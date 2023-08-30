49 игроков вызваны в сборную России. Головин, Джикия, Чалов, Тюкавин, Соболев, Васильев, Сафонов, Комличенко – в списке

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Динамо Москва Балтика Урал Валерий Карпин Оренбург Краснодар товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Вячеслав Караваев Илья Помазун Николай Комличенко Илья Лантратов Антон Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Александр Юшин Антон Зиньковский Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Пари НН Артем Макарчук Матвей Сафонов Федор Чалов Иван Обляков Александр Черников Александр Соболев Данил Глебов Владимир Хубулов Сергей Бабкин Илья Вахания Даниил Хлусевич Александр Солдатенков Максим Глушенков Сочи Вячеслав Литвинов Сергей Пиняев Максим Мухин Станислав Агкацев Сергей Волков 2002 Владислав Тороп Кирилл Кравцов Евгений Морозов Руслан Литвинов Степан Оганесян Тамерлан Мусаев Даниил Денисов Константин Тюкавин Виктор Александров Андрей Лангович Эдгар Севикян Никита Кривцов Ярослав Михайлов Виктор Мелехин Ярослав Гладышев Дмитрий Васильев 2004 Артем Карпукас Никита Ермаков Егор Погостнов Футбол

49 футболистов вызваны на сентябрьский сбор сборной России.

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В список попали 49 игроков. 

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов»), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА), Александр Юшин («Урал»), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов»), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Кирилл Кравцов («Сочи).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Тамерлан Мусаев («Балтика»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Сообщалось, что команда проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. 

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124 комментария

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Kemal Gul
Внимательно просмотрите этот список, возможно вы тоже в него попали
+215
-2
+213
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Peter Parker
Сборная России против Челси. 49 на 49
+97
0
+97
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bellyashe
в сборную скоро можно будет попасть за хет-трик в финале Кожаного Мяча)
+66
-1
+65
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Roman
Всех живых вызвали, я так понял
+48
-1
+47
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Peter Parker
Ответ Сергей Хрищанович
В расширенном списке было 36 игроков, в окончательном - 49. Это конечно гениально. Если уже вызываете столько, то отсекать Кержакова и Сергеева - это сверх разумно. Ну и ладно, хотя б какую-нибудь глупую травму не получат.
Да ладно. И без Александра есть кому сыграть в нападении.
+31
0
+31
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myswordishatred
Можно круговой турнир для четырёх команд играть, зачем вообще с Египтом договаривались?
+30
0
+30
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Сергей Хрищанович
В расширенном списке было 36 игроков, в окончательном - 49. Это конечно гениально. Если уже вызываете столько, то отсекать Кержакова и Сергеева - это сверх разумно. Ну и ладно, хотя б какую-нибудь глупую травму не получат.
+31
-4
+27
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Кирилл Эсаулов
Не нашли таки соперников? Решили двухсторонки катать на жопы?
+26
-2
+24
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Влад Безруков
Ермаков и Тороп - смешно, конечно
Но удачи парням прочувствовать атмосферу сборной
Может зарядит их
Ну и впервые вижу, чтоб сразу два вратаря из одного клуба
+24
-1
+23
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Кот Мартовскый
Для кого-то будет новостью, что перед отъездом в сборную Головин получит повреждение?)
+10
-1
+9
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Andrei Pavlov
Могли бы и Онопко вызвать.
+9
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Makar Tert
Ответ Пирс Морган
А где Дзюба?
шоу со Слуцким записывает
+9
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Заборостроитель
Банкет хороший набирается
+9
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Злобный Конь
Как же Малком?
+8
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Makar Tert
Ответ Кот Мартовскый
Для кого-то будет новостью, что перед отъездом в сборную Головин получит повреждение?)
будет новостью если он не получит повреждение
+8
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Nick Crosier
Это сбор или список гостей на свадьбу?
+8
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Влад Безруков
Всё нормально
Сейчас половина сольется и человек 25 останется
Карпин всё предусмотрел
+7
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Makar Tert
Ответ Peter Parker
Сборная России против Челси. 49 на 49
по схеме 4-4-3
+7
0
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Ден Ден
Два вратаря из одного клуба, сильно)
+7
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СкептикК
Ответ myswordishatred
Можно круговой турнир для четырёх команд играть, зачем вообще с Египтом договаривались?
Кругового не вызвали.
+6
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Валентин Трошов
Ответ Makar Tert
по схеме 4-4-3
Со сменами звеньев))) Как в хоккее
+6
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Makar Tert
Ответ bellyashe
в сборную скоро можно будет попасть за хет-трик в финале Кожаного Мяча)
Тамерлан Мусаев думаю так и попал
+9
-3
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IlyaGrain
Я думал это шутка 🤷🏻‍♂️😬
+6
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kilo_gilo
в фнл и во второй лиге никто не играет что-ли? можно было оттуда человек 10-15 вызвать, да и парочку из медиалиги, гулять,так гулять)))
+5
0
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Автомобилист Зажопинск
В предварительном-36. в окончательном-49. Боюсь представить, сколько будет в стартовом
+5
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+5
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