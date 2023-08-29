Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Динамо», «Краснодар» в гостях у «Пари НН»

Стартует 3-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Во вторник « » сразится с « », « » сыграет в гостях с « ».

В среду встретится на выезде с «Сочи», «Локомотив» – с «Ростовом», «Зенит» будет противостоять «Балтике».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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