«Интер» купил Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро
Бенжамен Павар стал игроком «Интера».
Итальянский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
Ранее сообщалось, что «Бавария» получит 30 миллионов евро за продажу футболиста. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.
В прошлом сезоне Бундеслиги Павар провел 30 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Фото: inter.it
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Удачи
Честный,пусть и иногда ошибающийся игрок.Всегда в игре,никогда не халявил,не сачковал.Желаю ему всего самого наилучшего в Милане.
P.S.Надеюсь руководство Баварии знает что делает.Всё таки такие игроки не массовый товар.
хороший трансфер👍🏻
добро пожаловать, удачи и трофеев побольше!
состав нормально укомплектован, и ожидания огромные от этого сезона, Симоне, не подведи