Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером. У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева впервые прокомментировала свое исчезновение.

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко, тренером – Sports.ru), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!

У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева в инстаграме.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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80 комментариев

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Maria N
Даже в благополучных семьях подростки бывает что убегают.
Всё это стремление найти виноватых - обвиняют то Алину, то тренера, то родителей - от желания упростить сложную ситуацию.

Желаю взрослым поступать мудро и решить все внутренние конфликты.
+31
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+29
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Gilonjon862
Мда... Они считают, что все вокруг идиоты и этот текст написала девочка? "не верьте горе-блогерам", подростки таких выражений не используют
+39
-12
+27
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Регина
Заметили, тренер любимый, а мама нет 🙈
+20
-5
+15
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Charliz
Ответ Anna Morgan
Пиар что ли?
Не пиар, а составили текст и сказали разместить.
+12
-1
+11
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Залина Малина
Это намёк на Родину?
+15
-5
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Masha petrova
Решили по традиции замести все под ковер, иначе если открыть этот ящик пандоры то придется закрывать нашу фабрику чемпионок, ведь десятые места нам не нужны. А так и дальше можно будет тренировать детей головой о борт, если не слушаются наших самых передовых и прогрессивных тренеров.
+19
-9
+10
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AAPolyansky
"не верьте сми и блогерам" - а побегам твоим тоже не верить?
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Регина
Судя по всему тот, кто ведет её аккаунт, не сделал никаких выводов... Позвольте ребёнку хоть немного побыть вне публичного пространства. Никто не ждёт от неё никаких объяснений и извинений.
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Charliz
Ответ Maria N
Даже в благополучных семьях подростки бывает что убегают. Всё это стремление найти виноватых - обвиняют то Алину, то тренера, то родителей - от желания упростить сложную ситуацию. Желаю взрослым поступать мудро и решить все внутренние конфликты.
Народ просто прекратил различать сериал от реальной жизни. Плюс что еще делать, как не почесать свои комплексы о чужую боль, чужую жизнь. Где еще можно побыть хорошим и правильным, мудрым и рациональным, как выплеснув всю свою желчь на постороннего человека?)
+11
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Адриана
А почему тогда ночевала в подъезде? Когда "всё хорошо" ,так не делают....но, действительно, хорошо, что всё ТАК закончилось.
+9
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+8
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Charliz
Ответ Залина Малина
Это намёк на Родину?
Представляю как эта Синяя разошлась
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Бу!
ну чего и следовало ожидать - тупо привлечение внимания. "у нас все хорошо" - сказала девочка, сбежавшая от всех, которую искал весь город.
+11
-4
+7
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Мэй Касахара
Ответ Залина Малина
Это намёк на Родину?
Не слежу за творчеством этого горе-блогера. Но представляю, как она поливала тренера, у которого тем более конфликт с Рудковскими..
+11
-4
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Maria N
Ответ Залина Малина
Это намёк на Родину?
Очевидно, да.
+8
-1
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Лакс
все еще непонятно, "с любимым тренером и мамой" - здесь мама это именно мама?
+6
0
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milya ololo
угарно если девчонка даж и не знала что ее там разыскивают. просто решила развеяться лол)))
+7
-2
+5
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Дружба11
Алина, если от твоего имени будут писать такой бред,то не дураки люди начнут думать, что это пиар, поэтому не надо,чтобы взрослые прикрывая себя писали свои мысли от твоего имени.
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Спортивный лис
Ох, ребенок. В идеале ребенок должен на первом месте писать маму, но нет, здесь любимый тренер, а только потом мама.
Мало ли что случилось, мне тоже порой хочется от всех сбежать и желательно без предупреждения, но мозг уже понимает, что будут переживать и искать, поэтому предупреждаю, что отключаю телефон, уезжаю, не ищите, через неделю вернусь. Но в 16 лет, да что там, даже в 10 мне казалось, что я уже очень взрослая, самостоятельная и со мной ничего не может случиться.
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Nokolay Fomi4ev
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Поговорили с девочкой, объяснили, что не нужно выносить сор из избы и лучше всё оставить, как было. Система в очередной раз победила. Нугуманова и рискнула рассказать о ситуации в группе, так никакого результата не вышло, еще оплевали девушку.
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Hiro Nakamura
Ну, вот, Алина, ты тоже читаешь спорц) Ты стала чуточку старше, в следующий раз будь умнее и не принимай скоропалительных решений. Не читай хейтеров и делай свою работу, как умеешь. Но пасаран!
Ждём тебя на соревнованиях.
+7
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Meowow
Пошли публичные покаяния
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Бене Гессерит
Ответ Залина Малина
Очевидно, что накрыла депрессия. Но ведь что-то привело к ней.
Ого, диагноз через новость на спортсе 😂😂😂
Очевидно 🤡
+4
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Александр
и Бастрыкин это "съест"?...
+4
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Регина
Если все было хорошо и не связано с ФК, почему на звонки "любимого тренера" и мамы не отвечала?🙃
+3
0
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Natalia_777
Алиночке только слова поддержки , такой адский труд , усталость , тренировки , диеты - тут не хочешь , а сорвёшься... Удачи тебе, самые наши лучшие пожелания !
+4
-1
+3
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