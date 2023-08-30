Рандаль Коло-Муани отказался тренироваться с «Айнтрахтом».

Форвард обосновал отказ от тренировок желанием перейти в другой клуб.

«Мы узнали с другой стороны, увидели его истинную сущность. На него сейчас оказывается большое давление, и такова реакция. Мы дали понять ему и его окружению, что это неправильно.

Матч против софийского «Левски» мы проведем без него. Для нас очевидно, что такое поведение никак не влияет на трансферную деятельность. Сейчас важна игра против софийского клуба. Она имеет высший приоритет и большое значение для клуба.

У нас очень качественная команда, она полностью сосредоточена на завтрашнем матче», – сказал спортивный директор « » .

По данным RMC Sport, Коло-Муани сейчас находится в Париже, где ждет трансфера в « ».

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