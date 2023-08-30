Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером. У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам»
Фигуристка Алина Горбачева впервые прокомментировала свое исчезновение.
Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.
«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.
Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, тренером – Sports.ru), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!
У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева в инстаграме.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Всё это стремление найти виноватых - обвиняют то Алину, то тренера, то родителей - от желания упростить сложную ситуацию.
Желаю взрослым поступать мудро и решить все внутренние конфликты.
Мало ли что случилось, мне тоже порой хочется от всех сбежать и желательно без предупреждения, но мозг уже понимает, что будут переживать и искать, поэтому предупреждаю, что отключаю телефон, уезжаю, не ищите, через неделю вернусь. Но в 16 лет, да что там, даже в 10 мне казалось, что я уже очень взрослая, самостоятельная и со мной ничего не может случиться.
Ждём тебя на соревнованиях.
Очевидно 🤡