Ларионов о российском футболе: «Лучше посмотрю «Ливерпуль» и «МЮ». Тратить два часа на то, что мне неинтересно… Приедет в Нижний «Арсенал», но не тульский – с удовольствием схожу»

Теги Торпедо Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Игорь Ларионов Арсенал Тула КХЛ Пари НН Хоккей

Игорь Ларионов рассказал о своем отношении к футболу.

 – Вы пристально следите за АПЛ. Когда вас можно увидеть на футболе в Нижнем Новгороде?

– Я очень люблю футбол. Так же, как люблю театр, люблю музыку. Но это берет время. У нас 24 часа в сутках. И тратить два часа на футбол, который мне неинтересен… Я не говорю про Нижний Новгород.

Если есть выбор посмотреть «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», то я, конечно, лучше посмотрю эту игру. Потому что хочется отдачи, хочется энтузиазма, хочется огня, но это зависит от выбора игроков, селекции, людей, энтузиазма, креатива, который хочется видеть. Я слежу за командой [«Пари НН»], вижу результаты, но мимолетом. Наш город, вопросов нет.

Знаю, насколько игра популярна во всем мире, и мы пытаемся каким-то образом преодолевать все сложности, которые возникают на международной арене, но пока не готов ответить на этот вопрос.

Посмотрю хайлайтс в интернете, кто забивал, не более того. Но если сюда приедет «Арсенал», но не тульский, а лондонский – с удовольствием пойду посмотреть, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Ларионов.

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98 комментариев

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Сергей Орлов
С КХЛ то же самое. Зачем её смотреть, если есть НХЛ.
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Дмитрий Якушевич
Ответ Сергей Орлов
С КХЛ то же самое. Зачем её смотреть, если есть НХЛ.
Ну КХЛ все же вторая лига в этом виде спорта, а не двадцатая
+111
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+82
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Надоело париться в бане
Ответ лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол? Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
Ой да ладно, вполне себе смотрибельный у нас чемпионат. Игры команд нижней части Ла Лиги сейчас зрелище ещё хуже, чем условные баталии НН и Факела, многие матчи Лиги 1 тоже не слишком-то перевариемы. Про Бундеслигу вообще молчу, правда, я персохейтер лиги фармов баварки, моё мнение необъективно. Не знаю уж, откуда такой хейт РПЛ, типичный чемпионат второй десятки Европы со всеми его плюсами и минусами. Но в среднем по больнице смотреть можно и даже запивать не надо.
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лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол?
Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
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Kemal Gul
Ответ лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол? Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
Ага, именно поэтому тв-рейтинги матчей РПЛ всегда были выше топ-4 лиг, когда те шли по матчу. Людям всегда интресно своё болото. Эти пусть кривые, косые, но свои, а к МЮ и Реалам этим вашим душа не лежит. Да и вообще это нормальная практика - болеть за локальную команду и смотреть её матчи и матчи чемпионата, в котором она участвует. В Чемпионшипе тоже отнюдь не топы играют, но это одна из самых посещаемых лиг Европы. Странно, че это все англичане за сильные МС и Ливерпуль не болеют, а за Борнмуты и Мидлсбро?
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Зубы Дзюбы
Ответ лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол? Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
Есть такая вещь как "болеть за клуб из родного города". Поэтому я например скорее матч Спартака посмотрю чем арсенал-ливерпуль
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Моему деду болеющему за Тульский арсенал было обидно (
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Goodvin55
Ответ Xm.md
Нормально этот ноунейм набросил. Будто его хоккей кто-то смотрит
Смешно 2 олимпиады, 4 ЧМ, 3 кубка Стенли, тут уж скорее весь наш ногомяч нонеймы...
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Sla Slo
Ответ Сергей Орлов
С КХЛ то же самое. Зачем её смотреть, если есть НХЛ.
Почему же ты тогда сидишь нк спорце, хотя мог бы читать хорошие книги ?
+10
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Дмитрий Якушевич
Ну КХЛ все же вторая лига в этом виде спорта, а не двадцатая
в хокке и двадцати профессиональных лиг нет, это да
+10
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ГЕНПЛАН
Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!
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Бондарев Олег
Ответ лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол? Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
Ну не передёргивайте, пожалуйста, уровень РПЛ не то, чтобы очень высок, но точно и не катастрофически низок.
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Saint_Jimmy
Такого снобизма никогда не понимал. В данном конкретном случае ладно, он всё-таки хоккейный тренер, но вот вообще - когда живёшь в провинции, в твоём городе команда пердива или даже втордива - но ты надуваешь щёки и рассказываешь, что болеешь онли за Реал какой-нибудь, а на своих принципиально не ходишь, мадридиста из Нижневартовска. При этом говоришь, что любишь футбол.
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okkervil
А мне, как раз, скажем, Краснодар - Ростов интереснее.
Следите вы за своими видами спорта.
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kilechka
Ответ Don_Krebs
Комментарий скрыт
Про полное доминирование сборных из кхловцев ( за исключением Германии ) на последних двух олимпиадах без НХЛ мы скромно умолчим , да ? На последней олимпиаде процентов 40 из всех игроков было из КХЛ . Сейчас очевидно уровень лиги упал после ухода Йокерита и других , но даже так у нас не самая фиговая лига , раз едут люди типа Гальчинюка ( конечно же за баблом )
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Goodvin55
Ответ Xm.md
Комментарий удален модератором
Пришлось гуглить кто такая это ваша рукака. Поймите если Вам нравится вид спорта, это не значит что он интересен всем. Нонеймы это наши футболисты и лига к сожалению что для футбольных что для не футбольных стран. Я бы например и Ливер с СЮ не стал смотреть, если только за компанию. Два часа этого действа не каждый вывезет, а американцы бейсбол смотрят по 4 часа и ничего. В общем на вкус и цвет товарищей нет. Но уж Ларионова нонеймом называть это не снобизм, это просто показатель низкого культурного уровня.
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Bernd Leno
Ответ лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол? Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
Ну тогда надо все лиги на планете кроме топ-5 европейских позакрывать

