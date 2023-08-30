Валиева, Туктамышева, Горбачева, Акатьева, Кондратюк, Косторная и Куница, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Мишина Максим Некрасов Роман Плешков Александр Галлямов Артем Ковалев Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Илья Княжук Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Денис Ходыкин контрольные прокаты Аннабель Морозов Алена Косторная Елизавета Шанаева Девид Нарижный Ксения Синицына Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Екатерина Миронова Евгений Устенко Никита Рахманин Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Илья Яблоков Александр Васькович Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Ирина Хавронина Вероника Жилина Юлия Артемьева Карина Акопова Елизавета Пасечник Таисия Собинина Алина Горбачева Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Дарья Садкова Анастасия Зинина Артем Грицаенко Григорий Федоров Вероника Яметова Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

Стали известны участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве.

86 комментариев

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antrrap
Хромых. Куницы!!! Очень очень ждем!
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Лия Романова
как же приятно видеть в числе участников Степанову/Букина😍 большой удачи им в сезоне и хороших прокатов!
и интересны, конечно, новые пары Морозов/Еременко и Шевченко/ Ежлов
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Лия Романова
в ЖО Туктик с остальными молодыми девочками выглядит как воспитательница детсада вывела группу погулять😂😂😂

Мужская одиночка норм, стабильна
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+15
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Lana Kazakova
Алёна на открытых прокатах как парница. И радостно и грустно. Просто она была чудесной одиночницей. Надеюсь, что и в парном катании у неё всё будет хорошо.
+9
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Анастасия Внукова
Очень рада видеть Жилину, Ветлугина, Ходыкина с Собининой, Косторную с Куницей и Шевченко с Ежловым. Жаль, что не позвали Ивана Попова.
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Katerina Sunny
О, Алёнка с Георгием будут. Ещё большая мотивация накатывать программы.
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Peter Varfolomeyev
Горбачева главной звездой прокатов будет конечно.
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Сладкий пончик
Интересно будет посмотреть на Таисию и Дениса.
Пару Алена-Гоша конечно позвали авансом и ради шоу.
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Е...С
Здорово, очень мощный состав во всех видах. Рада Нику в списках видеть.
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Ayla
Ответ Voronok
Из 12 одиночниц 5 спортсменки ТШТ, ура)) А плющеботы и журналисты-хайпожоры принесут извинения за свои глупые набросы, что якобы Жилину типа не пускают во взрослые федра и злая Этери?
вот не начинали бы, надоели разборки
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Katerina Sunny
Вероничка тоже будет, надеюсь по взрослым будет в сезоне.
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EmperorNazer
У девочек особенно радостно видеть Майю Хромых в списках. Здорово, что она сумела восстановиться после той страшной травмы и готовится выступать на соревнованиях. Хэштег #майяможет вновь становится актуальным. Ну а участие Алены с Гошей - это, конечно, беспрецедентная история. Чтобы пару, которая ни разу вместе не выступила ни на каких, даже самых мелких соревнованиях, допустили до контрольных прокатов сборной - звучит как бред сумасшедшего. Но ОП в последние годы явно прослеживается шоу-составляющая, поэтому с этой точки зрения их приглашение абсолютно оправданно. Ни к одной другой паре на прокатах и близко не будет приковано столько внимания, это гарантированно.
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Alealeale
Вот и дожили до момента когда мужской состав интереснее женского.) Радостно за Косторку.
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Iomov
Не знаю почему, но мне приятно увидеть в списке Ксторную! Несмотря ни на что она в обойме и это радует, хотя я никогда не был ее болельщиком. Несмотря на взбалмошный характер, она талантлива и возможно с нее ещё будет толк!
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Popotasha
Странно, что не вижу Мухортовой-Евгеньева... И Даниэлян где-то потерялся..
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Vera Goncharova
очень хочется взглянуть на Косторную-Куницу, Хавронину-Нарижного и Морозов-Еременко, Шевченко-Ежлова. в этом сезоне по ходу будет интересно наблюдать за парными видами спорта
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angelbf@mail.ru
Жду Ходыкина и Собнину...интересная пара намечается, ну и Куницы😁кто бы знал, что пары будут для меня самыми интересными
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Katerina Sunny
Ответ Сладкий пончик
Интересно будет посмотреть на Таисию и Дениса. Пару Алена-Гоша конечно позвали авансом и ради шоу.
Ради какого шоу позвали Шевченко-Ежлова? Постарались побольше заявить участников, что хорошо для зрителей.
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Syndycate
Ждем комментарий ТАТ про отсутствие Щербаковой, как она ничего не делает и предала своих болельщиков)
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Peter Varfolomeyev
Рад видеть Ксению Синицыну в списке участников, и очень жду новых постановок! Должна быть в сборной конечно вместо двух халтурщиц, которых на контрольных прокатах ожидаемо не видать.
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Леди Брэкнелл
Главное чтоб никто не снялся. Билеты уже куплены ))
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АннаФ
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Расстроена, что Трусовой не будет, но все равно постараюсь приехать остальных посмотреть!
Классный состав.
Букины. Аленка с Гошей. Ника. Майя. И остальные)
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Allairina
Очень жду, пойду смотреть! Желаю всем удачно выступить!
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Ayla
Ой какие крутые списки!! Хоть бы никто не снялся ттт!! Ждем))))
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Хана Спектор
Ура!!!
Новый сезон!
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