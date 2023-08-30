Александра Трусова прервала регулярные тренировки («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова прервала регулярные тренировки.

Как сообщают источники «Р-Спорт», знакомые с ситуацией, это произошло после возвращения из Пекина, где спортсменка выступала в ледовых шоу Евгения Плющенко.

Отмечается, что 19-летнюю Трусову перестали видеть в ЦСКА, где она тренируется у Светланы Соколовской. При этом о планах сменить тренера спортсменка не сообщала и со своим штабом не прощалась.

Дальнейшие планы Трусовой, а также причины перерыва в тренировках не называются.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине.

117 комментариев

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Ебздрогыч
Ну главное чтобы в незнакомый подъезд на лестницу не пошла ночевать
+60
-13
+47
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Владимир Беспутин
Честно, уже начихать
+37
-8
+29
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Defender64
Да ладно. Человеку просто нужен небольшой отдых после всех этих шоу.
А вот форма не особо нужна. Всё равно допуска никуда нет.
+28
-7
+21
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Oleandra
Никаких перспектив в плане карьеры у Соколовской и быть не могло.. а если уже и расставание произошло с Кондратюком, то тем более..
+26
-8
+18
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hotveins
прошла любовь
завяли помидоры
+22
-5
+17
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Сережа-молодец!
Ответ Ебздрогыч
Ну главное чтобы в незнакомый подъезд на лестницу не пошла ночевать
Она ж совершеннолетняя, ей можно. Главное, чтоб всех собак с собой не брала)
+22
-5
+17
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Anna
Похоже там реально какой-то разлад произошел, все слухи не на пустом месте. Все эти сахарные истрии про "семью" всегда красивая история на публику , не более
+21
-5
+16
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ретроградный меркурий
Это Сашина карьера и её выбор. Не нам судить, тем более когда выход на международные соревнования закрыт и наглухо заколочен.
А вот то, что уход от ТШТ к Соколовской - это не про спорт, говорили все, кто хоть немного понимает в фигурном катании
+17
-3
+14
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Иван Иванов
О, новое слово! Не взяла паузу, не завершила, не приостановила, а прервала!!!
+13
-1
+12
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Лия Романова
это как-то связано со слухами о расставании?
+14
-2
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Любитель_ФК
Ответ Ебздрогыч
Ну главное чтобы в незнакомый подъезд на лестницу не пошла ночевать
Эта скорее истерику закатит, у всех есть, а у меня нет.
+28
-16
+12
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Shveddka
Да ясно. Саша и спорт-все
+15
-3
+12
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Vendetta4111323
Зато фильм сняли, как Соколовская борется с Тутберидзе, и что нет нет нет, к ней не заканчивать переходят. 😂
+14
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+11
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kiro_lo
С Марком все ?
+14
-5
+9
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Sky Smoker
Ответ Бильм@н
"о причинах перерыва в тренировках в настоящий момент неизвестно." Ничего не знают ни о чем, но новость уже запостили. Интересно за тренировками других фигуристок также пристально следят?
Следят, да еще как. Загитова точно не даст соврать.
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EmperorNazer
Ну если так посмотреть, Саша участвует только в шоу Плющенко, а к ним удобнее готовиться на его катке. Насчет сезона, думаю, иллюзии уже бессмысленно питать. Поэтому в ЦСКА ей тренироваться действительно особого резона нет.
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фынский аксель
Забавно, одновременно с этой новостью, появилось фото Ани из Хрустального 😂😂😂
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Элла Бурс
Ну прямо «скелет Полишинеля»🤭
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Syndycate
Такое случается, когда переходишь к другому тренеру только из-за парня
+9
-2
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fewral
Так сейчас у всех фигуристов в стране шоу-карьера.
+8
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наталья Головченко
Она вроде и с Марком порвала?!
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bezsugar
Ответ kiro_lo
С Марком все ?
Быстро же они. Вот только демонстрировали "номер новобрачных" в отеле на отдыхе)
+12
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Vera Goncharova
короче, Лейсан как в воду глядела, когда говорила про первую любовь. печаль
+12
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Manukello
Никто не удивлен
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Амонра
Какая талантливая девчонка! И такой сложный характер
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