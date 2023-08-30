Рубиалес из-за отстранения от футбола лишится 3-месячной зарплаты в RFEF и УЕФА, 9000 евро для аренды жилья, служебной машины и гаджетов

Луис Рубиалес пострадает материально из-за отстранения от футбола.

Ранее ФИФА отлучила главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней за поцелуй с испанской футболисткой .

В результате санкций лишится 3-месячной зарплаты не только в RFEF, но и в (его годовые оклады в организациях составляют 371 000 и 250 000 евро чистыми соответственно).

Кроме того, федерация перестала платить ему 3000 евро в месяц для аренды жилья, запретила пользоваться служебной машиной и водителем, а также потребовала вернуть все служебные гаджеты (ноутбуки, планшеты, смартфоны), которыми он пользовался будучи президентом RFEF.

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