«Интер» купил Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро

Бенжамен Павар стал игроком «Интера».

Итальянский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Бавария» получит 30 миллионов евро за продажу футболиста. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Бундеслиги Павар провел 30 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику француза можно найти здесь.

Фото: inter.it

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