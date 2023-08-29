Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Динамо», «Краснодар» в гостях у «Пари НН»
Стартует 3-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Во вторник «Спартак» сразится с «Динамо», «Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН».
В среду ЦСКА встретится на выезде с «Сочи», «Локомотив» – с «Ростовом», «Зенит» будет противостоять «Балтике».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
3-й тур
- Дата проведения
- 29 августа, 15.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 29 августа, 17.15, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 29 августа, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 29 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 30 августа, 17.15, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 30 августа, 17.15, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 30 августа, 19.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 30 августа, 19.30, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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