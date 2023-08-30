Александра Трусова прервала регулярные тренировки («Р-Спорт»)
Фигуристка Александра Трусова прервала регулярные тренировки.
Как сообщают источники «Р-Спорт», знакомые с ситуацией, это произошло после возвращения из Пекина, где спортсменка выступала в ледовых шоу Евгения Плющенко.
Отмечается, что 19-летнюю Трусову перестали видеть в ЦСКА, где она тренируется у Светланы Соколовской. При этом о планах сменить тренера спортсменка не сообщала и со своим штабом не прощалась.
Дальнейшие планы Трусовой, а также причины перерыва в тренировках не называются.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине.
А вот форма не особо нужна. Всё равно допуска никуда нет.
завяли помидоры
А вот то, что уход от ТШТ к Соколовской - это не про спорт, говорили все, кто хоть немного понимает в фигурном катании