Ну ещё можно саудовскую лигу и млс оставить)))
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Andrew Kolevatykh
Ответ riverman1980
В реальности в РФ Зенит-Спартак смотрит 3-4 млн, а количество любителей АПЛ показало количество подписчиков ОККО. Сколько их там было, 100 тыс набралось?
В реальности большинство просто не хочет платить, либо для них это существенная сумма. Некорректно сравнивать трансляцию на бесплатном эфирном канале и платном сервисе.
Интересно больше, у скольких есть подписка на тот же МАТЧ.Премьер, раз РПЛ такая интересная.
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Helge
Я с ним согласен. Лучше посмотрю «Ливерпуль» и «МЮ», чем РПЛ или КХЛ. Зачем смотреть что-то неинтересное, когда можно посмотреть интересное?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Metrostadt11315
а сколько народу следит за торпедо по хоккею?
После прихода Ларионова больше, чем раньше
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Ответ riverman1980
В реальности в РФ Зенит-Спартак смотрит 3-4 млн, а количество любителей АПЛ показало количество подписчиков ОККО. Сколько их там было, 100 тыс набралось?
Вы недооцениваете пиратов.)
+4
-1
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justburn
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Абсолютно согласен! Перестал смотреть эту помойку под названием РПЛ, всем понято, что политпроект из Питера чемпион каждый год, пока кое что не закончится. Лучше смотреть прекрасный европейский футбол, и АПЛ это лучший представитель!
Приложи подорожник.
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haymaker
Если нет какой-то родной команды в России (что вполне нормально), и если к футболу относишься как к шоу/искусству(что соответствует действительности), то вполне логично так рассуждать
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Mbest77
Ответ ГЕНПЛАН
Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!
И эти слова мы слышим от депутата «Единой России»!? Неправильно мы нынче молодежь воспитываем, честное слово
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Денис Давыдов
Ответ лицемерный гнус
Ну тут всё по факту. Какой нормальный человек будет тратить время на российский футбол? Тем более, если параллельно играет Апл или какой-то другой чемпионат из топов.
есть люди которые смотрят дешёвые российские сериалы по ТВ.
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