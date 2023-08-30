Валиева, Туктамышева, Горбачева, Акатьева, Кондратюк, Косторная и Куница, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России
Стали известны участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.
Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
Контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве.
и интересны, конечно, новые пары Морозов/Еременко и Шевченко/ Ежлов
Мужская одиночка норм, стабильна
Пару Алена-Гоша конечно позвали авансом и ради шоу.
Классный состав.
Букины. Аленка с Гошей. Ника. Майя. И остальные)
Новый сезон!