Муани не должен получать зарплату,а наоборот,оштрафован
У человека контракт с клубом, этот дурак во время тренировок находится в другой стране. Если Айнтрахт пойдет на принцип и отложит деньги на второй план, то юридически и морально нагнут игрока по полной