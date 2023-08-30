49 футболистов вызваны на сентябрьский сбор сборной России.

Тренерский штаб национальной команды России во главе с назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В список попали 49 игроков.

Вратари: , (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), (ЦСКА).

Защитники: («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов»), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА), Александр Юшин («Урал»), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов»), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Кирилл Кравцов («Сочи).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Тамерлан Мусаев («Балтика»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Сообщалось, что команда проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта.