Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Динамо», «Краснодар» в гостях у «Пари НН»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

Стартует 3-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Во вторник «Спартак» сразится с «Динамо», «Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН».

В среду ЦСКА встретится на выезде с «Сочи», «Локомотив» – с «Ростовом», «Зенит» будет противостоять «Балтике».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

3-й тур

Рубин – Урал
Дата проведения
29 августа, 15.00, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

Факел – Оренбург
Дата проведения
29 августа, 17.15, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Пари НН – Краснодар
Дата проведения
29 августа, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Спартак – Динамо
Дата проведения
29 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – Крылья Советов
Дата проведения
30 августа, 17.15, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
30 августа, 17.15, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

 

Балтика – Зенит
Дата проведения
30 августа, 19.30, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Ростов – Локомотив
Дата проведения
30 августа, 19.30, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гражданин 1975.
Рубин - Урал
Значит взять Казань пора, Уралу счастья и добра :)!!!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Ответ LaffyTaffy
А как
ну как же, конечно, в общем ... набиваются, как беженцы, с торбами и котомками, лезут спать на третью полку, тут же едят, пьют, кругом вонь, шум, гам, толчея, орут дети и бухие попутчики.

Ты когда нибудь в СВ ездил ? тем более - Локо команда РЖД...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Чемпион «Спартак» продолжает укреплять позицию. Теперь уже в кубке
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентина Николаевна
Когда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
динамо на классе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Ответ LaffyTaffy
Бедный Локо, посреди сезона мотаться на поезде в Ростов… Лучше бы технарь раковарам подарили, чем столько время на путь тратить
не любишь поезда ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Ответ LaffyTaffy
Для профспорисмена это пытка
ты же понимаешь, что Локо ездит не в плацкарте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ Ызяя
ты же понимаешь, что Локо ездит не в плацкарте
А как
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ LaffyTaffy
Бедный Локо, посреди сезона мотаться на поезде в Ростов… Лучше бы технарь раковарам подарили, чем столько время на путь тратить
так локомотив, это же ведь и поезд=)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий