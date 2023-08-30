Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером. У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам»

Фигуристка Алина Горбачева впервые прокомментировала свое исчезновение.

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, тренером – Sports.ru), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!

У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева в инстаграме.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?