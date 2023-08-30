Рубиалес из-за отстранения от футбола лишится 3-месячной зарплаты в RFEF и УЕФА, 9000 евро для аренды жилья, служебной машины и гаджетов

Теги Луис Рубиалес УЕФА дисквалификации ФИФА Федерация футбола Испании деньги Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес пострадает материально из-за отстранения от футбола.

Ранее ФИФА отлучила главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней за поцелуй с испанской футболисткой Дженнифер Эрмосо.

В результате санкций Рубиалес лишится 3-месячной зарплаты не только в RFEF, но и в УЕФА (его годовые оклады в организациях составляют 371 000 и 250 000 евро чистыми соответственно).

Кроме того, федерация перестала платить ему 3000 евро в месяц для аренды жилья, запретила пользоваться служебной машиной и водителем, а также потребовала вернуть все служебные гаджеты (ноутбуки, планшеты, смартфоны), которыми он пользовался будучи президентом RFEF.

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9 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
видать Рубиалес расценки не знает...

самый дорогой поцелуй (даже не в засос) 😅🤭
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buFFon
Дааа, как были все счастливы на награждении, как они все обнимались, целовались. Та тоже, такая счастливая была после поцелуя и все завидовали ей...
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
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На 100€ в день. Он же написал
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<~Inter~>
скинуться на проживание ему нужно?
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Очки Дани Алвеса
Приму к сведению, очень важная новость. Бедолага, как он без рабочих гаджетов срач о себе на спортсе прочитает
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T622222
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T622222
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Nemat A
Зарплата ладно, служебная машина.. можни как нибудь пережить, но гаджеты? Это слишком жесткое наказание.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ T622222
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ T622222
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