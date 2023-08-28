Триллер «Барсы», камбэк «Ливерпуля», победа Ферстаппена, ФХР разрешила Федотову играть с 1 января, Карраскаль и Чавес в «Динамо», Смольников закончил и другие новости

1. «Барселона» выдала самый жаркий матч воскресенья, обыграв «Вильярреал» – 4:3! Каталонцы вели 2:0, затем пропустили 3 гола подряд, а Роберт Левандовски забил победный мяч на 71-й минуте.

2. «Ливерпуль», играя вдесятером больше часа после удаления ван Дейка, победил «Ньюкасл» благодаря голам Нуньеса на 81-й и 93-й минутах – 2:1. Сам Дарвин вышел на замену на 77-й. «Ман Сити» благодаря голу Родри на 88-й вырвал победу у «Шеффилда» – 2:1. Холанд забил (у Эрлинга 3 гола в 3 первых матчах АПЛ), перед этим не реализовав пенальти. Пеп Гвардиола быстрее всех одержал 200 побед в АПЛ – за 269 игр, побив рекорд Моуринью.

3. «Локомотив» выиграл второй матч в этой РПЛ, победив «Сочи» – 1:0, Глушенков забил после паса Дзюбы. Гол Зотова на 91-й принес «Крыльям» победу над «Балтикой» – 2:1, «Спартак» из-за этого результата опустился на 7-е место.

4. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов-2023, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й. «Ред Булл» выиграл 14 Гран-при подряд (Предыдущий рекорд «Формулы-1» – 11 побед), а Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля.

5. Федерация хоккея России разрешила вратарю Ивану Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

6. «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» – 1:1. Влахович сравнял счет на 80-й, его гол на 52-й отменили, жаркую реакцию руководства «Болоньи» вызвал неназначенный пенальти.

7. Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Магучих, Ингебригтсен, Чопра, Яви, Мораа, Киплангат одержали победы, Нидерланды и США выиграли эстафеты 4 по 400 м. США победили в медальном зачете, Канада – 2-я, Испания – 3-я.

8. Хорхе Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА за 5,5+1,5 млн евро. Кроме того, «Динамо» подписало контракт по схеме «4+1» с Луисом Чавесом, который стал первым мексиканцем в истории РПЛ.

9. Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция проиграла Латвии и выбыла из борьбы, Германия победила Австралию благодаря 30 очкам Шредера.

10. Защитник Игорь Смольников завершил карьеру в 35 лет. Он трижды стал чемпионом России с «Зенитом» и играл на ЧМ-2018.

11. «Бавария» не испытала серьезных проблем с «Аугсбургом» – 3:1. Харри Кейн сделал дубль, у него 3 гола в 2 первых матчах в Бундеслиге.

12. Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

13. Роман Нагучев полчаса не называл Артема Дзюбу по фамилии в игре «Локомотива» с «Сочи». Вот какие определения использовал вместо этого комментатор «Матч ТВ»: «седьмой номер», «форвард», «харизматический лидер», «нападающий, блестяще сыгравший на ЧМ-2018», «главный нападающий», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса», «другой Артем». Сам он объяснил, что это был «перформанс в защиту профессии».

14. Экс-россиянка Дарья Варфоломеева, выступающая за Германию, стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она выиграла 5 личных видов из 5.

15. На «Ман Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию из-за возможного нарушения правил ЕС об иностранных субсидиях.

16. Конор Макгрегор заявил, что подерется с Майклом Чендлером в декабре 2023 года.

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