Ларионов о российском футболе: «Лучше посмотрю «Ливерпуль» и «МЮ». Тратить два часа на то, что мне неинтересно… Приедет в Нижний «Арсенал», но не тульский – с удовольствием схожу»

Игорь Ларионов рассказал о своем отношении к футболу.

– Вы пристально следите за АПЛ. Когда вас можно увидеть на футболе в Нижнем Новгороде?

– Я очень люблю футбол. Так же, как люблю театр, люблю музыку. Но это берет время. У нас 24 часа в сутках. И тратить два часа на футбол, который мне неинтересен… Я не говорю про Нижний Новгород.

Если есть выбор посмотреть «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», то я, конечно, лучше посмотрю эту игру. Потому что хочется отдачи, хочется энтузиазма, хочется огня, но это зависит от выбора игроков, селекции, людей, энтузиазма, креатива, который хочется видеть. Я слежу за командой [«Пари НН»], вижу результаты, но мимолетом. Наш город, вопросов нет.

Знаю, насколько игра популярна во всем мире, и мы пытаемся каким-то образом преодолевать все сложности, которые возникают на международной арене, но пока не готов ответить на этот вопрос.

Посмотрю хайлайтс в интернете, кто забивал, не более того. Но если сюда приедет «Арсенал», но не тульский, а лондонский – с удовольствием пойду посмотреть, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Ларионов.

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