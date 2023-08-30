«Интер» купил Павара у «Баварии» за 30+2 млн евро

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия трансферы Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар стал игроком «Интера».

Итальянский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. 

Ранее сообщалось, что «Бавария» получит 30 миллионов евро за продажу футболиста. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Павар провел 30 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику француза можно найти здесь

Фото: inter.it

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29 комментариев

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Фил Федотов
Отличное т.о у нас на удивление), а начиналось не очень…
+24
-4
+20
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Тухель
Ответ Roman_ello
Даже не знаю, дураки ли МЮ или Павар уже сдаёт 🤔
В каком месте Павар сдает? Он один из самых стабильных игроков Баварии прошлого сезона. Другое дело неизвестно как Павар бы играл в паре ЦЗ, а в том что он в тройке справа хорошо будет играть сомнений нет. В Баварии он часто практически 3 ЦЗ и играет из за супер атакующего Дэвиса.
+18
0
+18
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ten Hag
Павар добротный защитник
Удачи
+20
-2
+18
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Максим Черкашин
Ответ Фил Федотов
Отличное т.о у нас на удивление), а начиналось не очень…
Маротте, надо памятник у Джузеппе Меацца ставить.:))))
+6
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+6
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Olimjon Nazarov
Хорошее приобретение для них
+7
-1
+6
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Никита Самарин
Правым центральным в тройке должен встать как влитой.
+5
0
+5
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Борис Энгельгардт
такие опции были на рынке - Павар, Шкриньяр, а МЮ только-только вступает в борьбу за Кукурелью...
+4
-1
+3
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Bayern2004
А мне очень нравился Павар.
Честный,пусть и иногда ошибающийся игрок.Всегда в игре,никогда не халявил,не сачковал.Желаю ему всего самого наилучшего в Милане.
P.S.Надеюсь руководство Баварии знает что делает.Всё таки такие игроки не массовый товар.
+4
-1
+3
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buFFon
Добро пожаловать в Серию А!!!
хороший трансфер👍🏻
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-1
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Трент Резнор
Чума. Отличный сезон нас ждёт.
+4
-1
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che kaif
С повышением.давно заслужил поиграть в более топовой лиге 🇨🇵💪
+14
-11
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bukvoed33
На Баварию всегда приятно смотреть с любыми футболистами. Когда она проигрывает, то делает это достойно. Ушли хорошие игроки, придут ещё лучше. Люка, вообще достаточно редко играл. Павар очень добротный защитник.
+3
-1
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
и хороший повар не помешает
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Alien
какие -то гримсы рынка, за кого-то бешеные бабки выкладывают, а тут защитник с именем, чемпион мира в самом расцвете лет (27), и всего 30 лямов евро
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grande Inter
хир ви гоу, наконец-то.
добро пожаловать, удачи и трофеев побольше!
состав нормально укомплектован, и ожидания огромные от этого сезона, Симоне, не подведи
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vcaireac
Поздравляю Интер с отличным приобретением! Надеюсь в этом сезоне борьба в Сарии А будет упорнее прошлогодней)Удачи Интеру и Павару.
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Газонокосильщик Хави
С зажимом денег от китайца можно сказать, что даже хорошее трансферное окно. Лучше пожалуй по ожиданиям было когда Санчес переходил
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Ира15577
Ответ Bayern2004
А мне очень нравился Павар. Честный,пусть и иногда ошибающийся игрок.Всегда в игре,никогда не халявил,не сачковал.Желаю ему всего самого наилучшего в Милане. P.S.Надеюсь руководство Баварии знает что делает.Всё таки такие игроки не массовый товар.
Я тоже удивлена что Бавария его отпускает!
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ПавелАвер
удачи Павару, трудяга хоть и со своими закидонами. Но на поле он не ленился.
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Ibra Meji
Ответ Bayern2004
А мне очень нравился Павар. Честный,пусть и иногда ошибающийся игрок.Всегда в игре,никогда не халявил,не сачковал.Желаю ему всего самого наилучшего в Милане. P.S.Надеюсь руководство Баварии знает что делает.Всё таки такие игроки не массовый товар.
У него год контракта остался и он сказал, что не будет продлевать. И 30 хорошая цена для защитника с годом контракта.
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Максим Маслов
Ответ Борис Энгельгардт
такие опции были на рынке - Павар, Шкриньяр, а МЮ только-только вступает в борьбу за Кукурелью...
для покупки Павара нужна была продаж Маги. Это все понимают)
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Владислав
Ответ Surviving
Две сестры-гадюки.
Истинно так.
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-2
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Газонокосильщик Хави
Ответ Максим Черкашин
Маротте, надо памятник у Джузеппе Меацца ставить.:))))
Все таки хорошая часть Ювентуса в Интер перешла. У них там после его ухода прям все "шикарно" стало
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VecchiaSignora
чот грустный какой-то
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Милан 737.
На молодого Джеко с лица похож ..
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